Der Echtzeitpreis von GraphAI beträgt heute 0.1353 USD. Verfolgen Sie Echtzeit-Updates zum GAI-zu-USD-Preis, Live-Charts, Marktkapitalisierung, 24-Stunden-Handelsvolumen und mehr. Entdecken Sie den GAI-Preistrend jetzt ganz einfach auf MEXC.

GraphAI Logo

GraphAI Kurs(GAI)

1 GAI zu USD Echtzeitpreis:

$0.1353
$0.1353
-1.31%1D
USD
GraphAI (GAI) Echtzeit-Preis-Diagramm
Seite zuletzt aktualisiert: 2025-10-26 17:01:45 (UTC+8)

GraphAI (GAI) Preisinformationen (USD)

24-Stunden-Preisspannenschwankung:
$ 0.1324
$ 0.1324
24H Tief
$ 0.1413
$ 0.1413
24H Hoch

$ 0.1324
$ 0.1324

$ 0.1413
$ 0.1413

$ 0.8571500421232581
$ 0.8571500421232581

$ 0.000940784235454038
$ 0.000940784235454038

+0.52%

-1.31%

-9.80%

-9.80%

Der Echtzeitpreis von GraphAI (GAI) beträgt $ 0.1353. In den letzten 24 Stunden wurde GAI zwischen einem Tiefstpreis von $ 0.1324 und einem Höchstpreis von $ 0.1413 gehandelt, was auf eine aktive Marktvolatilität hinweist. Der bisherige Höchstpreis von GAI liegt bei $ 0.8571500421232581, der bisherige Tiefstpreis bei $ 0.000940784235454038.

In Bezug auf die kurzfristige Performance hat sich GAI im letzten Stunde um +0.52%, in den letzten 24 Stunden um -1.31% und in den vergangenen 7 Tagen um -9.80% verändert. Dies bietet Ihnen einen schnellen Überblick über die aktuellen Preistrends und Marktdynamiken auf MEXC.

GraphAI (GAI) Marktinformationen

No.3772

$ 0.00
$ 0.00

$ 438.84K
$ 438.84K

$ 13.53M
$ 13.53M

0.00
0.00

100,000,000
100,000,000

100,000,000
100,000,000

0.00%

BASE

Die aktuelle Marktkapitalisierung von GraphAI beträgt $ 0.00 bei einem 24-Stunden-Handelsvolumen von $ 438.84K. Das Umlaufangebot von GAI liegt bei 0.00, das Gesamtangebot bei 100000000. Die vollständig verwässerte Bewertung (FDV) beträgt $ 13.53M.

GraphAI (GAI)-Preisverlauf USD

Verfolgen Sie die Preisänderungen von GraphAI für heute, 30 Tage, 60 Tage und 90 Tage:

ZeitraumVeränderung (USD)Veränderung (%)
Heute$ -0.001796-1.31%
30 Tage$ -0.1036-43.37%
60 Tage$ -0.0647-32.35%
90 Tage$ -0.0647-32.35%
GraphAI-Preisänderung heute

Heute verzeichnete GAI eine Veränderung von $ -0.001796 (-1.31%), was die aktuelle Marktaktivität widerspiegelt.

GraphAI 30-Tage-Presänderung

In den letzten 30 Tagen hat sich der Preis um $ -0.1036(-43.37%) verändert – ein Hinweis auf die kurzfristige Performance des Tokens.

GraphAI 60-Tage-Preisänderung

Mit einem erweiterten Blick auf 60 Tage verzeichnete GAI eine Veränderung von $ -0.0647 (-32.35%) – ein umfassenderer Einblick in die Performance.

GraphAI 90-Tage-Preisänderung

Bei Betrachtung des 90-Tage-Trends bewegte sich der Preis um $ -0.0647 (-32.35%), was Einblicke in die langfristige Entwicklung des Tokens ermöglicht.

Möchten Sie den vollständigen Preisverlauf und alle Kursbewegungen von GraphAI (GAI) freischalten?

Sehen Sie sich jetzt die Seite mit dem GraphAI-Preisverlauf an.

Was ist GraphAI (GAI)

Die erste MCP-basierte, GraphRAG-unterstützte AI-Datenschicht, die die Integration von RWAs in die Welt von DeFAI ermöglicht. GraphAI stellt einen revolutionären Ansatz für die Nutzung von Blockchain-Daten vor und erlaubt Entwicklern und Benutzern, leistungsstarke AI-gesteuerte dezentrale Anwendungen (dApps) zu erstellen.

GraphAI ist auf MEXC verfügbar und bietet Ihnen den Komfort, den Token direkt auf unserer Plattform zu kaufen, zu halten, zu überweisen und zu staken. Egal, ob Sie ein erfahrener Investor oder ein Neuling in der Welt der Kryptowährungen sind, MEXC bietet eine benutzerfreundliche Oberfläche und eine Vielzahl von Tools, um Ihre GraphAI Investitionen effektiv zu verwalten. Für detailliertere Informationen zu diesem Token laden wir Sie ein, unsere Einführungsseite zu digitalen Vermögenswerten zu besuchen.

Darüber hinaus können Sie:
- GAI Staking-Verfügbarkeit prüfen um zu sehen, wie Sie Belohnungen für Ihre Bestände erhalten können.
- Bewertungen und Analysen zu GraphAI auf unserem Blog lesen, um über die neuesten Markttrends und Experteneinblicke auf dem Laufenden zu bleiben.

Unsere umfassenden Ressourcen sind darauf ausgelegt, Ihr GraphAI-Kauferlebnis reibungslos und informiert zu gestalten und sicherzustellen, dass Sie über alle Tools und Kenntnisse verfügen, die Sie benötigen, um sicher zu investieren.

GraphAI-Preisprognose (USD)

Wie viel wird GraphAI (GAI) morgen, nächste Woche oder nächsten Monat in USD wert sein? Welchen Wert könnten Ihre GraphAI-(GAI)-Vermögenswerte im Jahr 2025, 2026, 2027, 2028 – oder sogar in 10 oder 20 Jahren – haben? Nutzen Sie unser Preisprognosetool, um sowohl kurzfristige als auch langfristige Prognosen für GraphAI zu erkunden.

Sehen Sie sich jetzt die GraphAI-Preisprognose an!

GraphAI (GAI) Tokenomics

Das Verständnis der Tokenomics von GraphAI (GAI) kann tiefere Einblicke in dessen langfristigen Wert und Wachstumspotenzial geben. Von der Token-Verteilung bis hin zur Verwaltung des Angebots offenbart die Tokenomics die Kernstruktur der Wirtschaft eines Projekts. Erfahren Sie jetzt mehr über die umfassende Tokenomics von GAI Token!

Wie kauft man GraphAI GAI

Suchen Sie nach wie man GraphAI kauft? Der Vorgang ist ganz einfach und problemlos! Sie können GraphAI direkt auf MEXC kaufen, indem Sie unserer Schritt-für-Schritt-Anleitung „Wie man kauft” folgen. Wir stellen Ihnen detaillierte Anweisungen und Video-Tutorials zur Verfügung, die Ihnen zeigen, wie Sie sich bei MEXC registrieren und die verschiedenen verfügbaren bequemen Zahlungsoptionen anwenden.

GAI zu lokalen Währungen

1 GraphAI(GAI) in VND
3,560.4195
1 GraphAI(GAI) in AUD
A$0.207009
1 GraphAI(GAI) in GBP
0.101475
1 GraphAI(GAI) in EUR
0.116358
1 GraphAI(GAI) in USD
$0.1353
1 GraphAI(GAI) in MYR
RM0.570966
1 GraphAI(GAI) in TRY
5.674482
1 GraphAI(GAI) in JPY
¥20.5656
1 GraphAI(GAI) in ARS
ARS$201.638943
1 GraphAI(GAI) in RUB
10.771233
1 GraphAI(GAI) in INR
11.880693
1 GraphAI(GAI) in IDR
Rp2,254.999098
1 GraphAI(GAI) in PHP
7.948875
1 GraphAI(GAI) in EGP
￡E.6.428103
1 GraphAI(GAI) in BRL
R$0.727914
1 GraphAI(GAI) in CAD
C$0.18942
1 GraphAI(GAI) in BDT
16.578309
1 GraphAI(GAI) in NGN
197.517705
1 GraphAI(GAI) in COP
$524.417388
1 GraphAI(GAI) in ZAR
R.2.335278
1 GraphAI(GAI) in UAH
5.689365
1 GraphAI(GAI) in TZS
T.Sh.336.566868
1 GraphAI(GAI) in VES
Bs28.6836
1 GraphAI(GAI) in CLP
$127.3173
1 GraphAI(GAI) in PKR
Rs38.015241
1 GraphAI(GAI) in KZT
72.85905
1 GraphAI(GAI) in THB
฿4.417545
1 GraphAI(GAI) in TWD
NT$4.172652
1 GraphAI(GAI) in AED
د.إ0.496551
1 GraphAI(GAI) in CHF
Fr0.106887
1 GraphAI(GAI) in HKD
HK$1.049928
1 GraphAI(GAI) in AMD
֏51.818547
1 GraphAI(GAI) in MAD
.د.م1.247466
1 GraphAI(GAI) in MXN
$2.496285
1 GraphAI(GAI) in SAR
ريال0.507375
1 GraphAI(GAI) in ETB
Br20.658957
1 GraphAI(GAI) in KES
KSh17.479407
1 GraphAI(GAI) in JOD
د.أ0.0959277
1 GraphAI(GAI) in PLN
0.493845
1 GraphAI(GAI) in RON
лв0.591261
1 GraphAI(GAI) in SEK
kr1.27182
1 GraphAI(GAI) in BGN
лв0.227304
1 GraphAI(GAI) in HUF
Ft45.386385
1 GraphAI(GAI) in CZK
2.829123
1 GraphAI(GAI) in KWD
د.ك0.0414018
1 GraphAI(GAI) in ILS
0.443784
1 GraphAI(GAI) in BOB
Bs0.93357
1 GraphAI(GAI) in AZN
0.23001
1 GraphAI(GAI) in TJS
SM1.260996
1 GraphAI(GAI) in GEL
0.366663
1 GraphAI(GAI) in AOA
Kz124.128279
1 GraphAI(GAI) in BHD
.د.ب0.0508728
1 GraphAI(GAI) in BMD
$0.1353
1 GraphAI(GAI) in DKK
kr0.868626
1 GraphAI(GAI) in HNL
L3.536742
1 GraphAI(GAI) in MUR
6.160209
1 GraphAI(GAI) in NAD
$2.335278
1 GraphAI(GAI) in NOK
kr1.353
1 GraphAI(GAI) in NZD
$0.234069
1 GraphAI(GAI) in PAB
B/.0.1353
1 GraphAI(GAI) in PGK
K0.569613
1 GraphAI(GAI) in QAR
ر.ق0.492492
1 GraphAI(GAI) in RSD
дин.13.663947
1 GraphAI(GAI) in UZS
soʻm1,649.999736
1 GraphAI(GAI) in ALL
L11.2299
1 GraphAI(GAI) in ANG
ƒ0.242187
1 GraphAI(GAI) in AWG
ƒ0.242187
1 GraphAI(GAI) in BBD
$0.2706
1 GraphAI(GAI) in BAM
KM0.227304
1 GraphAI(GAI) in BIF
Fr398.9997
1 GraphAI(GAI) in BND
$0.174537
1 GraphAI(GAI) in BSD
$0.1353
1 GraphAI(GAI) in JMD
$21.695355
1 GraphAI(GAI) in KHR
545.563425
1 GraphAI(GAI) in KMF
Fr57.3672
1 GraphAI(GAI) in LAK
2,941.304289
1 GraphAI(GAI) in LKR
රු41.086551
1 GraphAI(GAI) in MDL
L2.298747
1 GraphAI(GAI) in MGA
Ar612.216264
1 GraphAI(GAI) in MOP
P1.0824
1 GraphAI(GAI) in MVR
2.07009
1 GraphAI(GAI) in MWK
MK234.895683
1 GraphAI(GAI) in MZN
MT8.64567
1 GraphAI(GAI) in NPR
रु18.994767
1 GraphAI(GAI) in PYG
959.5476
1 GraphAI(GAI) in RWF
Fr196.0497
1 GraphAI(GAI) in SBD
$1.117578
1 GraphAI(GAI) in SCR
1.891494
1 GraphAI(GAI) in SRD
$5.375469
1 GraphAI(GAI) in SVC
$1.182522
1 GraphAI(GAI) in SZL
L2.331219
1 GraphAI(GAI) in TMT
m0.474903
1 GraphAI(GAI) in TND
د.ت0.3965643
1 GraphAI(GAI) in TTD
$0.917334
1 GraphAI(GAI) in UGX
Sh471.3852
1 GraphAI(GAI) in XAF
Fr76.3092
1 GraphAI(GAI) in XCD
$0.36531
1 GraphAI(GAI) in XOF
Fr76.3092
1 GraphAI(GAI) in XPF
Fr13.8006
1 GraphAI(GAI) in BWP
P1.930731
1 GraphAI(GAI) in BZD
$0.271953
1 GraphAI(GAI) in CVE
$12.885972
1 GraphAI(GAI) in DJF
Fr23.9481
1 GraphAI(GAI) in DOP
$8.667318
1 GraphAI(GAI) in DZD
د.ج17.612001
1 GraphAI(GAI) in FJD
$0.307131
1 GraphAI(GAI) in GNF
Fr1,176.4335
1 GraphAI(GAI) in GTQ
Q1.035045
1 GraphAI(GAI) in GYD
$28.30476
1 GraphAI(GAI) in ISK
kr16.6419

Für ein tieferes Verständnis von GraphAI sollten Sie zusätzliche Ressourcen wie das Whitepaper, die offizielle Website und andere Veröffentlichungen erkunden:

Offizielle GraphAI Website
Block-Explorer

Andere Nutzer stellen auch: Weitere Fragen zu GraphAI

Wie viel ist GraphAI (GAI) heute wert?
Der Echtzeitpreis von GAI in USD beträgt 0.1353 USD und wird in Echtzeit mit den neuesten Marktdaten aktualisiert.
Was ist der aktuelle GAI-zu-USD-Preis?
Der aktuelle GAI-zu-USD-Preis beträgt $ 0.1353. Nutzen Sie den MEXC-Konvertierer für eine genaue Token-Konvertierung.
Wie hoch ist die Marktkapitalisierung von GraphAI?
Die Marktkapitalisierung von GAI beträgt $ 0.00 USD. Marktkapitalisierung = aktueller Preis × Umlaufangebot. Sie gibt den gesamten Marktwert und die Platzierung des Tokens an.
Wie hoch ist das Umlaufangebot von GAI?
Das Umlaufangebot von GAI beträgt 0.00 USD.
Wie hoch war der Allzeithochpreis (ATH) von GAI?
GAI erreichte einen Allzeithochpreis von 0.8571500421232581 USD.
Wie hoch war der Allzeittiefpreis (ATL) von GAI?
GAI verzeichnete einen Allzeittiefpreis von 0.000940784235454038 USD.
Wie hoch ist das Handelsvolumen von GAI?
Das Live-24-Stunden-Handelsvolumen für GAI beträgt $ 438.84K USD.
Wird GAI dieses Jahr noch steigen?
GAI könnte dieses Jahr weiter steigen – abhängig von den Marktbedingungen und der Entwicklung des Projekts. Sehen Sie sich die GAI-Preisprognose für eine detailliertere Analyse an.
Seite zuletzt aktualisiert: 2025-10-26 17:01:45 (UTC+8)

GraphAI (GAI) – Wichtige Branchen‑Updates

Zeit (UTC+8)ArtInformation
10-25 15:47:08Branchen-Updates
Daten: Adressen mit zwischen 100 und 10.000 ETH haben in der vergangenen Woche 218.000 ETH angesammelt
10-25 13:34:16Branchen-Updates
x402 Protocol wöchentliche Transaktionen steigen um 492,63% im Wochenvergleich
10-25 06:10:28Branchen-Updates
Daten: Die Anzahl der Bitcoin, die nach mehr als 7 Jahren Inaktivität wieder aktiv werden, hat in diesem Jahr ein neues Allzeithoch erreicht
10-24 21:49:00Branchen-Updates
Einige Token im Base-Ökosystem beginnen zu steigen, wobei PING, CLANKER und VIRTUAL die meiste Aufmerksamkeit gewinnen
10-23 22:32:48Branchen-Updates
Krypto-Angstindex steigt auf 27, Markt wechselt von "extremer Angst" zu "Angst"
10-23 15:34:02Branchen-Updates
Aktuelle Finanzierungsraten der Mainstream-Kryptobörsen (CEX und DEX) deuten auf eine stärkere Baisse bei Altcoins hin, während die Bitcoin-Raten wieder auf ein neutrales Niveau zurückgekehrt sind

Haftungsausschluss

Kryptowährungenspreise unterliegen hohen Marktrisiken und Preisvolatilitäten. Sie sollten in Projekte und Produkte investieren, mit denen Sie vertraut sind und die damit verbundenen Risiken verstehen. Sie sollten Ihre Investitionserfahrung, Ihre finanzielle Situation, Ihre Anlageziele und Ihre Risikotoleranz sorgfältig abwägen und einen unabhängigen Finanzberater konsultieren, bevor Sie eine Anlage tätigen. Dieses Material darf nicht als Finanzberatung ausgelegt werden. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für die zukünftige Wertentwicklung. Der Wert Ihrer Anlage kann sowohl steigen als auch fallen, und es kann sein, dass Sie den von Ihnen investierten Betrag nicht zurückerhalten. Sie tragen die alleinige Verantwortung für Ihre Anlageentscheidungen. MEXC haftet nicht für etwaige Verluste, die Sie erleiden könnten. Weitere Informationen finden Sie in unseren Nutzungsbedingungen und Risikohinweisen. Bitte beachten Sie auch, dass die hier präsentierten Daten zu den oben genannten Kryptowährungen (wie z.B. der aktuelle Echtzeit-Kurs) auf Quellen von Dritten beruhen. Sie werden Ihnen auf einer "wie besehen"-Basis und nur zu Informationszwecken präsentiert, ohne jegliche Zusicherung oder Garantie. Links, die zu Websites Dritter führen, unterliegen ebenfalls nicht der Kontrolle von MEXC. MEXC ist nicht verantwortlich für die Zuverlässigkeit und Richtigkeit solcher Websites Dritter und deren Inhalte.

GAI-zu-USD-Rechner

Menge

GAI
GAI
USD
USD

1 GAI = 0.1353 USD

GAI handeln

GAI/USDT
$0.1353
$0.1353
-1.31%

Treten Sie heute MEXC bei

-- Spot Maker-Gebühr, -- Spot Taker-Gebühr
-- Futures Maker-Gebühr, -- Futures Taker-Gebühr

$111,750.01

$3,958.60

$0.04970

$6.0921

$194.14

$111,750.01

$3,958.60

$2.6344

$194.14

$0.19697

$0.00000

$1.0650

$0.000000000000108

$0.051772

$0.1480

$1.0650

$0.15972

$0.0000000000000000000214

$0.000000000000000008960

$0.03370

