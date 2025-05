LGCT

Legacy Network AG is transforming personal and professional development with its flagship product Legacy Academy, a gamified learning app that leverages blockchain-based rewards to incentivize its users.

ΌνομαLGCT

ΚατάταξηNo.238

Κεφαλαιοποίηση Αγοράς$0.00

Πλήρως αποδυναμωμένη κεφαλαιοποίηση αγοράς$0.00

Μερίδιο αγοράς%

Όγκος συναλλαγών/Κεφαλαιοποίηση αγοράς (24H)7.57%

Προμήθεια Κυκλοφορίας106,139,448.5

Μέγιστη Προμήθεια720,000,000

Συνολικός Όγκος300,000,000

Ποσοστό κυκλοφορίας0.1474%

Ημερομηνία Έκδοσης--

Η τιμή στην οποία εκδόθηκε για πρώτη φορά το περιουσιακό στοιχείο--

Υψηλότερη τιμή2.1998545114038492,2025-04-21

Χαμηλότερη τιμή0.7988833348798597,2025-01-07

Δημόσιο BlockchainBSC

Τομέας

Μέσα κοινωνικής δικτύωσης

etfindex:mc_etfindex_sourceΑποποίηση ευθυνών: Τα δεδομένα παρέχονται από cmc και δεν θα πρέπει να θεωρούνται επενδυτικές συμβουλές.