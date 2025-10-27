GraphAI (GAI)-Preisprognose (USD)

Erhalten Sie GraphAI-Preisprognosen für 2026, 2027, 2028, 2030 und weitere Jahre. Prognostizieren Sie, wie stark GAI in den nächsten 5 Jahren oder länger wachsen wird. Erstellen Sie sofort Zukunftsszenarien für den Preis, basierend auf Markttrends und Stimmung.

GAI kaufen

Geben Sie eine Zahl zwischen -100 und 1,000 ein, um den Preis von GraphAI zu prognostizieren. % Berechnen *Haftungsausschluss: Alle Preisprognosen erfolgen auf Grundlage von Benutzereingaben. $0.1379 $0.1379 $0.1379 -1.07% USD Tatsächlich Vorhersage GraphAI Preisprognose für 2025–2050 (USD) GraphAI (GAI) Preisprognose für 2025 (dieses Jahr) Gemäß Ihrer Prognose könnte GraphAI potenziell ein Wachstum von 0.00% verzeichnen. Der Handelspreis könnte im Jahr 2025 $ 0.1379 erreichen. GraphAI (GAI) Preisprognose für 2026 (nächstes Jahr) Gemäß Ihrer Prognose könnte GraphAI potenziell ein Wachstum von 5.00% verzeichnen. Der Handelspreis könnte im Jahr 2026 $ 0.144795 erreichen. GraphAI (GAI) Preisprognose für 2027 (in 2 Jahren) Laut dem Preisprognosemodul beträgt der prognostizierte zukünftige Preis von GAI im Jahr 2027 $ 0.152034 bei einer Wachstumsrate von 10.25%. GraphAI (GAI) Preisprognose für 2028 (in 3 Jahren) Laut dem Preisprognosemodul beträgt der prognostizierte zukünftige Preis von GAI im Jahr 2028 $ 0.159636 bei einer Wachstumsrate von 15.76%. GraphAI (GAI) Preisprognose für 2029 (in 4 Jahren) Gemäß dem obigen Preisprognosemodul liegt das Zielpreis von GAI im Jahr 2029 bei $ 0.167618 mit einer Wachstumsrate von 21.55%. GraphAI (GAI) Preisprognose für 2030 (in 5 Jahren) Gemäß dem obigen Preisprognosemodul liegt das Zielpreis von GAI im Jahr 2030 bei $ 0.175999 mit einer Wachstumsrate von 27.63%. GraphAI (GAI) Preisprognose für 2040 (in 15 Jahren) Im Jahr 2040 könnte der Preis von GraphAI potenziell ein Wachstum von 107.89% erleben. Er könnte einen Handelspreis von $ 0.286684 erreichen. GraphAI (GAI) Preisprognose für 2050 (in 25 Jahren) Im Jahr 2050 könnte der Preis von GraphAI potenziell ein Wachstum von 238.64% erleben. Er könnte einen Handelspreis von $ 0.466978 erreichen.

2040 $ 0.286684 107.89% Mehr anzeigen Kurzfristige GraphAI Preisvorhersage für heute, morgen, diese Woche und 30 Tage Datum Preisvorhersage Wachstum October 27, 2025(Heute) $ 0.1379 0.00%

October 28, 2025(Morgen) $ 0.137918 0.01%

November 3, 2025(Diese Woche) $ 0.138032 0.10%

November 26, 2025(30 Tage) $ 0.138466 0.41% GraphAI (GAI) Preisvorhersage heute Der prognostizierte Preis für GAI am October 27, 2025(Heute) beträgt $0.1379 . Diese Prognose spiegelt das berechnete Ergebnis des angegebenen Wachstumsprozentsatzes wider und gibt den Benutzern einen Überblick über die potenzielle Preisbewegung für den heutigen Tag. GraphAI (GAI) Preisvorhersage für morgen Für October 28, 2025(Morgen) liegt die Preisvorhersage für GAI bei $0.137918 , basierend auf einer jährlichen Wachstumsrate von 5% . Diese Ergebnisse bieten einen geschätzten Ausblick auf den Wert des Tokens, basierend auf den gewählten Parametern. GraphAI (GAI) Preisvorhersage für diese Woche Bis November 3, 2025(Diese Woche) liegt die Preisvorhersage für GAI bei 5% , basierend auf einer jährlichen Wachstumsrate von $0.138032 . Diese wöchentliche Prognose wird auf Grundlage des gleichen Wachstumsprozentsatzes berechnet, um eine Vorstellung von möglichen Preisentwicklungen in den kommenden Tagen zu geben. GraphAI (GAI) 30-Tage-Preisvorhersage Blickt man auf die nächsten 30 Tage, liegt der prognostizierte Preis für GAI bei $0.138466 . Diese Vorhersage basiert auf einer jährlichen Wachstumsrate von 5% , um abzuschätzen, wo der Wert des Tokens nach einem Monat stehen könnte.

Aktuelle GraphAI Preisstatistiken Aktueller Preis $ 0.1379$ 0.1379 $ 0.1379 Preisänderung (24H) -1.06% Marktkapitalisierung $ 0.00$ 0.00 $ 0.00 Umlaufangebot 0.00 0.00 0.00 Volumen (24H) $ 462.39K$ 462.39K $ 462.39K Volumen (24H) -- Der aktuelle GAI-Preis beträgt $ 0.1379. Er weist eine 24-Stunden-Änderung von -1.07% auf, bei einem 24-Stunden-Handelsvolumen von $ 462.39K. Darüber hinaus verfügt GAI über ein Umlaufangebot von 0.00 und eine gesamte Marktkapitalisierung von $ 0.00. Live-Preis von GAI ansehen

GraphAI Historischer Preis Laut den neuesten Daten auf der Live-Preisseite von GraphAI beträgt der aktuelle Preis von GraphAI 0.1379USD. Das umlaufende Angebot von GraphAI (GAI) liegt bei 0.00 GAI , was zu einer Marktkapitalisierung von $0.00 führt. Zeitraum Veränderung(%) Veränderung(USD) Hoch Tief 24 Stunden 0.01% $ 0.001000 $ 0.1446 $ 0.134

7 Tage -0.14% $ -0.022999 $ 0.17 $ 0.1319

30 Tage -0.44% $ -0.1116 $ 0.323 $ 0.0959 24-Stunden-Preisentwicklung In den letzten 24 Stunden hat GraphAI eine Preisbewegung von $0.001000 gezeigt, was einer Wertveränderung von 0.01% entspricht. 7-Tage-Preisentwicklung In den letzten 7 Tagen wurde GraphAI zu einem Höchstpreis von $0.17 und einem Tiefstpreis von $0.1319 gehandelt. Es verzeichnete eine Preisänderung von -0.14% . Dieser aktuelle Trend zeigt das Potenzial von GAI für weitere Bewegungen auf dem Markt. 30-Tage-Leistung Im letzten Monat hat GraphAI eine Veränderung von -0.44% erfahren, was etwa $-0.1116 zu seinem Wert hinzufügt. Dies deutet darauf hin, dass GAI in naher Zukunft weitere Preisänderungen erleben könnte. Prüfen Sie den vollständigen GraphAI-Preisverlauf für detaillierte Trends auf MEXC. Vollständigen GAI-Preisverlauf ansehen

Wie funktioniert das Preisvorhersagemodell von GraphAI (GAI)? Das GraphAI Preisvorsage-Modul ist ein benutzerfreundliches Werkzeug, das Ihnen hilft, potenzielle zukünftige Preise von GAI basierend auf Ihren eigenen Wachstumsannahmen zu schätzen. Egal, ob Sie ein erfahrener Händler oder ein neugieriger Investor sind, dieses Modul bietet eine einfache und interaktive Möglichkeit, den zukünftigen Wert des Tokens vorherzusagen. 1. Geben Sie Ihre Preiswachstumsprognose ein Beginnen Sie damit, die gewünschte Wachstumsprozentzahl einzugeben, die je nach Markteinschätzung sowohl positiv als auch negativ sein kann. Dies könnte Ihre Erwartungen für GraphAI im kommenden Jahr, in fünf Jahren oder sogar Jahrzehnten in die Zukunft widerspiegeln. 2. Berechnen Sie den zukünftigen Preis Sobald Sie die Wachstumsrate eingegeben haben, klicken Sie auf die Schaltfläche „Berechnen“. Das Modul wird sofort den prognostizierten zukünftigen Preis von GAI berechnen und Ihnen eine klare Visualisierung davon bieten, wie Ihre Vorhersage den Wert des Tokens im Laufe der Zeit beeinflusst. 3. Verschiedene Szenarien erkunden Sie können mit verschiedenen Wachstumsraten experimentieren, um zu sehen, wie unterschiedliche Marktbedingungen den Preis von GraphAI beeinflussen könnten. Diese Flexibilität ermöglicht es Ihnen, sowohl optimistische als auch konservative Prognosen zu analysieren, was Ihnen hilft, fundiertere Entscheidungen zu treffen. 4. Benutzerstimmung und Community-Einblicke Das Modul integriert auch Benutzerdaten zur Stimmung, sodass Sie Ihre Vorhersagen mit denen anderer Benutzer vergleichen können. Dieser kollektive Input bietet wertvolle Einblicke in die Wahrnehmung der Gemeinschaft hinsichtlich der Zukunft von GAI. Technische Indikatoren für die Preisvorhersage Um die Genauigkeit der Vorhersage zu verbessern, nutzt das Modul eine Vielzahl von technischen Indikatoren und Marktdaten. Dazu gehören: Exponentiell gleitende Durchschnitte (EMA):Hilft dabei, den Preistrend des Tokens zu verfolgen, indem Schwankungen geglättet werden und Einblicke in mögliche Trendwenden gegeben werden. Bollinger-Bänder: Misst die Marktschwankungen und identifiziert potenzielle Überkauf- oder Überverkaufsbedingungen. Relativer Stärke-Index (RSI): Bewertet die Marktdynamik von GAI, um zu bestimmen, ob sich der Markt in einer bullischen oder bärischen Phase befindet. Gleitender Durchschnitt Konvergenz Divergenz (MACD): Bewertet die Stärke und Richtung der Preisbewegungen, um potenzielle Ein- und Ausstiegspunkte zu identifizieren. Durch die Kombination dieser Indikatoren mit Echtzeit-Marktdaten bietet das Modul eine dynamische Preisvorhersage und hilft Ihnen, tiefere Einblicke in das zukünftige Potenzial von GraphAI zu gewinnen.

Warum ist die Preisvorhersage für GAI wichtig?

GAI Preisvorhersagen sind aus mehreren Gründen von entscheidender Bedeutung, und Anleger engagieren sich für verschiedene Zwecke:

Entwicklung von Investitionsstrategien: Vorhersagen helfen Investoren, Strategien zu formulieren. Durch die Einschätzung zukünftiger Preise können sie entscheiden, wann sie Kryptowährungen kaufen, verkaufen oder halten sollten.

Risikobewertung: Das Verständnis potenzieller Kursbewegungen ermöglicht es Investoren, das Risiko eines bestimmten Krypto-Vermögenswerts einzuschätzen. Dies ist entscheidend, um potenzielle Verluste zu managen und zu minimieren.

Marktanalyse: Vorhersagen beinhalten oft die Analyse von Markttrends, Nachrichten und historischen Daten. Diese umfassende Analyse hilft Investoren, die Marktdynamik und die Faktoren, die Preisänderungen beeinflussen, besser zu verstehen.

Portfolio-Diversifikation: durch die Vorhersage, welche Kryptowährungen sich gut entwickeln könnten, können Investoren ihre Portfolios entsprechend diversifizieren und das Risiko auf verschiedene Vermögenswerte verteilen.

Langfristige Planung: Investoren, die auf langfristige Gewinne abzielen, verlassen sich auf Vorhersagen, um Kryptowährungen mit Potenzial für zukünftiges Wachstum zu identifizieren.

Psychologische Vorbereitung: das Wissen über mögliche Preisszenarien bereitet Investoren emotional und finanziell auf die Marktvolatilität vor.

Community-Engagement: Preisvorhersagen für Kryptowährungen führen oft zu Diskussionen innerhalb der Investoren-Community, was zu einem breiteren Verständnis und einer kollektiven Weisheit über Markttrends beiträgt.

