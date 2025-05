CAKE

PancakeSwap is a BEP20 decentralized trading platform built on the Binance Smart Chain, which uses an automatic market maker mechanism to provide liquidity.

ΌνομαCAKE

ΚατάταξηNo.82

Κεφαλαιοποίηση Αγοράς$0.00

Πλήρως αποδυναμωμένη κεφαλαιοποίηση αγοράς$0.00

Μερίδιο αγοράς0.0002%

Όγκος συναλλαγών/Κεφαλαιοποίηση αγοράς (24H)66.19%

Προμήθεια Κυκλοφορίας321,838,152.45382464

Μέγιστη Προμήθεια450,000,000

Συνολικός Όγκος369,866,745.399933

Ποσοστό κυκλοφορίας0.7151%

Ημερομηνία Έκδοσης--

Η τιμή στην οποία εκδόθηκε για πρώτη φορά το περιουσιακό στοιχείο--

Υψηλότερη τιμή44.18234972,2021-04-30

Χαμηλότερη τιμή0.00023177,2020-09-29

Δημόσιο BlockchainBSC

etfindex:mc_etfindex_sourceΑποποίηση ευθυνών: Τα δεδομένα παρέχονται από cmc και δεν θα πρέπει να θεωρούνται επενδυτικές συμβουλές.