Wer sollte Händler beim MEXC Copy-Trade werden?

Das MEXC Copy-Trading-System bietet sowohl professionellen Händlern als auch gewöhnlichen Followern einfache und gleichzeitig professionelle Handelsfunktionen. Follower können mühelos professionellen Händlern folgen, und sobald diese einen Leithandel initiieren, repliziert das System die gleiche Strategie für ihre Follower. Dabei können Händler auch einen Anteil an den Gewinnen ihrer Follower verdienen!





Wenn Sie über umfangreiche Handelserfahrung verfügen, eine einzigartige Handelsmethode besitzen und ein hohes Maß an Genauigkeit in der Marktanalyse aufweisen, sind Sie herzlich eingeladen, den Schritten im Einsteigerleitfaden für Copy-Trade (Händler) zu folgen, um sich als Händler zu bewerben.





Bevor Sie sich als Händler bewerben, sollten Sie:





① Verfügen Sie über eine ausgereifte und professionelle Handelsstrategie

Egal, ob Sie ein Trendhändler oder ein kurzfristig orientierter Händler sind, Sie sollten über eine ausgereifte und professionelle Handelsstrategie verfügen. Konkret bedeutet dies, dass Ihr Handelsstil – sei er aggressiv oder konservativ – klar definiert sein sollte. Wie Sie Markttrends bewerten, ob Sie Handelsindikatoren oder eine umfassende Volumen-Preis-Analyse verwenden, wie Sie Einstiegs-, Positionsaufbau-, Positionsabbau- und Ausstiegspunkte setzen – all das sollte Teil einer vollständigen und replizierbaren Handelsstrategie sein.





② Besitzen Sie eine ausgezeichnete Handelsbilanz

Ihre Handelsbilanz ist ein direktes Abbild Ihrer Leistung und zeigt Ihre tatsächlichen Handelsfähigkeiten. Ihre Gewinnrate, die Ertragsrate Ihrer Vermögenswerte, der Gesamtgewinn, der PNL jeder einzelnen Transaktion und andere Kennzahlen sind klar in Ihrer Handelsbilanz dokumentiert. Sobald Sie ein Händler auf MEXC Copy-Trade werden, werden diese Statistiken öffentlich angezeigt und dienen als wichtige Kriterien für Follower bei der Auswahl eines Händlers.





③ Setzen Sie ein striktes Risikomanagement um

Kryptowährungen sind bekannt für ihre hohe Liquidität und Volatilität, wobei die Marktpreise schnelle und erhebliche Schwankungen erfahren können. Angesichts plötzlicher Marktschwankungen sollten erfahrene Händler über effektive Risikomanagementstrategien verfügen, einschließlich flexibler TP/SL-Ausgangspunktseinstellungen. Ohne striktes Risikomanagement besteht das Risiko von erheblichen Drawdowns oder sogar einer Liquidation bei unerwarteten „Schwarzer Schwan“-Ereignissen.





④ Verstehen Sie die Mission, Vision und Werte von MEXC

Im November 2022 hat MEXC ein Marken-Upgrade durchgeführt und seine Markenfarbe von „Waldgrün“ auf „Ozeanblau“ geändert. „Ozeanblau“ repräsentiert die neue Vision von MEXC sowie die Werte Sicherheit und Professionalität, Offenheit und Inklusivität sowie hoffnungsvolle Entdeckung.

Sicherheit und Professionalität: MEXC zeichnet sich durch Sicherheitsprüfungen, Risikomanagement-Mechanismen und die Sicherheit von Geldern aus.

Offenheit und Inklusivität: Mit einem Team und einer Benutzerbasis, die sich auf über 170 Länder und Regionen erstrecken, schafft MEXC eine Umgebung, um gemeinsam mehr Möglichkeiten zu erschaffen.

Hoffnungsvolle Entdeckung: Als führendes Unternehmen in der Krypto-Welt erkundet MEXC führende Vermögenswerte in verschiedenen Bereichen des Web3-Ökosystems.





⑤ Die Markenwerte von MEXC kennenlernen

Seit seiner Gründung im Jahr 2018 hat sich MEXC durch die Entdeckung und auflistung hochwertiger Projekte hervorgetan und ist zu einem aufstrebenden Stern in der Kryptowährungsbörsenbranche geworden. Im Laufe von fünf Jahren hat MEXC weltweit über 10 Millionen Benutzer bedient. Trotz seines schnellen Wachstums hat MEXC stets an der Servicephilosophie „Benutzer zuerst, Veränderung für Sie“ festgehalten und seinen Kunden ein außergewöhnliches Handelserlebnis geboten.





⑥ Bleiben Sie über die Produkte von MEXC informiert

MEXC bietet eine breite Palette an Produkten, ein umfassendes Spektrum an Geschäftsdienstleistungen und eine Vielzahl an Events, darunter Spot-Handel, Futures-Handel, MEXC-Savings (flexible Möglichkeiten, Krypto durch sowohl festgelegte als auch flexible Sparpläne zu verdienen), Launchpad, Kickstarter und M-Day, unter anderem. Copy-Händler sollten mit den Produkten von MEXC vertraut sein, die Funktionen von MEXC effektiv nutzen und aktiv die MEXC-Handelsplattform fördern.





⑦ Seien Sie begeistert, mit MEXC zu wachsen

Der Kryptowährungsmarkt entwickelt sich rasant weiter, und ständig tauchen neue Konzepte auf. MEXC verfügt über starke Lernfähigkeiten, die es ihm ermöglichen, Marktentwicklungen schnell zu erkennen – ein erheblicher Wettbewerbsvorteil. Wir hoffen, dass Copy-Händler ebenso neugierig und anpassungsfähig sind, um mit den Marktentwicklungen Schritt zu halten, Handelsmöglichkeiten zu ergreifen und gemeinsam mit MEXC zu wachsen und zu lernen!