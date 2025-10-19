Der Echtzeitpreis von Unibase beträgt heute 0.03512 USD. Verfolgen Sie Echtzeit-Updates zum UB-zu-USD-Preis, Live-Charts, Marktkapitalisierung, 24-Stunden-Handelsvolumen und mehr. Entdecken Sie den UB-Preistrend jetzt ganz einfach auf MEXC.Der Echtzeitpreis von Unibase beträgt heute 0.03512 USD. Verfolgen Sie Echtzeit-Updates zum UB-zu-USD-Preis, Live-Charts, Marktkapitalisierung, 24-Stunden-Handelsvolumen und mehr. Entdecken Sie den UB-Preistrend jetzt ganz einfach auf MEXC.

Unibase Kurs(UB)

1 UB zu USD Echtzeitpreis:

$0.03512
$0.03512$0.03512
-1.98%1D
USD
Unibase (UB) Echtzeit-Preis-Diagramm
Seite zuletzt aktualisiert: 2025-10-19 22:35:35 (UTC+8)

Unibase (UB) Preisinformationen (USD)

24-Stunden-Preisspannenschwankung:
$ 0.03413
$ 0.03413$ 0.03413
24H Tief
$ 0.03771
$ 0.03771$ 0.03771
24H Hoch

$ 0.03413
$ 0.03413$ 0.03413

$ 0.03771
$ 0.03771$ 0.03771

--
----

--
----

+0.22%

-1.98%

+5.52%

+5.52%

Der Echtzeitpreis von Unibase (UB) beträgt $ 0.03512. In den letzten 24 Stunden wurde UB zwischen einem Tiefstpreis von $ 0.03413 und einem Höchstpreis von $ 0.03771 gehandelt, was auf eine aktive Marktvolatilität hinweist. Der bisherige Höchstpreis von UB liegt bei --, der bisherige Tiefstpreis bei --.

In Bezug auf die kurzfristige Performance hat sich UB im letzten Stunde um +0.22%, in den letzten 24 Stunden um -1.98% und in den vergangenen 7 Tagen um +5.52% verändert. Dies bietet Ihnen einen schnellen Überblick über die aktuellen Preistrends und Marktdynamiken auf MEXC.

Unibase (UB) Marktinformationen

--
----

$ 208.31K
$ 208.31K$ 208.31K

$ 351.20M
$ 351.20M$ 351.20M

--
----

10,000,000,000
10,000,000,000 10,000,000,000

ETH

Die aktuelle Marktkapitalisierung von Unibase beträgt -- bei einem 24-Stunden-Handelsvolumen von $ 208.31K. Das Umlaufangebot von UB liegt bei --, das Gesamtangebot bei 10000000000. Die vollständig verwässerte Bewertung (FDV) beträgt $ 351.20M.

Unibase (UB)-Preisverlauf USD

Verfolgen Sie die Preisänderungen von Unibase für heute, 30 Tage, 60 Tage und 90 Tage:

ZeitraumVeränderung (USD)Veränderung (%)
Heute$ -0.0007094-1.98%
30 Tage$ -0.00405-10.34%
60 Tage$ +0.03012+602.40%
90 Tage$ +0.03012+602.40%
Unibase-Preisänderung heute

Heute verzeichnete UB eine Veränderung von $ -0.0007094 (-1.98%), was die aktuelle Marktaktivität widerspiegelt.

Unibase 30-Tage-Presänderung

In den letzten 30 Tagen hat sich der Preis um $ -0.00405(-10.34%) verändert – ein Hinweis auf die kurzfristige Performance des Tokens.

Unibase 60-Tage-Preisänderung

Mit einem erweiterten Blick auf 60 Tage verzeichnete UB eine Veränderung von $ +0.03012 (+602.40%) – ein umfassenderer Einblick in die Performance.

Unibase 90-Tage-Preisänderung

Bei Betrachtung des 90-Tage-Trends bewegte sich der Preis um $ +0.03012 (+602.40%), was Einblicke in die langfristige Entwicklung des Tokens ermöglicht.

Möchten Sie den vollständigen Preisverlauf und alle Kursbewegungen von Unibase (UB) freischalten?

Sehen Sie sich jetzt die Seite mit dem Unibase-Preisverlauf an.

Was ist Unibase (UB)

Unibase ist eine leistungsstarke, dezentrale KI-Speicherschicht, die KI-Agenten mit Langzeitgedächtnis und plattformübergreifender Interoperabilität befähigt – wodurch sie sich erinnern, zusammenarbeiten und sich autonom weiterentwickeln können.

Unibase ist auf MEXC verfügbar und bietet Ihnen den Komfort, den Token direkt auf unserer Plattform zu kaufen, zu halten, zu überweisen und zu staken. Egal, ob Sie ein erfahrener Investor oder ein Neuling in der Welt der Kryptowährungen sind, MEXC bietet eine benutzerfreundliche Oberfläche und eine Vielzahl von Tools, um Ihre Unibase Investitionen effektiv zu verwalten. Für detailliertere Informationen zu diesem Token laden wir Sie ein, unsere Einführungsseite zu digitalen Vermögenswerten zu besuchen.

Darüber hinaus können Sie:
- UB Staking-Verfügbarkeit prüfen um zu sehen, wie Sie Belohnungen für Ihre Bestände erhalten können.
- Bewertungen und Analysen zu Unibase auf unserem Blog lesen, um über die neuesten Markttrends und Experteneinblicke auf dem Laufenden zu bleiben.

Unsere umfassenden Ressourcen sind darauf ausgelegt, Ihr Unibase-Kauferlebnis reibungslos und informiert zu gestalten und sicherzustellen, dass Sie über alle Tools und Kenntnisse verfügen, die Sie benötigen, um sicher zu investieren.

Unibase-Preisprognose (USD)

Wie viel wird Unibase (UB) morgen, nächste Woche oder nächsten Monat in USD wert sein? Welchen Wert könnten Ihre Unibase-(UB)-Vermögenswerte im Jahr 2025, 2026, 2027, 2028 – oder sogar in 10 oder 20 Jahren – haben? Nutzen Sie unser Preisprognosetool, um sowohl kurzfristige als auch langfristige Prognosen für Unibase zu erkunden.

Sehen Sie sich jetzt die Unibase-Preisprognose an!

Unibase (UB) Tokenomics

Das Verständnis der Tokenomics von Unibase (UB) kann tiefere Einblicke in dessen langfristigen Wert und Wachstumspotenzial geben. Von der Token-Verteilung bis hin zur Verwaltung des Angebots offenbart die Tokenomics die Kernstruktur der Wirtschaft eines Projekts. Erfahren Sie jetzt mehr über die umfassende Tokenomics von UB Token!

Wie kauft man Unibase UB

Suchen Sie nach wie man Unibase kauft? Der Vorgang ist ganz einfach und problemlos! Sie können Unibase direkt auf MEXC kaufen, indem Sie unserer Schritt-für-Schritt-Anleitung „Wie man kauft” folgen. Wir stellen Ihnen detaillierte Anweisungen und Video-Tutorials zur Verfügung, die Ihnen zeigen, wie Sie sich bei MEXC registrieren und die verschiedenen verfügbaren bequemen Zahlungsoptionen anwenden.

UB zu lokalen Währungen

1 Unibase(UB) in VND
924.1828
1 Unibase(UB) in AUD
A$0.0537336
1 Unibase(UB) in GBP
0.0259888
1 Unibase(UB) in EUR
0.029852
1 Unibase(UB) in USD
$0.03512
1 Unibase(UB) in MYR
RM0.1482064
1 Unibase(UB) in TRY
1.4704744
1 Unibase(UB) in JPY
¥5.268
1 Unibase(UB) in ARS
ARS$49.5343016
1 Unibase(UB) in RUB
2.8594704
1 Unibase(UB) in INR
3.0912624
1 Unibase(UB) in IDR
Rp585.3330992
1 Unibase(UB) in PHP
2.0411744
1 Unibase(UB) in EGP
￡E.1.6685512
1 Unibase(UB) in BRL
R$0.189648
1 Unibase(UB) in CAD
C$0.049168
1 Unibase(UB) in BDT
4.2906104
1 Unibase(UB) in NGN
51.6467696
1 Unibase(UB) in COP
$135.59832
1 Unibase(UB) in ZAR
R.0.6096832
1 Unibase(UB) in UAH
1.4701232
1 Unibase(UB) in TZS
T.Sh.86.7158456
1 Unibase(UB) in VES
Bs7.05912
1 Unibase(UB) in CLP
$33.75032
1 Unibase(UB) in PKR
Rs9.9712704
1 Unibase(UB) in KZT
18.9528592
1 Unibase(UB) in THB
฿1.1526384
1 Unibase(UB) in TWD
NT$1.0757256
1 Unibase(UB) in AED
د.إ0.1288904
1 Unibase(UB) in CHF
Fr0.0277448
1 Unibase(UB) in HKD
HK$0.2728824
1 Unibase(UB) in AMD
֏13.528224
1 Unibase(UB) in MAD
.د.م0.3220504
1 Unibase(UB) in MXN
$0.6451544
1 Unibase(UB) in SAR
ريال0.1317
1 Unibase(UB) in ETB
Br5.2353384
1 Unibase(UB) in KES
KSh4.549796
1 Unibase(UB) in JOD
د.أ0.02490008
1 Unibase(UB) in PLN
0.1278368
1 Unibase(UB) in RON
лв0.1531232
1 Unibase(UB) in SEK
kr0.331884
1 Unibase(UB) in BGN
лв0.0586504
1 Unibase(UB) in HUF
Ft11.781004
1 Unibase(UB) in CZK
0.7319008
1 Unibase(UB) in KWD
د.ك0.01078184
1 Unibase(UB) in ILS
0.115896
1 Unibase(UB) in BOB
Bs0.2433816
1 Unibase(UB) in AZN
0.059704
1 Unibase(UB) in TJS
SM0.32486
1 Unibase(UB) in GEL
0.094824
1 Unibase(UB) in AOA
Kz32.1906408
1 Unibase(UB) in BHD
.د.ب0.01327536
1 Unibase(UB) in BMD
$0.03512
1 Unibase(UB) in DKK
kr0.224768
1 Unibase(UB) in HNL
L0.9250608
1 Unibase(UB) in MUR
1.5814536
1 Unibase(UB) in NAD
$0.6142488
1 Unibase(UB) in NOK
kr0.3533072
1 Unibase(UB) in NZD
$0.0611088
1 Unibase(UB) in PAB
B/.0.03512
1 Unibase(UB) in PGK
K0.1499624
1 Unibase(UB) in QAR
ر.ق0.128188
1 Unibase(UB) in RSD
дин.3.5316672
1 Unibase(UB) in UZS
soʻm428.2926144
1 Unibase(UB) in ALL
L2.9117992
1 Unibase(UB) in ANG
ƒ0.0628648
1 Unibase(UB) in AWG
ƒ0.063216
1 Unibase(UB) in BBD
$0.07024
1 Unibase(UB) in BAM
KM0.0586504
1 Unibase(UB) in BIF
Fr103.88496
1 Unibase(UB) in BND
$0.0453048
1 Unibase(UB) in BSD
$0.03512
1 Unibase(UB) in JMD
$5.6616952
1 Unibase(UB) in KHR
141.61262
1 Unibase(UB) in KMF
Fr14.82064
1 Unibase(UB) in LAK
763.4782456
1 Unibase(UB) in LKR
රු10.6648904
1 Unibase(UB) in MDL
L0.58826
1 Unibase(UB) in MGA
Ar156.7855136
1 Unibase(UB) in MOP
P0.2816624
1 Unibase(UB) in MVR
0.537336
1 Unibase(UB) in MWK
MK61.0782456
1 Unibase(UB) in MZN
MT2.2445192
1 Unibase(UB) in NPR
रु4.9610512
1 Unibase(UB) in PYG
250.82704
1 Unibase(UB) in RWF
Fr51.0996
1 Unibase(UB) in SBD
$0.2890376
1 Unibase(UB) in SCR
0.4878168
1 Unibase(UB) in SRD
$1.3840792
1 Unibase(UB) in SVC
$0.3080024
1 Unibase(UB) in SZL
L0.6138976
1 Unibase(UB) in TMT
m0.12292
1 Unibase(UB) in TND
د.ت0.10283136
1 Unibase(UB) in TTD
$0.238816
1 Unibase(UB) in UGX
Sh123.20096
1 Unibase(UB) in XAF
Fr19.73744
1 Unibase(UB) in XCD
$0.094824
1 Unibase(UB) in XOF
Fr19.73744
1 Unibase(UB) in XPF
Fr3.58224
1 Unibase(UB) in BWP
P0.4720128
1 Unibase(UB) in BZD
$0.0705912
1 Unibase(UB) in CVE
$3.322352
1 Unibase(UB) in DJF
Fr6.25136
1 Unibase(UB) in DOP
$2.2276616
1 Unibase(UB) in DZD
د.ج4.5519032
1 Unibase(UB) in FJD
$0.0797224
1 Unibase(UB) in GNF
Fr305.3684
1 Unibase(UB) in GTQ
Q0.2697216
1 Unibase(UB) in GYD
$7.3685272
1 Unibase(UB) in ISK
kr4.24952

Unibase Ressource

Für ein tieferes Verständnis von Unibase sollten Sie zusätzliche Ressourcen wie das Whitepaper, die offizielle Website und andere Veröffentlichungen erkunden:

Whitepaper
Offizielle Unibase Website
Block-Explorer

Andere Nutzer stellen auch: Weitere Fragen zu Unibase

Wie viel ist Unibase (UB) heute wert?
Der Echtzeitpreis von UB in USD beträgt 0.03512 USD und wird in Echtzeit mit den neuesten Marktdaten aktualisiert.
Was ist der aktuelle UB-zu-USD-Preis?
Der aktuelle UB-zu-USD-Preis beträgt $ 0.03512. Nutzen Sie den MEXC-Konvertierer für eine genaue Token-Konvertierung.
Wie hoch ist die Marktkapitalisierung von Unibase?
Die Marktkapitalisierung von UB beträgt -- USD. Marktkapitalisierung = aktueller Preis × Umlaufangebot. Sie gibt den gesamten Marktwert und die Platzierung des Tokens an.
Wie hoch ist das Umlaufangebot von UB?
Das Umlaufangebot von UB beträgt -- USD.
Wie hoch war der Allzeithochpreis (ATH) von UB?
UB erreichte einen Allzeithochpreis von -- USD.
Wie hoch war der Allzeittiefpreis (ATL) von UB?
UB verzeichnete einen Allzeittiefpreis von -- USD.
Wie hoch ist das Handelsvolumen von UB?
Das Live-24-Stunden-Handelsvolumen für UB beträgt $ 208.31K USD.
Wird UB dieses Jahr noch steigen?
UB könnte dieses Jahr weiter steigen – abhängig von den Marktbedingungen und der Entwicklung des Projekts. Sehen Sie sich die UB-Preisprognose für eine detailliertere Analyse an.
