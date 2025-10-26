Der Echtzeitpreis von Foku beträgt heute 0.00004351 USD. Verfolgen Sie Echtzeit-Updates zum FOKU-zu-USD-Preis, Live-Charts, Marktkapitalisierung, 24-Stunden-Handelsvolumen und mehr. Entdecken Sie den FOKU-Preistrend jetzt ganz einfach auf MEXC.Der Echtzeitpreis von Foku beträgt heute 0.00004351 USD. Verfolgen Sie Echtzeit-Updates zum FOKU-zu-USD-Preis, Live-Charts, Marktkapitalisierung, 24-Stunden-Handelsvolumen und mehr. Entdecken Sie den FOKU-Preistrend jetzt ganz einfach auf MEXC.

Mehr über FOKU

FOKU-Preisinformationen

Offizielle FOKU-Website

FOKU-Tokenökonomie

FOKU-Preisprognose

Foku Preis (FOKU)

1 FOKU zu USD Echtzeitpreis:

--
----
+0.10%1D
USD
Foku (FOKU) Echtzeit-Preis-Diagramm
Seite zuletzt aktualisiert: 2025-10-26 20:51:45 (UTC+8)

Foku (FOKU) Preisinformationen (USD)

24-Stunden-Preisspannenschwankung:
$ 0.00004329
$ 0.00004329$ 0.00004329
24H Tief
$ 0.00004375
$ 0.00004375$ 0.00004375
24H Hoch

$ 0.00004329
$ 0.00004329$ 0.00004329

$ 0.00004375
$ 0.00004375$ 0.00004375

$ 0.00025762
$ 0.00025762$ 0.00025762

$ 0.0000409
$ 0.0000409$ 0.0000409

--

+0.17%

-3.70%

-3.70%

Der Echtzeitpreis von Foku (FOKU) beträgt $0.00004351. In den letzten 24 Stunden wurde FOKU zwischen einem Tiefstpreis von $ 0.00004329 und einem Höchstpreis von $ 0.00004375 gehandelt, was auf eine aktive Marktvolatilität hinweist. Der bisherige Höchstpreis von FOKU liegt bei $ 0.00025762, der bisherige Tiefstpreis bei $ 0.0000409.

In Bezug auf die kurzfristige Performance hat sich FOKU im letzten Stunde um --, in den letzten 24 Stunden um +0.17% und in den vergangenen 7 Tagen um -3.70% verändert. Dies bietet Ihnen einen schnellen Überblick über die aktuellen Preistrends und Marktdynamiken auf MEXC.

Foku (FOKU) Marktinformationen

$ 42.42K
$ 42.42K$ 42.42K

--
----

$ 42.42K
$ 42.42K$ 42.42K

975.10M
975.10M 975.10M

975,100,337.9010231
975,100,337.9010231 975,100,337.9010231

Die aktuelle Marktkapitalisierung von Foku beträgt $ 42.42K bei einem 24-Stunden-Handelsvolumen von --. Das Umlaufangebot von FOKU liegt bei 975.10M, das Gesamtangebot bei 975100337.9010231. Die vollständig verwässerte Bewertung (FDV) beträgt $ 42.42K.

Foku (FOKU)-Preisverlauf USD

Im Tagesverlauf liegt die Preisänderung von Foku zu USD bei $ 0.
In den letzten 30 Tagen liegt die Preisänderung von Foku zu USD bei $ -0.0000081567.
In den letzten 60 Tagen liegt die Preisänderung von Foku zu USD bei $ -0.0000271641.
In den letzten 90 Tagen liegt die Preisänderung von Foku zu USD bei $ 0.

ZeitraumVeränderung (USD)Veränderung (%)
Heute$ 0+0.17%
30 Tage$ -0.0000081567-18.74%
60 Tage$ -0.0000271641-62.43%
90 Tage$ 0--

Was ist Foku (FOKU)

FOKU is a meme-inspired token built on Abstract Chain, designed to combine community-driven engagement with innovative blockchain features. Centered around the lovable seal mascot, FOKU aims to create a fun yet impactful ecosystem that brings humor, creativity, and utility together. The project focuses on building a strong community, developing interactive experiences, and offering unique token-based rewards, ensuring both entertainment and practical value for holders.

MEXC ist die führende Kryptowährungsbörse, der weltweit über 10 Millionen Nutzer vertrauen. Sie ist bekannt für die größte Token-Auswahl, die schnellsten Token-Auflistungen und die niedrigsten Handelsgebühren auf dem Markt. Werden Sie jetzt Mitglied bei MEXC und profitieren Sie von erstklassiger Liquidität und den wettbewerbsfähigsten Gebühren auf dem Markt!

Foku (FOKU) Ressource

Offizielle Website

Foku-Preisprognose (USD)

Wie viel wird Foku (FOKU) morgen, nächste Woche oder nächsten Monat in USD wert sein? Welchen Wert könnten Ihre Foku-(FOKU)-Vermögenswerte im Jahr 2025, 2026, 2027, 2028 – oder sogar in 10 oder 20 Jahren – haben? Nutzen Sie unser Preisprognosetool, um sowohl kurzfristige als auch langfristige Prognosen für Foku zu erkunden.

Sehen Sie sich jetzt die Foku-Preisprognose an!

FOKU zu lokalen Währungen

Foku (FOKU) Tokenomics

Das Verständnis der Tokenomics von Foku (FOKU) kann tiefere Einblicke in dessen langfristigen Wert und Wachstumspotenzial geben. Von der Token-Verteilung bis hin zur Verwaltung des Angebots offenbart die Tokenomics die Kernstruktur der Wirtschaft eines Projekts. Erfahren Sie jetzt mehr über die umfassende Tokenomics von FOKU Token!

Andere fragen auch: Weitere Fragen zu Foku (FOKU)

Wie viel ist Foku (FOKU) heute wert?
Der Echtzeitpreis von FOKU in USD beträgt 0.00004351 USD und wird in Echtzeit mit den neuesten Marktdaten aktualisiert.
Was ist der aktuelle FOKU-zu-USD-Preis?
Der aktuelle FOKU-zu-USD-Preis beträgt $ 0.00004351. Nutzen Sie den MEXC-Konvertierer für eine genaue Token-Konvertierung.
Wie hoch ist die Marktkapitalisierung von Foku?
Die Marktkapitalisierung von FOKU beträgt $ 42.42K USD. Marktkapitalisierung = aktueller Preis × Umlaufangebot. Sie gibt den gesamten Marktwert und die Platzierung des Tokens an.
Wie hoch ist das Umlaufangebot von FOKU?
Das Umlaufangebot von FOKU beträgt 975.10M USD.
Wie hoch war der Allzeithochpreis (ATH) von FOKU?
FOKU erreichte einen Allzeithochpreis von 0.00025762 USD.
Wie hoch war der Allzeittiefpreis (ATL) von FOKU?
FOKU verzeichnete einen Allzeittiefpreis von 0.0000409 USD.
Wie hoch ist das Handelsvolumen von FOKU?
Das Live-24-Stunden-Handelsvolumen für FOKU beträgt -- USD.
Wird FOKU dieses Jahr noch steigen?
FOKU könnte dieses Jahr weiter steigen – abhängig von den Marktbedingungen und der Entwicklung des Projekts. Sehen Sie sich die FOKU-Preisprognose für eine detailliertere Analyse an.
Seite zuletzt aktualisiert: 2025-10-26 20:51:45 (UTC+8)

Foku (FOKU) – Wichtige Branchen‑Updates

Zeit (UTC+8)ArtInformation
10-25 15:47:08Branchen-Updates
Daten: Adressen mit zwischen 100 und 10.000 ETH haben in der vergangenen Woche 218.000 ETH angesammelt
10-25 13:34:16Branchen-Updates
x402 Protocol wöchentliche Transaktionen steigen um 492,63% im Wochenvergleich
10-25 06:10:28Branchen-Updates
Daten: Die Anzahl der Bitcoin, die nach mehr als 7 Jahren Inaktivität wieder aktiv werden, hat in diesem Jahr ein neues Allzeithoch erreicht
10-24 21:49:00Branchen-Updates
Einige Token im Base-Ökosystem beginnen zu steigen, wobei PING, CLANKER und VIRTUAL die meiste Aufmerksamkeit gewinnen
10-23 22:32:48Branchen-Updates
Krypto-Angstindex steigt auf 27, Markt wechselt von "extremer Angst" zu "Angst"
10-23 15:34:02Branchen-Updates
Aktuelle Finanzierungsraten der Mainstream-Kryptobörsen (CEX und DEX) deuten auf eine stärkere Baisse bei Altcoins hin, während die Bitcoin-Raten wieder auf ein neutrales Niveau zurückgekehrt sind

Haftungsausschluss

Kryptowährungenspreise unterliegen hohen Marktrisiken und Preisvolatilitäten. Sie sollten in Projekte und Produkte investieren, mit denen Sie vertraut sind und die damit verbundenen Risiken verstehen. Sie sollten Ihre Investitionserfahrung, Ihre finanzielle Situation, Ihre Anlageziele und Ihre Risikotoleranz sorgfältig abwägen und einen unabhängigen Finanzberater konsultieren, bevor Sie eine Anlage tätigen. Dieses Material darf nicht als Finanzberatung ausgelegt werden. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für die zukünftige Wertentwicklung. Der Wert Ihrer Anlage kann sowohl steigen als auch fallen, und es kann sein, dass Sie den von Ihnen investierten Betrag nicht zurückerhalten. Sie tragen die alleinige Verantwortung für Ihre Anlageentscheidungen. MEXC haftet nicht für etwaige Verluste, die Sie erleiden könnten. Weitere Informationen finden Sie in unseren Nutzungsbedingungen und Risikohinweisen. Bitte beachten Sie auch, dass die hier präsentierten Daten zu den oben genannten Kryptowährungen (wie z.B. der aktuelle Echtzeit-Kurs) auf Quellen von Dritten beruhen. Sie werden Ihnen auf einer "wie besehen"-Basis und nur zu Informationszwecken präsentiert, ohne jegliche Zusicherung oder Garantie. Links, die zu Websites Dritter führen, unterliegen ebenfalls nicht der Kontrolle von MEXC. MEXC ist nicht verantwortlich für die Zuverlässigkeit und Richtigkeit solcher Websites Dritter und deren Inhalte.

