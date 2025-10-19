Der Echtzeitpreis von LAB beträgt heute 0.1739 USD. Verfolgen Sie Echtzeit-Updates zum LAB-zu-USD-Preis, Live-Charts, Marktkapitalisierung, 24-Stunden-Handelsvolumen und mehr. Entdecken Sie den LAB-Preistrend jetzt ganz einfach auf MEXC.Der Echtzeitpreis von LAB beträgt heute 0.1739 USD. Verfolgen Sie Echtzeit-Updates zum LAB-zu-USD-Preis, Live-Charts, Marktkapitalisierung, 24-Stunden-Handelsvolumen und mehr. Entdecken Sie den LAB-Preistrend jetzt ganz einfach auf MEXC.

LAB Logo

LAB Kurs(LAB)

1 LAB zu USD Echtzeitpreis:

$0.17352
$0.17352$0.17352
-6.54%1D
USD
LAB (LAB) Echtzeit-Preis-Diagramm
Seite zuletzt aktualisiert: 2025-10-19 22:32:45 (UTC+8)

LAB (LAB) Preisinformationen (USD)

24-Stunden-Preisspannenschwankung:
$ 0.1557
$ 0.1557$ 0.1557
24H Tief
$ 0.21775
$ 0.21775$ 0.21775
24H Hoch

$ 0.1557
$ 0.1557$ 0.1557

$ 0.21775
$ 0.21775$ 0.21775

$ 0.3786303389561445
$ 0.3786303389561445$ 0.3786303389561445

$ 0.07519297662311424
$ 0.07519297662311424$ 0.07519297662311424

+0.84%

-6.54%

+1,639.00%

+1,639.00%

Der Echtzeitpreis von LAB (LAB) beträgt $ 0.1739. In den letzten 24 Stunden wurde LAB zwischen einem Tiefstpreis von $ 0.1557 und einem Höchstpreis von $ 0.21775 gehandelt, was auf eine aktive Marktvolatilität hinweist. Der bisherige Höchstpreis von LAB liegt bei $ 0.3786303389561445, der bisherige Tiefstpreis bei $ 0.07519297662311424.

In Bezug auf die kurzfristige Performance hat sich LAB im letzten Stunde um +0.84%, in den letzten 24 Stunden um -6.54% und in den vergangenen 7 Tagen um +1,639.00% verändert. Dies bietet Ihnen einen schnellen Überblick über die aktuellen Preistrends und Marktdynamiken auf MEXC.

LAB (LAB) Marktinformationen

No.621

$ 40.07M
$ 40.07M$ 40.07M

$ 2.89M
$ 2.89M$ 2.89M

$ 173.90M
$ 173.90M$ 173.90M

230.40M
230.40M 230.40M

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

23.04%

BSC

Die aktuelle Marktkapitalisierung von LAB beträgt $ 40.07M bei einem 24-Stunden-Handelsvolumen von $ 2.89M. Das Umlaufangebot von LAB liegt bei 230.40M, das Gesamtangebot bei 1000000000. Die vollständig verwässerte Bewertung (FDV) beträgt $ 173.90M.

LAB (LAB)-Preisverlauf USD

Verfolgen Sie die Preisänderungen von LAB für heute, 30 Tage, 60 Tage und 90 Tage:

ZeitraumVeränderung (USD)Veränderung (%)
Heute$ -0.0121423-6.54%
30 Tage$ +0.1639+1,639.00%
60 Tage$ +0.1639+1,639.00%
90 Tage$ +0.1639+1,639.00%
LAB-Preisänderung heute

Heute verzeichnete LAB eine Veränderung von $ -0.0121423 (-6.54%), was die aktuelle Marktaktivität widerspiegelt.

LAB 30-Tage-Presänderung

In den letzten 30 Tagen hat sich der Preis um $ +0.1639(+1,639.00%) verändert – ein Hinweis auf die kurzfristige Performance des Tokens.

LAB 60-Tage-Preisänderung

Mit einem erweiterten Blick auf 60 Tage verzeichnete LAB eine Veränderung von $ +0.1639 (+1,639.00%) – ein umfassenderer Einblick in die Performance.

LAB 90-Tage-Preisänderung

Bei Betrachtung des 90-Tage-Trends bewegte sich der Preis um $ +0.1639 (+1,639.00%), was Einblicke in die langfristige Entwicklung des Tokens ermöglicht.

Möchten Sie den vollständigen Preisverlauf und alle Kursbewegungen von LAB (LAB) freischalten?

Sehen Sie sich jetzt die Seite mit dem LAB-Preisverlauf an.

Was ist LAB (LAB)

LAB ist eine Multi-Chain-Handelsinfrastruktur, die es jedem ermöglicht, Token zu handeln, bereitzustellen und zu analysieren – mit unübertroffener Geschwindigkeit, Präzision und Kontrolle.

LAB ist auf MEXC verfügbar und bietet Ihnen den Komfort, den Token direkt auf unserer Plattform zu kaufen, zu halten, zu überweisen und zu staken. Egal, ob Sie ein erfahrener Investor oder ein Neuling in der Welt der Kryptowährungen sind, MEXC bietet eine benutzerfreundliche Oberfläche und eine Vielzahl von Tools, um Ihre LAB Investitionen effektiv zu verwalten. Für detailliertere Informationen zu diesem Token laden wir Sie ein, unsere Einführungsseite zu digitalen Vermögenswerten zu besuchen.

Darüber hinaus können Sie:
- LAB Staking-Verfügbarkeit prüfen um zu sehen, wie Sie Belohnungen für Ihre Bestände erhalten können.
- Bewertungen und Analysen zu LAB auf unserem Blog lesen, um über die neuesten Markttrends und Experteneinblicke auf dem Laufenden zu bleiben.

Unsere umfassenden Ressourcen sind darauf ausgelegt, Ihr LAB-Kauferlebnis reibungslos und informiert zu gestalten und sicherzustellen, dass Sie über alle Tools und Kenntnisse verfügen, die Sie benötigen, um sicher zu investieren.

LAB-Preisprognose (USD)

Wie viel wird LAB (LAB) morgen, nächste Woche oder nächsten Monat in USD wert sein? Welchen Wert könnten Ihre LAB-(LAB)-Vermögenswerte im Jahr 2025, 2026, 2027, 2028 – oder sogar in 10 oder 20 Jahren – haben? Nutzen Sie unser Preisprognosetool, um sowohl kurzfristige als auch langfristige Prognosen für LAB zu erkunden.

Sehen Sie sich jetzt die LAB-Preisprognose an!

LAB (LAB) Tokenomics

Das Verständnis der Tokenomics von LAB (LAB) kann tiefere Einblicke in dessen langfristigen Wert und Wachstumspotenzial geben. Von der Token-Verteilung bis hin zur Verwaltung des Angebots offenbart die Tokenomics die Kernstruktur der Wirtschaft eines Projekts. Erfahren Sie jetzt mehr über die umfassende Tokenomics von LAB Token!

Wie kauft man LAB LAB

Suchen Sie nach wie man LAB kauft? Der Vorgang ist ganz einfach und problemlos! Sie können LAB direkt auf MEXC kaufen, indem Sie unserer Schritt-für-Schritt-Anleitung „Wie man kauft” folgen. Wir stellen Ihnen detaillierte Anweisungen und Video-Tutorials zur Verfügung, die Ihnen zeigen, wie Sie sich bei MEXC registrieren und die verschiedenen verfügbaren bequemen Zahlungsoptionen anwenden.

LAB zu lokalen Währungen

1 LAB(LAB) in VND
4,576.1785
1 LAB(LAB) in AUD
A$0.266067
1 LAB(LAB) in GBP
0.128686
1 LAB(LAB) in EUR
0.147815
1 LAB(LAB) in USD
$0.1739
1 LAB(LAB) in MYR
RM0.733858
1 LAB(LAB) in TRY
7.281193
1 LAB(LAB) in JPY
¥26.085
1 LAB(LAB) in ARS
ARS$245.273777
1 LAB(LAB) in RUB
14.158938
1 LAB(LAB) in INR
15.306678
1 LAB(LAB) in IDR
Rp2,898.332174
1 LAB(LAB) in PHP
10.107068
1 LAB(LAB) in EGP
￡E.8.261989
1 LAB(LAB) in BRL
R$0.93906
1 LAB(LAB) in CAD
C$0.24346
1 LAB(LAB) in BDT
21.245363
1 LAB(LAB) in NGN
255.733862
1 LAB(LAB) in COP
$671.4279
1 LAB(LAB) in ZAR
R.3.018904
1 LAB(LAB) in UAH
7.279454
1 LAB(LAB) in TZS
T.Sh.429.381707
1 LAB(LAB) in VES
Bs34.9539
1 LAB(LAB) in CLP
$167.1179
1 LAB(LAB) in PKR
Rs49.373688
1 LAB(LAB) in KZT
93.846874
1 LAB(LAB) in THB
฿5.707398
1 LAB(LAB) in TWD
NT$5.326557
1 LAB(LAB) in AED
د.إ0.638213
1 LAB(LAB) in CHF
Fr0.137381
1 LAB(LAB) in HKD
HK$1.351203
1 LAB(LAB) in AMD
֏66.98628
1 LAB(LAB) in MAD
.د.م1.594663
1 LAB(LAB) in MXN
$3.194543
1 LAB(LAB) in SAR
ريال0.652125
1 LAB(LAB) in ETB
Br25.923273
1 LAB(LAB) in KES
KSh22.528745
1 LAB(LAB) in JOD
د.أ0.1232951
1 LAB(LAB) in PLN
0.632996
1 LAB(LAB) in RON
лв0.758204
1 LAB(LAB) in SEK
kr1.643355
1 LAB(LAB) in BGN
лв0.290413
1 LAB(LAB) in HUF
Ft58.334755
1 LAB(LAB) in CZK
3.624076
1 LAB(LAB) in KWD
د.ك0.0533873
1 LAB(LAB) in ILS
0.57387
1 LAB(LAB) in BOB
Bs1.205127
1 LAB(LAB) in AZN
0.29563
1 LAB(LAB) in TJS
SM1.608575
1 LAB(LAB) in GEL
0.46953
1 LAB(LAB) in AOA
Kz159.395001
1 LAB(LAB) in BHD
.د.ب0.0657342
1 LAB(LAB) in BMD
$0.1739
1 LAB(LAB) in DKK
kr1.11296
1 LAB(LAB) in HNL
L4.580526
1 LAB(LAB) in MUR
7.830717
1 LAB(LAB) in NAD
$3.041511
1 LAB(LAB) in NOK
kr1.749434
1 LAB(LAB) in NZD
$0.302586
1 LAB(LAB) in PAB
B/.0.1739
1 LAB(LAB) in PGK
K0.742553
1 LAB(LAB) in QAR
ر.ق0.634735
1 LAB(LAB) in RSD
дин.17.487384
1 LAB(LAB) in UZS
soʻm2,120.731368
1 LAB(LAB) in ALL
L14.418049
1 LAB(LAB) in ANG
ƒ0.311281
1 LAB(LAB) in AWG
ƒ0.31302
1 LAB(LAB) in BBD
$0.3478
1 LAB(LAB) in BAM
KM0.290413
1 LAB(LAB) in BIF
Fr514.3962
1 LAB(LAB) in BND
$0.224331
1 LAB(LAB) in BSD
$0.1739
1 LAB(LAB) in JMD
$28.034419
1 LAB(LAB) in KHR
701.208275
1 LAB(LAB) in KMF
Fr73.3858
1 LAB(LAB) in LAK
3,780.434707
1 LAB(LAB) in LKR
රු52.808213
1 LAB(LAB) in MDL
L2.912825
1 LAB(LAB) in MGA
Ar776.338292
1 LAB(LAB) in MOP
P1.394678
1 LAB(LAB) in MVR
2.66067
1 LAB(LAB) in MWK
MK302.434707
1 LAB(LAB) in MZN
MT11.113949
1 LAB(LAB) in NPR
रु24.565114
1 LAB(LAB) in PYG
1,241.9938
1 LAB(LAB) in RWF
Fr253.0245
1 LAB(LAB) in SBD
$1.431197
1 LAB(LAB) in SCR
2.415471
1 LAB(LAB) in SRD
$6.853399
1 LAB(LAB) in SVC
$1.525103
1 LAB(LAB) in SZL
L3.039772
1 LAB(LAB) in TMT
m0.60865
1 LAB(LAB) in TND
د.ت0.5091792
1 LAB(LAB) in TTD
$1.18252
1 LAB(LAB) in UGX
Sh610.0412
1 LAB(LAB) in XAF
Fr97.7318
1 LAB(LAB) in XCD
$0.46953
1 LAB(LAB) in XOF
Fr97.7318
1 LAB(LAB) in XPF
Fr17.7378
1 LAB(LAB) in BWP
P2.337216
1 LAB(LAB) in BZD
$0.349539
1 LAB(LAB) in CVE
$16.45094
1 LAB(LAB) in DJF
Fr30.9542
1 LAB(LAB) in DOP
$11.030477
1 LAB(LAB) in DZD
د.ج22.539179
1 LAB(LAB) in FJD
$0.394753
1 LAB(LAB) in GNF
Fr1,512.0605
1 LAB(LAB) in GTQ
Q1.335552
1 LAB(LAB) in GYD
$36.485959
1 LAB(LAB) in ISK
kr21.0419

Für ein tieferes Verständnis von LAB sollten Sie zusätzliche Ressourcen wie das Whitepaper, die offizielle Website und andere Veröffentlichungen erkunden:

Whitepaper
Offizielle LAB Website
Block-Explorer

Whitepaper
Offizielle LAB Website
Block-Explorer

Andere Nutzer stellen auch: Weitere Fragen zu LAB

Wie viel ist LAB (LAB) heute wert?
Der Echtzeitpreis von LAB in USD beträgt 0.1739 USD und wird in Echtzeit mit den neuesten Marktdaten aktualisiert.
Was ist der aktuelle LAB-zu-USD-Preis?
Der aktuelle LAB-zu-USD-Preis beträgt $ 0.1739. Nutzen Sie den MEXC-Konvertierer für eine genaue Token-Konvertierung.
Wie hoch ist die Marktkapitalisierung von LAB?
Die Marktkapitalisierung von LAB beträgt $ 40.07M USD. Marktkapitalisierung = aktueller Preis × Umlaufangebot. Sie gibt den gesamten Marktwert und die Platzierung des Tokens an.
Wie hoch ist das Umlaufangebot von LAB?
Das Umlaufangebot von LAB beträgt 230.40M USD.
Wie hoch war der Allzeithochpreis (ATH) von LAB?
LAB erreichte einen Allzeithochpreis von 0.3786303389561445 USD.
Wie hoch war der Allzeittiefpreis (ATL) von LAB?
LAB verzeichnete einen Allzeittiefpreis von 0.07519297662311424 USD.
Wie hoch ist das Handelsvolumen von LAB?
Das Live-24-Stunden-Handelsvolumen für LAB beträgt $ 2.89M USD.
Wird LAB dieses Jahr noch steigen?
LAB könnte dieses Jahr weiter steigen – abhängig von den Marktbedingungen und der Entwicklung des Projekts. Sehen Sie sich die LAB-Preisprognose für eine detailliertere Analyse an.
Seite zuletzt aktualisiert: 2025-10-19 22:32:45 (UTC+8)

