Furucombo (COMBO) Tokenomics

Furucombo (COMBO) Tokenomics

Entdecken Sie wichtige Erkenntnisse zu Furucombo (COMBO), einschließlich Token-Angebot, Vertriebsmodell und Echtzeit-Marktdaten.
Seite zuletzt aktualisiert: 2025-11-10 02:02:54 (UTC+8)
USD

Furucombo (COMBO) Tokenomics & Preisanalyse

Entdecken Sie wichtige Tokenomics- und Preisdaten für Furucombo (COMBO), einschließlich Marktkapitalisierung, Angebotsdetails, FDV und Preisverlauf. Verstehen Sie den aktuellen Wert und die Marktposition des Tokens auf einen Blick.

Marktkapitalisierung:
$ 33.13K
$ 33.13K$ 33.13K
Gesamtangebot:
$ 100.00M
$ 100.00M$ 100.00M
Umlaufangebot:
$ 48.23M
$ 48.23M$ 48.23M
FDV (vollständig verwässerte Bewertung):
$ 68.69K
$ 68.69K$ 68.69K
Allzeithoch:
$ 6.97
$ 6.97$ 6.97
Allzeittief:
$ 0.00062667
$ 0.00062667$ 0.00062667
Aktueller Preis:
$ 0.00068693
$ 0.00068693$ 0.00068693

Furucombo (COMBO)-Informationen

Furucombo is a drag-and-drop tool that allows users to build and customize different DeFi combinations (‘combos’ or ‘cubes’). These combos/cubes represent multiple protocol actions bundled into one transaction executed by Furucombo. 

As one of the most comprehensive DeFi aggregators, Furucombo connects different DeFi protocols such as Uniswap, Compound, and Aave in one place. Its lego-like interface simplifies the complexity in DeFi, allowing many lay-man users to reap the benefits of DeFi using Furucombo without coding knowledge.   Instead of clicking and confirming five Ethereum transactions, users of Furucombo will need to confirm only one - saving time and steps and simultaneously optimizing users’ actions to save on gas fees. 

Offizielle Website:
https://furucombo.app/

Furucombo (COMBO) Tokenomics: Wichtige Kennzahlen erklärt und Anwendungsfälle

Das Verständnis der Tokenomics von Furucombo (COMBO) ist für die Analyse seines langfristigen Werts, seiner Nachhaltigkeit und seines Potenzials von entscheidender Bedeutung.

Wichtige Kennzahlen und ihre Berechnung:

Gesamtangebot:

Die maximale Anzahl von COMBO-Token, die jemals erstellt wurden oder werden.

Umlaufangebot:

Die Anzahl der Token, die derzeit auf dem Markt und in öffentlicher Hand verfügbar sind.

Maximales Angebot:

Die Obergrenze dafür, wie viele COMBO-Token insgesamt existieren können.

FDV (vollständig verwässerte Bewertung):

Berechnet als aktueller Preis x maximales Angebot, was eine Prognose der gesamten Marktkapitalisierung ergibt, wenn alle Token im Umlauf sind.

Inflationsrate:

Gibt an, wie schnell neue Token eingeführt werden, was sich auf die Knappheit und die langfristige Preisentwicklung auswirkt.

Warum sind diese Kennzahlen für Händler wichtig?

Hohes zirkulierendes Angebot = höhere Liquidität.

Begrenztes maximales Angebot + niedrige Inflation = Potenzial für langfristige Preissteigerung.

Transparente Token-Verteilung = mehr Vertrauen in das Projekt und geringeres Risiko einer zentralen Kontrolle.

Hoher FDV bei niedriger aktueller Marktkapitalisierung = mögliche Überbewertungssignale.

Nachdem Sie nun die Tokenomics von COMBO verstehen, erkunden Sie den Live-Preis des COMBO -Tokens!

COMBO Preisprognose

Möchten Sie wissen, wohin sich COMBO entwickeln könnte? Unsere Seite zur Preisprognose COMBO kombiniert Marktstimmung, historische Trends und technische Indikatoren, um einen zukunftsorientierten Ausblick zu bieten.

Warum sollten Sie sich für MEXC entscheiden?

MEXC ist eine der weltweit führenden Kryptobörsen und genießt das Vertrauen von Millionen von Nutzern weltweit. Egal, ob Sie Anfänger oder Profi sind, MEXC ist Ihr einfacher Einstieg in den Kryptobereich.

Über 4,000 Handelspaare auf den Spot- und Futures-Märkten
Schnellste Token-Auflistungen unter den CEXs
Branchenweit die größte Liquidität
Niedrigste Gebühren, unterstützt durch einen 24/7-Kundenservice
100 %+ Transparenz der Token-Reserve für Benutzergelder
Ultraniedrige Einstiegshürden: Krypto kaufen mit nur 1 USDT
mc_how_why_title
Kaufen Sie Krypto mit nur 1 USDT : Ihr einfachster Weg zu Krypto!

Haftungsausschluss

Die Tokenomics-Daten auf dieser Seite stammen aus Quellen Dritter. MEXC übernimmt keine Gewähr für deren Richtigkeit. Bitte recherchieren Sie gründlich, bevor Sie investieren.

Bitte lesen und verstehen Sie die Nutzungsvereinbarung und die Datenschutzerklärung