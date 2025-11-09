HyperChainX (HPX) Tokenomics
HyperChainX (HPX) Tokenomics & Preisanalyse
Entdecken Sie wichtige Tokenomics- und Preisdaten für HyperChainX (HPX), einschließlich Marktkapitalisierung, Angebotsdetails, FDV und Preisverlauf. Verstehen Sie den aktuellen Wert und die Marktposition des Tokens auf einen Blick.
HyperChainX (HPX)-Informationen
HYPER is currently trading at $.00041 with MCAP of $ 411,463
Hyper is inspired from Great Jugi Tandon https://medium.com/@Hyperchainx/jugi-tandon-nfts-the-inventor-of-the-double-sided-floppy-drive-7d937705b3ed Bridging the Gap between Blockchain & Gaming NFTS and blockchains are the future of gaming, we at HyperChainX are providing a tailored NFT marketplace and gaming platform. Built by gamers. Upcoming "Hypertron” NFT Collection We are proud to announce that our "Hypertron” NFT collection will be available soon on our marketplace. The utility behind this collection is that your able to STAKE your NFT to EARN from every transaction made on our marketplace. Whitelist spots and a affiliate program will be available for this presale soon! In the rising crypto gaming industry there is a need for a fully dedicated NFT marketplace that is focussing on the culture, history and its future! We at HyperChainX know what our targeted audience is and we follow the trends. Thats why we are the best marketplace for creators and collectors in the gaming niche. We have all the ingredients that the game needs! The launchpad is designed to give NFT collection creators all the opportunities to create a successful launch. We have it all; custom mystery boxes, whitelisting options, free claims, NFT contract creation support and an affiliate marketing program that will boost the sales. Upcoming "Hypertron” NFT Collection We are proud to announce that our "Hypertron” NFT collection will be available soon on our marketplace. The utility behind this collection is that your able to STAKE your NFT to EARN from every transaction made on our marketplace.
HyperChainX (HPX) Tokenomics: Wichtige Kennzahlen erklärt und Anwendungsfälle
Das Verständnis der Tokenomics von HyperChainX (HPX) ist für die Analyse seines langfristigen Werts, seiner Nachhaltigkeit und seines Potenzials von entscheidender Bedeutung.
Wichtige Kennzahlen und ihre Berechnung:
Gesamtangebot:
Die maximale Anzahl von HPX-Token, die jemals erstellt wurden oder werden.
Umlaufangebot:
Die Anzahl der Token, die derzeit auf dem Markt und in öffentlicher Hand verfügbar sind.
Maximales Angebot:
Die Obergrenze dafür, wie viele HPX-Token insgesamt existieren können.
FDV (vollständig verwässerte Bewertung):
Berechnet als aktueller Preis x maximales Angebot, was eine Prognose der gesamten Marktkapitalisierung ergibt, wenn alle Token im Umlauf sind.
Inflationsrate:
Gibt an, wie schnell neue Token eingeführt werden, was sich auf die Knappheit und die langfristige Preisentwicklung auswirkt.
Warum sind diese Kennzahlen für Händler wichtig?
Hohes zirkulierendes Angebot = höhere Liquidität.
Begrenztes maximales Angebot + niedrige Inflation = Potenzial für langfristige Preissteigerung.
Transparente Token-Verteilung = mehr Vertrauen in das Projekt und geringeres Risiko einer zentralen Kontrolle.
Hoher FDV bei niedriger aktueller Marktkapitalisierung = mögliche Überbewertungssignale.
Nachdem Sie nun die Tokenomics von HPX verstehen, erkunden Sie den Live-Preis des HPX -Tokens!
HPX Preisprognose
Möchten Sie wissen, wohin sich HPX entwickeln könnte? Unsere Seite zur Preisprognose HPX kombiniert Marktstimmung, historische Trends und technische Indikatoren, um einen zukunftsorientierten Ausblick zu bieten.
Haftungsausschluss
Die Tokenomics-Daten auf dieser Seite stammen aus Quellen Dritter. MEXC übernimmt keine Gewähr für deren Richtigkeit. Bitte recherchieren Sie gründlich, bevor Sie investieren.
Bitte lesen und verstehen Sie die Nutzungsvereinbarung und die Datenschutzerklärung
