Gala (GALA)-Informationen

Gala Games wurde mit einem Ziel gegründet: den Spielern die Macht zurückzugeben. Unsere Mission ist es, Freiheit durch Spiel zu ermöglichen. Zu diesem Zweck haben wir eines der bisher ehrgeizigsten Entwicklungsprojekte in Angriff genommen – die Schaffung des Ökosystems Gala Games. Gegründet von Eric Schiermeyer (dem Mitbegründer von Zynga und Gaming-Legende), Wright Thurston (einem der ersten großen Miner im Kryptowährungsbereich und Inhaber mehrerer Patente auf Blockchain-Technologie) und Michael McCarthy (dem Creative Director hinter viralen Gaming-Hits). wie Farmville 2) ist Gala Games hier, um sowohl den Gaming- als auch den Blockchain-Bereich grundlegend neu zu definieren. Das erste von Gala Games veröffentlichte Spiel, Town Star, ist eine täuschend einfach aussehende, aber unglaublich tiefgreifende Landwirtschaftssimulation, in der der Benutzer eine Farm baut, um an wöchentlichen Wettbewerben teilzunehmen. An verschiedenen Stellen können NFTs im Spiel verwendet werden, um Boni bereitzustellen, sind aber nicht erforderlich, um zu spielen, Spaß zu haben oder an Wettkämpfen teilzunehmen. Mirandus, der MMORPG/Adventure-Simulator, der derzeit von Gala Games entwickelt wird, arbeitet daran, sowohl die Spielentwicklungspipeline als auch das Gameplay-Modell komplett neu zu definieren, indem er die Macht in die Hände der Spieler legt und ihnen die ultimative Kontrolle über das Spiel gibt Wirtschaft.