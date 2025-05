LUMIA

Lumia is the first next-generation blockchain that provides a comprehensive solution across the entire life cycle of RWAs, from asset tokenization, to liquidity aggregation, and finally connectivity to the millions of traders in DeFi.

ΌνομαLUMIA

ΚατάταξηNo.604

Κεφαλαιοποίηση Αγοράς$0.00

Πλήρως αποδυναμωμένη κεφαλαιοποίηση αγοράς$0.00

Μερίδιο αγοράς%

Όγκος συναλλαγών/Κεφαλαιοποίηση αγοράς (24H)6.66%

Προμήθεια Κυκλοφορίας117,134,102.73127739

Μέγιστη Προμήθεια238,888,888

Συνολικός Όγκος238,888,888

Ποσοστό κυκλοφορίας0.4903%

Ημερομηνία Έκδοσης--

Η τιμή στην οποία εκδόθηκε για πρώτη φορά το περιουσιακό στοιχείο--

Υψηλότερη τιμή2.59516770698109,2024-12-04

Χαμηλότερη τιμή0.23230168577586524,2025-04-17

Δημόσιο BlockchainETH

ΕισαγωγήLumia is the first next-generation blockchain that provides a comprehensive solution across the entire life cycle of RWAs, from asset tokenization, to liquidity aggregation, and finally connectivity to the millions of traders in DeFi.

Τομέας

Μέσα κοινωνικής δικτύωσης

etfindex:mc_etfindex_sourceΑποποίηση ευθυνών: Τα δεδομένα παρέχονται από cmc και δεν θα πρέπει να θεωρούνται επενδυτικές συμβουλές.