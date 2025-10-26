Der Echtzeitpreis von Lombard beträgt heute 0.6692 USD. Verfolgen Sie Echtzeit-Updates zum BARD-zu-USD-Preis, Live-Charts, Marktkapitalisierung, 24-Stunden-Handelsvolumen und mehr. Entdecken Sie den BARD-Preistrend jetzt ganz einfach auf MEXC.Der Echtzeitpreis von Lombard beträgt heute 0.6692 USD. Verfolgen Sie Echtzeit-Updates zum BARD-zu-USD-Preis, Live-Charts, Marktkapitalisierung, 24-Stunden-Handelsvolumen und mehr. Entdecken Sie den BARD-Preistrend jetzt ganz einfach auf MEXC.

Lombard Logo

Lombard Kurs(BARD)

1 BARD zu USD Echtzeitpreis:

$0.6698
$0.6698$0.6698
+3.81%1D
USD
Lombard (BARD) Echtzeit-Preis-Diagramm
Lombard (BARD) Preisinformationen (USD)

24-Stunden-Preisspannenschwankung:
$ 0.6436
$ 0.6436$ 0.6436
24H Tief
$ 0.6896
$ 0.6896$ 0.6896
24H Hoch

$ 0.6436
$ 0.6436$ 0.6436

$ 0.6896
$ 0.6896$ 0.6896

--
----

--
----

-0.63%

+3.81%

+8.00%

+8.00%

Der Echtzeitpreis von Lombard (BARD) beträgt $ 0.6692. In den letzten 24 Stunden wurde BARD zwischen einem Tiefstpreis von $ 0.6436 und einem Höchstpreis von $ 0.6896 gehandelt, was auf eine aktive Marktvolatilität hinweist. Der bisherige Höchstpreis von BARD liegt bei --, der bisherige Tiefstpreis bei --.

In Bezug auf die kurzfristige Performance hat sich BARD im letzten Stunde um -0.63%, in den letzten 24 Stunden um +3.81% und in den vergangenen 7 Tagen um +8.00% verändert. Dies bietet Ihnen einen schnellen Überblick über die aktuellen Preistrends und Marktdynamiken auf MEXC.

Lombard (BARD) Marktinformationen

--
----

$ 453.03K
$ 453.03K$ 453.03K

$ 669.20M
$ 669.20M$ 669.20M

--
----

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

ETH

Die aktuelle Marktkapitalisierung von Lombard beträgt -- bei einem 24-Stunden-Handelsvolumen von $ 453.03K. Das Umlaufangebot von BARD liegt bei --, das Gesamtangebot bei 1000000000. Die vollständig verwässerte Bewertung (FDV) beträgt $ 669.20M.

Lombard (BARD)-Preisverlauf USD

Verfolgen Sie die Preisänderungen von Lombard für heute, 30 Tage, 60 Tage und 90 Tage:

ZeitraumVeränderung (USD)Veränderung (%)
Heute$ +0.024583+3.81%
30 Tage$ -0.5003-42.78%
60 Tage$ +0.5492+457.66%
90 Tage$ +0.5492+457.66%
Lombard-Preisänderung heute

Heute verzeichnete BARD eine Veränderung von $ +0.024583 (+3.81%), was die aktuelle Marktaktivität widerspiegelt.

Lombard 30-Tage-Presänderung

In den letzten 30 Tagen hat sich der Preis um $ -0.5003(-42.78%) verändert – ein Hinweis auf die kurzfristige Performance des Tokens.

Lombard 60-Tage-Preisänderung

Mit einem erweiterten Blick auf 60 Tage verzeichnete BARD eine Veränderung von $ +0.5492 (+457.66%) – ein umfassenderer Einblick in die Performance.

Lombard 90-Tage-Preisänderung

Bei Betrachtung des 90-Tage-Trends bewegte sich der Preis um $ +0.5492 (+457.66%), was Einblicke in die langfristige Entwicklung des Tokens ermöglicht.

Möchten Sie den vollständigen Preisverlauf und alle Kursbewegungen von Lombard (BARD) freischalten?

Sehen Sie sich jetzt die Seite mit dem Lombard-Preisverlauf an.

Was ist Lombard (BARD)

Lombard baut Onchain-Bitcoin-Kapitalmärkte auf, um das volle Potenzial des prägenden Vermögenswerts dieser Generation freizusetzen. Gegründet im Jahr 2024, war das Unternehmen Vorreiter bei der Integration von Bitcoin in DeFi mit LBTC – dem führenden, renditetragenden Bitcoin, der durch ein dezentrales Konsortium aus 14 Digital-Asset-Institutionen gesichert ist – und heute als größter Bitcoin-LST gilt. Lombard entwickelt eine Full-Stack-Infrastruktur, um die Onchain-BTC-Adoption für Inhaber, Protokolle und Plattformen zu beschleunigen, einschließlich BTC-Assets, eines Staking-SDKs und unterstützender Services. Das Unternehmen wird von führenden Akteuren im Bereich digitaler Assets aufgebaut und unterstützt, darunter Top-DeFi-Protokolle, Institutionen und Börsen.

Lombard ist auf MEXC verfügbar und bietet Ihnen den Komfort, den Token direkt auf unserer Plattform zu kaufen, zu halten, zu überweisen und zu staken. Egal, ob Sie ein erfahrener Investor oder ein Neuling in der Welt der Kryptowährungen sind, MEXC bietet eine benutzerfreundliche Oberfläche und eine Vielzahl von Tools, um Ihre Lombard Investitionen effektiv zu verwalten. Für detailliertere Informationen zu diesem Token laden wir Sie ein, unsere Einführungsseite zu digitalen Vermögenswerten zu besuchen.

Darüber hinaus können Sie:
- BARD Staking-Verfügbarkeit prüfen um zu sehen, wie Sie Belohnungen für Ihre Bestände erhalten können.
- Bewertungen und Analysen zu Lombard auf unserem Blog lesen, um über die neuesten Markttrends und Experteneinblicke auf dem Laufenden zu bleiben.

Unsere umfassenden Ressourcen sind darauf ausgelegt, Ihr Lombard-Kauferlebnis reibungslos und informiert zu gestalten und sicherzustellen, dass Sie über alle Tools und Kenntnisse verfügen, die Sie benötigen, um sicher zu investieren.

Lombard-Preisprognose (USD)

Wie viel wird Lombard (BARD) morgen, nächste Woche oder nächsten Monat in USD wert sein? Welchen Wert könnten Ihre Lombard-(BARD)-Vermögenswerte im Jahr 2025, 2026, 2027, 2028 – oder sogar in 10 oder 20 Jahren – haben? Nutzen Sie unser Preisprognosetool, um sowohl kurzfristige als auch langfristige Prognosen für Lombard zu erkunden.

Sehen Sie sich jetzt die Lombard-Preisprognose an!

Lombard (BARD) Tokenomics

Das Verständnis der Tokenomics von Lombard (BARD) kann tiefere Einblicke in dessen langfristigen Wert und Wachstumspotenzial geben. Von der Token-Verteilung bis hin zur Verwaltung des Angebots offenbart die Tokenomics die Kernstruktur der Wirtschaft eines Projekts. Erfahren Sie jetzt mehr über die umfassende Tokenomics von BARD Token!

Wie kauft man Lombard BARD

Suchen Sie nach wie man Lombard kauft? Der Vorgang ist ganz einfach und problemlos! Sie können Lombard direkt auf MEXC kaufen, indem Sie unserer Schritt-für-Schritt-Anleitung „Wie man kauft” folgen. Wir stellen Ihnen detaillierte Anweisungen und Video-Tutorials zur Verfügung, die Ihnen zeigen, wie Sie sich bei MEXC registrieren und die verschiedenen verfügbaren bequemen Zahlungsoptionen anwenden.

BARD zu lokalen Währungen

1 Lombard(BARD) in VND
17,609.998
1 Lombard(BARD) in AUD
A$1.023876
1 Lombard(BARD) in GBP
0.5019
1 Lombard(BARD) in EUR
0.575512
1 Lombard(BARD) in USD
$0.6692
1 Lombard(BARD) in MYR
RM2.824024
1 Lombard(BARD) in TRY
28.066248
1 Lombard(BARD) in JPY
¥101.7184
1 Lombard(BARD) in ARS
ARS$997.315452
1 Lombard(BARD) in RUB
53.275012
1 Lombard(BARD) in INR
58.762452
1 Lombard(BARD) in IDR
Rp11,153.328872
1 Lombard(BARD) in PHP
39.3155
1 Lombard(BARD) in EGP
￡E.31.793692
1 Lombard(BARD) in BRL
R$3.600296
1 Lombard(BARD) in CAD
C$0.93688
1 Lombard(BARD) in BDT
81.997076
1 Lombard(BARD) in NGN
976.93162
1 Lombard(BARD) in COP
$2,593.792432
1 Lombard(BARD) in ZAR
R.11.550392
1 Lombard(BARD) in UAH
28.13986
1 Lombard(BARD) in TZS
T.Sh.1,664.675152
1 Lombard(BARD) in VES
Bs141.8704
1 Lombard(BARD) in CLP
$629.7172
1 Lombard(BARD) in PKR
Rs188.025124
1 Lombard(BARD) in KZT
360.3642
1 Lombard(BARD) in THB
฿21.84938
1 Lombard(BARD) in TWD
NT$20.638128
1 Lombard(BARD) in AED
د.إ2.455964
1 Lombard(BARD) in CHF
Fr0.528668
1 Lombard(BARD) in HKD
HK$5.192992
1 Lombard(BARD) in AMD
֏256.296908
1 Lombard(BARD) in MAD
.د.م6.170024
1 Lombard(BARD) in MXN
$12.34674
1 Lombard(BARD) in SAR
ريال2.5095
1 Lombard(BARD) in ETB
Br102.180148
1 Lombard(BARD) in KES
KSh86.453948
1 Lombard(BARD) in JOD
د.أ0.4744628
1 Lombard(BARD) in PLN
2.44258
1 Lombard(BARD) in RON
лв2.924404
1 Lombard(BARD) in SEK
kr6.29048
1 Lombard(BARD) in BGN
лв1.124256
1 Lombard(BARD) in HUF
Ft224.48314
1 Lombard(BARD) in CZK
13.992972
1 Lombard(BARD) in KWD
د.ك0.2047752
1 Lombard(BARD) in ILS
2.194976
1 Lombard(BARD) in BOB
Bs4.61748
1 Lombard(BARD) in AZN
1.13764
1 Lombard(BARD) in TJS
SM6.236944
1 Lombard(BARD) in GEL
1.813532
1 Lombard(BARD) in AOA
Kz613.944156
1 Lombard(BARD) in BHD
.د.ب0.2516192
1 Lombard(BARD) in BMD
$0.6692
1 Lombard(BARD) in DKK
kr4.296264
1 Lombard(BARD) in HNL
L17.492888
1 Lombard(BARD) in MUR
30.468676
1 Lombard(BARD) in NAD
$11.550392
1 Lombard(BARD) in NOK
kr6.692
1 Lombard(BARD) in NZD
$1.157716
1 Lombard(BARD) in PAB
B/.0.6692
1 Lombard(BARD) in PGK
K2.817332
1 Lombard(BARD) in QAR
ر.ق2.435888
1 Lombard(BARD) in RSD
дин.67.582508
1 Lombard(BARD) in UZS
soʻm8,160.974304
1 Lombard(BARD) in ALL
L55.5436
1 Lombard(BARD) in ANG
ƒ1.197868
1 Lombard(BARD) in AWG
ƒ1.197868
1 Lombard(BARD) in BBD
$1.3384
1 Lombard(BARD) in BAM
KM1.124256
1 Lombard(BARD) in BIF
Fr1,973.4708
1 Lombard(BARD) in BND
$0.863268
1 Lombard(BARD) in BSD
$0.6692
1 Lombard(BARD) in JMD
$107.30622
1 Lombard(BARD) in KHR
2,698.3817
1 Lombard(BARD) in KMF
Fr283.7408
1 Lombard(BARD) in LAK
14,547.825796
1 Lombard(BARD) in LKR
රු203.215964
1 Lombard(BARD) in MDL
L11.369708
1 Lombard(BARD) in MGA
Ar3,028.049696
1 Lombard(BARD) in MOP
P5.3536
1 Lombard(BARD) in MVR
10.23876
1 Lombard(BARD) in MWK
MK1,161.804812
1 Lombard(BARD) in MZN
MT42.76188
1 Lombard(BARD) in NPR
रु93.948988
1 Lombard(BARD) in PYG
4,745.9664
1 Lombard(BARD) in RWF
Fr969.6708
1 Lombard(BARD) in SBD
$5.527592
1 Lombard(BARD) in SCR
9.355416
1 Lombard(BARD) in SRD
$26.587316
1 Lombard(BARD) in SVC
$5.848808
1 Lombard(BARD) in SZL
L11.530316
1 Lombard(BARD) in TMT
m2.348892
1 Lombard(BARD) in TND
د.ت1.9614252
1 Lombard(BARD) in TTD
$4.537176
1 Lombard(BARD) in UGX
Sh2,331.4928
1 Lombard(BARD) in XAF
Fr377.4288
1 Lombard(BARD) in XCD
$1.80684
1 Lombard(BARD) in XOF
Fr377.4288
1 Lombard(BARD) in XPF
Fr68.2584
1 Lombard(BARD) in BWP
P9.549484
1 Lombard(BARD) in BZD
$1.345092
1 Lombard(BARD) in CVE
$63.734608
1 Lombard(BARD) in DJF
Fr118.4484
1 Lombard(BARD) in DOP
$42.868952
1 Lombard(BARD) in DZD
د.ج87.109764
1 Lombard(BARD) in FJD
$1.519084
1 Lombard(BARD) in GNF
Fr5,818.694
1 Lombard(BARD) in GTQ
Q5.11938
1 Lombard(BARD) in GYD
$139.99664
1 Lombard(BARD) in ISK
kr82.3116

Lombard Ressource

Für ein tieferes Verständnis von Lombard sollten Sie zusätzliche Ressourcen wie das Whitepaper, die offizielle Website und andere Veröffentlichungen erkunden:

Whitepaper
Offizielle Lombard Website
Block-Explorer

Andere Nutzer stellen auch: Weitere Fragen zu Lombard

Wie viel ist Lombard (BARD) heute wert?
Der Echtzeitpreis von BARD in USD beträgt 0.6692 USD und wird in Echtzeit mit den neuesten Marktdaten aktualisiert.
Was ist der aktuelle BARD-zu-USD-Preis?
Der aktuelle BARD-zu-USD-Preis beträgt $ 0.6692. Nutzen Sie den MEXC-Konvertierer für eine genaue Token-Konvertierung.
Wie hoch ist die Marktkapitalisierung von Lombard?
Die Marktkapitalisierung von BARD beträgt -- USD. Marktkapitalisierung = aktueller Preis × Umlaufangebot. Sie gibt den gesamten Marktwert und die Platzierung des Tokens an.
Wie hoch ist das Umlaufangebot von BARD?
Das Umlaufangebot von BARD beträgt -- USD.
Wie hoch war der Allzeithochpreis (ATH) von BARD?
BARD erreichte einen Allzeithochpreis von -- USD.
Wie hoch war der Allzeittiefpreis (ATL) von BARD?
BARD verzeichnete einen Allzeittiefpreis von -- USD.
Wie hoch ist das Handelsvolumen von BARD?
Das Live-24-Stunden-Handelsvolumen für BARD beträgt $ 453.03K USD.
Wird BARD dieses Jahr noch steigen?
BARD könnte dieses Jahr weiter steigen – abhängig von den Marktbedingungen und der Entwicklung des Projekts. Sehen Sie sich die BARD-Preisprognose für eine detailliertere Analyse an.
Lombard (BARD) – Wichtige Branchen‑Updates

Zeit (UTC+8)ArtInformation
10-25 15:47:08Branchen-Updates
Daten: Adressen mit zwischen 100 und 10.000 ETH haben in der vergangenen Woche 218.000 ETH angesammelt
10-25 13:34:16Branchen-Updates
x402 Protocol wöchentliche Transaktionen steigen um 492,63% im Wochenvergleich
10-25 06:10:28Branchen-Updates
Daten: Die Anzahl der Bitcoin, die nach mehr als 7 Jahren Inaktivität wieder aktiv werden, hat in diesem Jahr ein neues Allzeithoch erreicht
10-24 21:49:00Branchen-Updates
Einige Token im Base-Ökosystem beginnen zu steigen, wobei PING, CLANKER und VIRTUAL die meiste Aufmerksamkeit gewinnen
10-23 22:32:48Branchen-Updates
Krypto-Angstindex steigt auf 27, Markt wechselt von "extremer Angst" zu "Angst"
10-23 15:34:02Branchen-Updates
Aktuelle Finanzierungsraten der Mainstream-Kryptobörsen (CEX und DEX) deuten auf eine stärkere Baisse bei Altcoins hin, während die Bitcoin-Raten wieder auf ein neutrales Niveau zurückgekehrt sind

Haftungsausschluss

Kryptowährungenspreise unterliegen hohen Marktrisiken und Preisvolatilitäten. Sie sollten in Projekte und Produkte investieren, mit denen Sie vertraut sind und die damit verbundenen Risiken verstehen. Sie sollten Ihre Investitionserfahrung, Ihre finanzielle Situation, Ihre Anlageziele und Ihre Risikotoleranz sorgfältig abwägen und einen unabhängigen Finanzberater konsultieren, bevor Sie eine Anlage tätigen. Dieses Material darf nicht als Finanzberatung ausgelegt werden. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für die zukünftige Wertentwicklung. Der Wert Ihrer Anlage kann sowohl steigen als auch fallen, und es kann sein, dass Sie den von Ihnen investierten Betrag nicht zurückerhalten. Sie tragen die alleinige Verantwortung für Ihre Anlageentscheidungen. MEXC haftet nicht für etwaige Verluste, die Sie erleiden könnten. Weitere Informationen finden Sie in unseren Nutzungsbedingungen und Risikohinweisen. Bitte beachten Sie auch, dass die hier präsentierten Daten zu den oben genannten Kryptowährungen (wie z.B. der aktuelle Echtzeit-Kurs) auf Quellen von Dritten beruhen. Sie werden Ihnen auf einer "wie besehen"-Basis und nur zu Informationszwecken präsentiert, ohne jegliche Zusicherung oder Garantie. Links, die zu Websites Dritter führen, unterliegen ebenfalls nicht der Kontrolle von MEXC. MEXC ist nicht verantwortlich für die Zuverlässigkeit und Richtigkeit solcher Websites Dritter und deren Inhalte.

BARD-zu-USD-Rechner

Menge

BARD
BARD
USD
USD

1 BARD = 0.6692 USD

BARD handeln

BARD/USDC
$0.6707
$0.6707$0.6707
+3.90%
BARD/USDT
$0.6698
$0.6698$0.6698
+3.74%

