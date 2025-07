Decentraland (MANA)-Informationen

Decentraland ist eine Virtual-Reality-Plattform, die von der Ethereum-Blockchain betrieben wird. Benutzer können Inhalte und Anwendungen erstellen, erleben und monetarisieren. Land in Decentraland ist dauerhaft im Besitz der Community, was ihr die volle Kontrolle über ihre Kreationen gibt. Benutzer beanspruchen das Eigentum an virtuellem Land in einem Blockchain-basierten Paketbuch. Landbesitzer kontrollieren, welche Inhalte auf ihrem Landanteil veröffentlicht werden, der durch einen Satz kartesischer Koordinaten (x,y) identifiziert wird. Die Inhalte können von statischen 3D-Szenen bis hin zu interaktiven Systemen wie Spielen reichen.