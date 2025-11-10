Mike (MIKE) Tokenomics
Mike the cat is the beloved pet of the Totakeke brothers. With its soft and cute demeanor, it has gained a huge following online and become a much - loved "internet - famous cat". It has a chubby body, and its fluffy fur is as soft as a cloud. Its big, watery eyes always carry an innocent and lively look. Paired with its small, pink nose and whiskers that twitch from time to time, it looks extremely cute. It has a gentle and clingy personality, always loving to follow its owners around or curl up on the sofa for a nap. Occasionally, it playfully chases after a feather toy, and every move it makes exudes a sense of healing. As the cat of the cheems totakeke owner, Mike often appears in various short - videos and photos. Whether it's the serious look of tilting its head to listen to music or the cute expression of comfortably closing its eyes when its owner strokes its fur, all these moments are captured by the camera. With its natural cuteness, these contents spread rapidly on social platforms, often getting tens of thousands of likes, and the comment sections are filled with the love and praise of netizens for it. Mike has broken down language barriers with its cuteness and become a "healing - type idol" that transcends national boundaries, allowing countless people to feel the gentle power of cats in their busy lives.
Mike (MIKE) Tokenomics: Wichtige Kennzahlen erklärt und Anwendungsfälle
Das Verständnis der Tokenomics von Mike (MIKE) ist für die Analyse seines langfristigen Werts, seiner Nachhaltigkeit und seines Potenzials von entscheidender Bedeutung.
Wichtige Kennzahlen und ihre Berechnung:
Gesamtangebot:
Die maximale Anzahl von MIKE-Token, die jemals erstellt wurden oder werden.
Umlaufangebot:
Die Anzahl der Token, die derzeit auf dem Markt und in öffentlicher Hand verfügbar sind.
Maximales Angebot:
Die Obergrenze dafür, wie viele MIKE-Token insgesamt existieren können.
FDV (vollständig verwässerte Bewertung):
Berechnet als aktueller Preis x maximales Angebot, was eine Prognose der gesamten Marktkapitalisierung ergibt, wenn alle Token im Umlauf sind.
Inflationsrate:
Gibt an, wie schnell neue Token eingeführt werden, was sich auf die Knappheit und die langfristige Preisentwicklung auswirkt.
Warum sind diese Kennzahlen für Händler wichtig?
Hohes zirkulierendes Angebot = höhere Liquidität.
Begrenztes maximales Angebot + niedrige Inflation = Potenzial für langfristige Preissteigerung.
Transparente Token-Verteilung = mehr Vertrauen in das Projekt und geringeres Risiko einer zentralen Kontrolle.
Hoher FDV bei niedriger aktueller Marktkapitalisierung = mögliche Überbewertungssignale.
Nachdem Sie nun die Tokenomics von MIKE verstehen, erkunden Sie den Live-Preis des MIKE -Tokens!
