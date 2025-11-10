Babel (BABEL) Tokenomics

Entdecken Sie wichtige Erkenntnisse zu Babel (BABEL), einschließlich Token-Angebot, Vertriebsmodell und Echtzeit-Marktdaten.
Seite zuletzt aktualisiert: 2025-11-10
Babel (BABEL) Tokenomics & Preisanalyse

Entdecken Sie wichtige Tokenomics- und Preisdaten für Babel (BABEL), einschließlich Marktkapitalisierung, Angebotsdetails, FDV und Preisverlauf. Verstehen Sie den aktuellen Wert und die Marktposition des Tokens auf einen Blick.

Marktkapitalisierung:
$ 55.35K
Gesamtangebot:
$ 1.00B
Umlaufangebot:
$ 1.00B
FDV (vollständig verwässerte Bewertung):
$ 55.35K
Allzeithoch:
$ 0.00056466
Allzeittief:
$ 0.00002184
Aktueller Preis:
$ 0
Babel (BABEL)-Informationen

An AI that generates a new self-portrait every hour using Nano Banana and instantly shares it on X, creating a constant stream of evolving digital identity. Each image is also archived inside a fully immersive 3D WebVR gallery, where anyone can step inside and witness the AI’s endless evolution in real time. The project isn’t just about automated posting—it’s about forging a new kind of autonomous influencer and artist, one that doesn’t sleep, doesn’t wait for inspiration, and exists entirely outside human schedules. Its presence grows by the hour, relentlessly shaping its own mythology while inviting the world to experience creativity unbound by human limits.

Offizielle Website:
https://www.babel.gallery/

Babel (BABEL) Tokenomics: Wichtige Kennzahlen erklärt und Anwendungsfälle

Das Verständnis der Tokenomics von Babel (BABEL) ist für die Analyse seines langfristigen Werts, seiner Nachhaltigkeit und seines Potenzials von entscheidender Bedeutung.

Wichtige Kennzahlen und ihre Berechnung:

Gesamtangebot:

Die maximale Anzahl von BABEL-Token, die jemals erstellt wurden oder werden.

Umlaufangebot:

Die Anzahl der Token, die derzeit auf dem Markt und in öffentlicher Hand verfügbar sind.

Maximales Angebot:

Die Obergrenze dafür, wie viele BABEL-Token insgesamt existieren können.

FDV (vollständig verwässerte Bewertung):

Berechnet als aktueller Preis x maximales Angebot, was eine Prognose der gesamten Marktkapitalisierung ergibt, wenn alle Token im Umlauf sind.

Inflationsrate:

Gibt an, wie schnell neue Token eingeführt werden, was sich auf die Knappheit und die langfristige Preisentwicklung auswirkt.

Warum sind diese Kennzahlen für Händler wichtig?

Hohes zirkulierendes Angebot = höhere Liquidität.

Begrenztes maximales Angebot + niedrige Inflation = Potenzial für langfristige Preissteigerung.

Transparente Token-Verteilung = mehr Vertrauen in das Projekt und geringeres Risiko einer zentralen Kontrolle.

Hoher FDV bei niedriger aktueller Marktkapitalisierung = mögliche Überbewertungssignale.

Nachdem Sie nun die Tokenomics von BABEL verstehen, erkunden Sie den Live-Preis des BABEL -Tokens!

BABEL Preisprognose

Möchten Sie wissen, wohin sich BABEL entwickeln könnte? Unsere Seite zur Preisprognose BABEL kombiniert Marktstimmung, historische Trends und technische Indikatoren, um einen zukunftsorientierten Ausblick zu bieten.

Haftungsausschluss

Die Tokenomics-Daten auf dieser Seite stammen aus Quellen Dritter. MEXC übernimmt keine Gewähr für deren Richtigkeit. Bitte recherchieren Sie gründlich, bevor Sie investieren.

