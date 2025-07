FLOW (FLOW)-Informationen

Flow ist eine schnelle, dezentrale und entwicklerfreundliche Blockchain, die als Grundlage für eine neue Generation von Spielen, Apps und die digitalen Assets, die sie antreiben, konzipiert wurde. Es basiert auf einer einzigartigen Multi-Rollen-Architektur und ist so konzipiert, dass es ohne Sharding skaliert werden kann, was massive Verbesserungen in Geschwindigkeit und Durchsatz ermöglicht und gleichzeitig eine entwicklerfreundliche, ACID-konforme Umgebung bewahrt.