pump.fun (PUMP) Tokenomics
pump.fun (PUMP) Tokenomics & Preisanalyse
Entdecken Sie wichtige Tokenomics- und Preisdaten für pump.fun (PUMP), einschließlich Marktkapitalisierung, Angebotsdetails, FDV und Preisverlauf. Verstehen Sie den aktuellen Wert und die Marktposition des Tokens auf einen Blick.
pump.fun (PUMP)-Informationen
pump.fun ermöglicht es Nutzern, kostenlos eigene Token zu erstellen und zu launchen – und erleichtert gleichzeitig anderen das Investieren in diese Projekte. Durch die nahtlose Verbindung von Token-Erstellung und Handel bietet pump.fun unbegrenztes finanzielles Potenzial und schafft ein dynamisches Trading-Umfeld, das Kreativität und strategische Investments belohnt. Als weltweit führendes Krypto-Launchpad hat pump.fun seit dem Start über 11 Millionen Token auf den Markt gebracht. Seit dem Launch im Januar 2024 auf Solana hat die Plattform über 750 Millionen US-Dollar Protokollumsatz generiert – und gehört damit zu den profitabelsten, am schnellsten wachsenden und erfolgreichsten Krypto-Projekten aller Zeiten.
pump.fun (PUMP) Tokenomics: Wichtige Kennzahlen erklärt und Anwendungsfälle
Das Verständnis der Tokenomics von pump.fun (PUMP) ist für die Analyse seines langfristigen Werts, seiner Nachhaltigkeit und seines Potenzials von entscheidender Bedeutung.
Wichtige Kennzahlen und ihre Berechnung:
Gesamtangebot:
Die maximale Anzahl von PUMP-Token, die jemals erstellt wurden oder werden.
Umlaufangebot:
Die Anzahl der Token, die derzeit auf dem Markt und in öffentlicher Hand verfügbar sind.
Maximales Angebot:
Die Obergrenze dafür, wie viele PUMP-Token insgesamt existieren können.
FDV (vollständig verwässerte Bewertung):
Berechnet als aktueller Preis x maximales Angebot, was eine Prognose der gesamten Marktkapitalisierung ergibt, wenn alle Token im Umlauf sind.
Inflationsrate:
Gibt an, wie schnell neue Token eingeführt werden, was sich auf die Knappheit und die langfristige Preisentwicklung auswirkt.
Warum sind diese Kennzahlen für Händler wichtig?
Hohes zirkulierendes Angebot = höhere Liquidität.
Begrenztes maximales Angebot + niedrige Inflation = Potenzial für langfristige Preissteigerung.
Transparente Token-Verteilung = mehr Vertrauen in das Projekt und geringeres Risiko einer zentralen Kontrolle.
Hoher FDV bei niedriger aktueller Marktkapitalisierung = mögliche Überbewertungssignale.
Nachdem Sie nun die Tokenomics von PUMP verstehen, erkunden Sie den Live-Preis des PUMP -Tokens!
So kaufen Sie PUMP
Möchten Sie pump.fun (PUMP) zu Ihrem Portfolio hinzufügen? MEXC unterstützt verschiedene Methoden zum Kauf PUMP, darunter Kreditkarten, Banküberweisungen und Peer-to-Peer-Handel. Ob Anfänger oder Profi, MEXC macht den Krypto-Kauf einfach und sicher.
pump.fun (PUMP)-Preisverlauf
Die Analyse des Preisverlaufs von PUMP hilft Nutzern, vergangene Marktbewegungen, wichtige Unterstützungs-/Widerstandsniveaus und Volatilitätsmuster zu verstehen. Ob Sie Allzeithochs verfolgen oder Trends erkennen, historische Daten sind ein entscheidender Bestandteil der Preisprognose und technischen Analyse.
PUMP Preisprognose
Möchten Sie wissen, wohin sich PUMP entwickeln könnte? Unsere Seite zur Preisprognose PUMP kombiniert Marktstimmung, historische Trends und technische Indikatoren, um einen zukunftsorientierten Ausblick zu bieten.
Warum sollten Sie sich für MEXC entscheiden?
MEXC ist eine der weltweit führenden Kryptobörsen und genießt das Vertrauen von Millionen von Nutzern weltweit. Egal, ob Sie Anfänger oder Profi sind, MEXC ist Ihr einfacher Einstieg in den Kryptobereich.
Haftungsausschluss
Die Tokenomics-Daten auf dieser Seite stammen aus Quellen Dritter. MEXC übernimmt keine Gewähr für deren Richtigkeit. Bitte recherchieren Sie gründlich, bevor Sie investieren.
Bitte lesen und verstehen Sie die Nutzungsvereinbarung und die Datenschutzerklärung
pump.fun (PUMP) kaufen
Menge
1 PUMP = 0.003941 USD
pump.fun (PUMP) handeln
HOT
Aktuell im Trend liegende Kryptowährungen, die große Marktaufmerksamkeit auf sich ziehen
TOP-Volumen
Die Kryptowährungen mit dem höchsten Handelsvolumen
Neulich hinzugefügt
Kürzlich aufgelistete Kryptowährungen, die zum Handeln verfügbar sind
Top Gainers
24-Stunden-Krypto-Top-Gewinner, auf die jeder Händler achten sollte