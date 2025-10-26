Der Echtzeitpreis von Ai Xovia beträgt heute 1.294517 USD. Verfolgen Sie Echtzeit-Updates zum AIX-zu-USD-Preis, Live-Charts, Marktkapitalisierung, 24-Stunden-Handelsvolumen und mehr. Entdecken Sie den AIX-Preistrend jetzt ganz einfach auf MEXC.Der Echtzeitpreis von Ai Xovia beträgt heute 1.294517 USD. Verfolgen Sie Echtzeit-Updates zum AIX-zu-USD-Preis, Live-Charts, Marktkapitalisierung, 24-Stunden-Handelsvolumen und mehr. Entdecken Sie den AIX-Preistrend jetzt ganz einfach auf MEXC.

Ai Xovia Logo

Ai Xovia Kurs(AIX)

1 AIX zu USD Echtzeitpreis:

$1.297219
-3.35%1D
USD
Ai Xovia (AIX) Echtzeit-Preis-Diagramm
Seite zuletzt aktualisiert: 2025-10-26 16:45:02 (UTC+8)

Ai Xovia (AIX) Preisinformationen (USD)

24-Stunden-Preisspannenschwankung:
$ 1.270797
24H Tief
$ 1.426517
24H Hoch

$ 1.270797
$ 1.426517
$ 51.257963
$ 2.6605668343705937
+0.07%

-3.35%

-8.77%

-8.77%

Der Echtzeitpreis von Ai Xovia (AIX) beträgt $ 1.294517. In den letzten 24 Stunden wurde AIX zwischen einem Tiefstpreis von $ 1.270797 und einem Höchstpreis von $ 1.426517 gehandelt, was auf eine aktive Marktvolatilität hinweist. Der bisherige Höchstpreis von AIX liegt bei $ 51.257963, der bisherige Tiefstpreis bei $ 2.6605668343705937.

In Bezug auf die kurzfristige Performance hat sich AIX im letzten Stunde um +0.07%, in den letzten 24 Stunden um -3.35% und in den vergangenen 7 Tagen um -8.77% verändert. Dies bietet Ihnen einen schnellen Überblick über die aktuellen Preistrends und Marktdynamiken auf MEXC.

Ai Xovia (AIX) Marktinformationen

No.3481

--
$ 2.15M
$ 129.45M
--
100,000,000
99,999,989.148041565
SOL

Die aktuelle Marktkapitalisierung von Ai Xovia beträgt -- bei einem 24-Stunden-Handelsvolumen von $ 2.15M. Das Umlaufangebot von AIX liegt bei --, das Gesamtangebot bei 99999989.148041565. Die vollständig verwässerte Bewertung (FDV) beträgt $ 129.45M.

Ai Xovia (AIX)-Preisverlauf USD

Verfolgen Sie die Preisänderungen von Ai Xovia für heute, 30 Tage, 60 Tage und 90 Tage:

ZeitraumVeränderung (USD)Veränderung (%)
Heute$ -0.0449631-3.35%
30 Tage$ -3.332143-72.03%
60 Tage$ -11.112717-89.57%
90 Tage$ -9.504883-88.02%
Ai Xovia-Preisänderung heute

Heute verzeichnete AIX eine Veränderung von $ -0.0449631 (-3.35%), was die aktuelle Marktaktivität widerspiegelt.

Ai Xovia 30-Tage-Presänderung

In den letzten 30 Tagen hat sich der Preis um $ -3.332143(-72.03%) verändert – ein Hinweis auf die kurzfristige Performance des Tokens.

Ai Xovia 60-Tage-Preisänderung

Mit einem erweiterten Blick auf 60 Tage verzeichnete AIX eine Veränderung von $ -11.112717 (-89.57%) – ein umfassenderer Einblick in die Performance.

Ai Xovia 90-Tage-Preisänderung

Bei Betrachtung des 90-Tage-Trends bewegte sich der Preis um $ -9.504883 (-88.02%), was Einblicke in die langfristige Entwicklung des Tokens ermöglicht.

Möchten Sie den vollständigen Preisverlauf und alle Kursbewegungen von Ai Xovia (AIX) freischalten?

Sehen Sie sich jetzt die Seite mit dem Ai Xovia-Preisverlauf an.

Was ist Ai Xovia (AIX)

AiXovia ist ein auf Solana basierendes Finanzökosystem, das ein einzigartiges Hybrid-Intelligence-Modell nutzt, um KI-gestützte Handelssignale für Krypto-Händler und DeFi-Benutzer bereitzustellen, die in volatilen Märkten nach einem verifizierbaren Vorteil suchen.

Ai Xovia ist auf MEXC verfügbar und bietet Ihnen den Komfort, den Token direkt auf unserer Plattform zu kaufen, zu halten, zu überweisen und zu staken. Egal, ob Sie ein erfahrener Investor oder ein Neuling in der Welt der Kryptowährungen sind, MEXC bietet eine benutzerfreundliche Oberfläche und eine Vielzahl von Tools, um Ihre Ai Xovia Investitionen effektiv zu verwalten. Für detailliertere Informationen zu diesem Token laden wir Sie ein, unsere Einführungsseite zu digitalen Vermögenswerten zu besuchen.

Darüber hinaus können Sie:
- AIX Staking-Verfügbarkeit prüfen um zu sehen, wie Sie Belohnungen für Ihre Bestände erhalten können.
- Bewertungen und Analysen zu Ai Xovia auf unserem Blog lesen, um über die neuesten Markttrends und Experteneinblicke auf dem Laufenden zu bleiben.

Unsere umfassenden Ressourcen sind darauf ausgelegt, Ihr Ai Xovia-Kauferlebnis reibungslos und informiert zu gestalten und sicherzustellen, dass Sie über alle Tools und Kenntnisse verfügen, die Sie benötigen, um sicher zu investieren.

Ai Xovia-Preisprognose (USD)

Wie viel wird Ai Xovia (AIX) morgen, nächste Woche oder nächsten Monat in USD wert sein? Welchen Wert könnten Ihre Ai Xovia-(AIX)-Vermögenswerte im Jahr 2025, 2026, 2027, 2028 – oder sogar in 10 oder 20 Jahren – haben? Nutzen Sie unser Preisprognosetool, um sowohl kurzfristige als auch langfristige Prognosen für Ai Xovia zu erkunden.

Sehen Sie sich jetzt die Ai Xovia-Preisprognose an!

Ai Xovia (AIX) Tokenomics

Das Verständnis der Tokenomics von Ai Xovia (AIX) kann tiefere Einblicke in dessen langfristigen Wert und Wachstumspotenzial geben. Von der Token-Verteilung bis hin zur Verwaltung des Angebots offenbart die Tokenomics die Kernstruktur der Wirtschaft eines Projekts. Erfahren Sie jetzt mehr über die umfassende Tokenomics von AIX Token!

Wie kauft man Ai Xovia AIX

Suchen Sie nach wie man Ai Xovia kauft? Der Vorgang ist ganz einfach und problemlos! Sie können Ai Xovia direkt auf MEXC kaufen, indem Sie unserer Schritt-für-Schritt-Anleitung „Wie man kauft” folgen. Wir stellen Ihnen detaillierte Anweisungen und Video-Tutorials zur Verfügung, die Ihnen zeigen, wie Sie sich bei MEXC registrieren und die verschiedenen verfügbaren bequemen Zahlungsoptionen anwenden.

AIX zu lokalen Währungen

Ai Xovia Ressource

Für ein tieferes Verständnis von Ai Xovia sollten Sie zusätzliche Ressourcen wie das Whitepaper, die offizielle Website und andere Veröffentlichungen erkunden:

Whitepaper
Offizielle Ai Xovia Website
Block-Explorer

Andere Nutzer stellen auch: Weitere Fragen zu Ai Xovia

Wie viel ist Ai Xovia (AIX) heute wert?
Der Echtzeitpreis von AIX in USD beträgt 1.294517 USD und wird in Echtzeit mit den neuesten Marktdaten aktualisiert.
Was ist der aktuelle AIX-zu-USD-Preis?
Der aktuelle AIX-zu-USD-Preis beträgt $ 1.294517. Nutzen Sie den MEXC-Konvertierer für eine genaue Token-Konvertierung.
Wie hoch ist die Marktkapitalisierung von Ai Xovia?
Die Marktkapitalisierung von AIX beträgt -- USD. Marktkapitalisierung = aktueller Preis × Umlaufangebot. Sie gibt den gesamten Marktwert und die Platzierung des Tokens an.
Wie hoch ist das Umlaufangebot von AIX?
Das Umlaufangebot von AIX beträgt -- USD.
Wie hoch war der Allzeithochpreis (ATH) von AIX?
AIX erreichte einen Allzeithochpreis von 51.257963 USD.
Wie hoch war der Allzeittiefpreis (ATL) von AIX?
AIX verzeichnete einen Allzeittiefpreis von 2.6605668343705937 USD.
Wie hoch ist das Handelsvolumen von AIX?
Das Live-24-Stunden-Handelsvolumen für AIX beträgt $ 2.15M USD.
Wird AIX dieses Jahr noch steigen?
AIX könnte dieses Jahr weiter steigen – abhängig von den Marktbedingungen und der Entwicklung des Projekts. Sehen Sie sich die AIX-Preisprognose für eine detailliertere Analyse an.
Haftungsausschluss

Kryptowährungenspreise unterliegen hohen Marktrisiken und Preisvolatilitäten. Sie sollten in Projekte und Produkte investieren, mit denen Sie vertraut sind und die damit verbundenen Risiken verstehen. Sie sollten Ihre Investitionserfahrung, Ihre finanzielle Situation, Ihre Anlageziele und Ihre Risikotoleranz sorgfältig abwägen und einen unabhängigen Finanzberater konsultieren, bevor Sie eine Anlage tätigen. Dieses Material darf nicht als Finanzberatung ausgelegt werden. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für die zukünftige Wertentwicklung. Der Wert Ihrer Anlage kann sowohl steigen als auch fallen, und es kann sein, dass Sie den von Ihnen investierten Betrag nicht zurückerhalten. Sie tragen die alleinige Verantwortung für Ihre Anlageentscheidungen. MEXC haftet nicht für etwaige Verluste, die Sie erleiden könnten. Weitere Informationen finden Sie in unseren Nutzungsbedingungen und Risikohinweisen. Bitte beachten Sie auch, dass die hier präsentierten Daten zu den oben genannten Kryptowährungen (wie z.B. der aktuelle Echtzeit-Kurs) auf Quellen von Dritten beruhen. Sie werden Ihnen auf einer "wie besehen"-Basis und nur zu Informationszwecken präsentiert, ohne jegliche Zusicherung oder Garantie. Links, die zu Websites Dritter führen, unterliegen ebenfalls nicht der Kontrolle von MEXC. MEXC ist nicht verantwortlich für die Zuverlässigkeit und Richtigkeit solcher Websites Dritter und deren Inhalte.

AIX-zu-USD-Rechner

Menge

AIX
AIX
USD
USD

1 AIX = 1.294517 USD

AIX handeln

AIX/USDT
$1.297219
$1.297219$1.297219
-3.30%

