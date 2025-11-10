Position (POSI) Tokenomics
Position (POSI) Tokenomics & Preisanalyse
Entdecken Sie wichtige Tokenomics- und Preisdaten für Position (POSI), einschließlich Marktkapitalisierung, Angebotsdetails, FDV und Preisverlauf. Verstehen Sie den aktuellen Wert und die Marktposition des Tokens auf einen Blick.
Position (POSI)-Informationen
Position Exchange is the new Decentralized Trading Protocol, powered by a vAMM and operating on Binance Smart Chain initially, aiming to bridge the gap between people and the cryptocurrency markets and enhance trading experiences.
The protocol offers easy and accessible Derivatives Trading in which users can trade Crypto Derivatives Products fully on-chain transparently and trustless, with high security, and privacy with a plan to expand into other assets in the future. The platform is designed to deliver all the advantages of Decentralized Finance whilst bringing the traditional Centralized Finance experience and tools onboard. To mention High leverage, low slippage, and low costs as well as limit orders all while solving the liquidity issue using the vAMM.
Moreover, Position Exchange's team designed a user-friendly and attractive interface allowing traders of all kinds to trade with ease. The platform is empowered by the POSI token, its native deflationary utility token serving as the backbone of its Ecosystem. Holders can benefit from multiple advantages and use POSI in the different developed features. Holders can Stake, Farm, and Cast NFTs to grow their POSI balance as well as participate in Position Exchange's governance and shape its future.
Position (POSI) Tokenomics: Wichtige Kennzahlen erklärt und Anwendungsfälle
Das Verständnis der Tokenomics von Position (POSI) ist für die Analyse seines langfristigen Werts, seiner Nachhaltigkeit und seines Potenzials von entscheidender Bedeutung.
Wichtige Kennzahlen und ihre Berechnung:
Gesamtangebot:
Die maximale Anzahl von POSI-Token, die jemals erstellt wurden oder werden.
Umlaufangebot:
Die Anzahl der Token, die derzeit auf dem Markt und in öffentlicher Hand verfügbar sind.
Maximales Angebot:
Die Obergrenze dafür, wie viele POSI-Token insgesamt existieren können.
FDV (vollständig verwässerte Bewertung):
Berechnet als aktueller Preis x maximales Angebot, was eine Prognose der gesamten Marktkapitalisierung ergibt, wenn alle Token im Umlauf sind.
Inflationsrate:
Gibt an, wie schnell neue Token eingeführt werden, was sich auf die Knappheit und die langfristige Preisentwicklung auswirkt.
Warum sind diese Kennzahlen für Händler wichtig?
Hohes zirkulierendes Angebot = höhere Liquidität.
Begrenztes maximales Angebot + niedrige Inflation = Potenzial für langfristige Preissteigerung.
Transparente Token-Verteilung = mehr Vertrauen in das Projekt und geringeres Risiko einer zentralen Kontrolle.
Hoher FDV bei niedriger aktueller Marktkapitalisierung = mögliche Überbewertungssignale.
Nachdem Sie nun die Tokenomics von POSI verstehen, erkunden Sie den Live-Preis des POSI -Tokens!
POSI Preisprognose
Möchten Sie wissen, wohin sich POSI entwickeln könnte? Unsere Seite zur Preisprognose POSI kombiniert Marktstimmung, historische Trends und technische Indikatoren, um einen zukunftsorientierten Ausblick zu bieten.
Haftungsausschluss
Die Tokenomics-Daten auf dieser Seite stammen aus Quellen Dritter. MEXC übernimmt keine Gewähr für deren Richtigkeit. Bitte recherchieren Sie gründlich, bevor Sie investieren.
Bitte lesen und verstehen Sie die Nutzungsvereinbarung und die Datenschutzerklärung
