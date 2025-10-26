Foku (FOKU) Preisinformationen (USD)

24-Stunden-Preisspannenschwankung: $ 0.00004329 $ 0.00004329 $ 0.00004329 24H Tief $ 0.00004375 $ 0.00004375 $ 0.00004375 24H Hoch 24H Tief $ 0.00004329$ 0.00004329 $ 0.00004329 24H Hoch $ 0.00004375$ 0.00004375 $ 0.00004375 Allzeithoch $ 0.00025762$ 0.00025762 $ 0.00025762 Niedrigster Preis $ 0.0000409$ 0.0000409 $ 0.0000409 Preisänderung (1H) -- Preisänderung (1T) +0.17% Preisänderung (7T) -3.70% Preisänderung (7T) -3.70%

Der Echtzeitpreis von Foku (FOKU) beträgt $0.00004351. In den letzten 24 Stunden wurde FOKU zwischen einem Tiefstpreis von $ 0.00004329 und einem Höchstpreis von $ 0.00004375 gehandelt, was auf eine aktive Marktvolatilität hinweist. Der bisherige Höchstpreis von FOKU liegt bei $ 0.00025762, der bisherige Tiefstpreis bei $ 0.0000409.

In Bezug auf die kurzfristige Performance hat sich FOKU im letzten Stunde um --, in den letzten 24 Stunden um +0.17% und in den vergangenen 7 Tagen um -3.70% verändert. Dies bietet Ihnen einen schnellen Überblick über die aktuellen Preistrends und Marktdynamiken auf MEXC.

Foku (FOKU) Marktinformationen

Marktkapitalisierung $ 42.42K$ 42.42K $ 42.42K Volumen (24H) ---- -- Vollständig verwässerte Marktkapitalisierung $ 42.42K$ 42.42K $ 42.42K Umlaufangebot 975.10M 975.10M 975.10M Gesamtangebot 975,100,337.9010231 975,100,337.9010231 975,100,337.9010231

Die aktuelle Marktkapitalisierung von Foku beträgt $ 42.42K bei einem 24-Stunden-Handelsvolumen von --. Das Umlaufangebot von FOKU liegt bei 975.10M, das Gesamtangebot bei 975100337.9010231. Die vollständig verwässerte Bewertung (FDV) beträgt $ 42.42K.