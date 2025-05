DOGGY

$DOGGY is the coin that would allow you to exchange for Crypto Doggy #NFT. These cute animated doggies are designed by one of our featured artists, and will have a gif format.

ΌνομαDOGGY

ΚατάταξηNo.2229

Κεφαλαιοποίηση Αγοράς$0.00

Πλήρως αποδυναμωμένη κεφαλαιοποίηση αγοράς$0.00

Μερίδιο αγοράς%

Όγκος συναλλαγών/Κεφαλαιοποίηση αγοράς (24H)0.00%

Προμήθεια Κυκλοφορίας2,250,595,564.23979

Μέγιστη Προμήθεια5,000,000,000

Συνολικός Όγκος2,250,595,564.23979

Ποσοστό κυκλοφορίας0.4501%

Ημερομηνία Έκδοσης2021-05-14 00:00:00

Η τιμή στην οποία εκδόθηκε για πρώτη φορά το περιουσιακό στοιχείο--

Υψηλότερη τιμή0.09090379,2021-05-15

Χαμηλότερη τιμή0.000211349015340463,2025-04-16

Δημόσιο BlockchainBSC

Τομέας

