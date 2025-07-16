Was ist USDe?





Im Kryptowährungshandel dienen Stablecoins als Basiswährungspaare, die es Händlern ermöglichen, Transaktionen effizienter durchzuführen. Aufgrund ihrer Preisstabilität können Stablecoins auch für Kredite, Staking und die Bereitstellung von Liquidität im Bereich der dezentralisierten Finanzen (DeFi) genutzt werden. Diese Vermögenswerte erhöhen die Marktliquidität, fördern aktiveren Handel und Investitionen und tragen zum Wachstum des Kryptomarkts bei.





Stablecoins haben sich in drei Hauptkategorien entwickelt: Fiat-besicherte Stablecoins (wie USDT und USDC), Krypto-besicherte Stablecoins (wie DAI) und algorithmische Stablecoins (wie FEI und UST). Die Einführung von Ethena USDe markiert eine neue Phase in der Evolution der Stablecoins.









USDe ist ein synthetischer USD-Stablecoin, der von Ethena Labs ins Leben gerufen wurde. Er wurde entwickelt, um eine innovative Lösung für den DeFi-Sektor zu bieten, indem er die Abhängigkeit von zentralisierten Entitäten und die Skalierbarkeitsprobleme traditioneller Stablecoins überwindet. USDe hält einen 1:1-Kurs zum US-Dollar durch eine Kombination aus Absicherungsstrategien und einem Mint-and-Rücknahme-Mechanismus. Benutzer können USDe minten, indem sie Ether oder gestakte Token als Sicherheit hinterlegen und gleichzeitig Perpetual Futures auf zentralisierten Börsen shorten.





Laut den neuesten Daten von CoinGecko ist USDe nun der viertgrößte Stablecoin nach Marktkapitalisierung – hinter USDT, USDC und USDS.













Minting: Benutzer stellen eine Mintinganforderung an einen Vermittler (wie Lido). Nach Erhalt der Vermögenswerte des Benutzers leitet der Vermittler die Mintinganforderung an das Ethena-Protokoll weiter. Das Ethena-Protokoll eröffnet dann eine Short-Position in ETH oder BTC, die dem Wert der erhaltenen Vermögenswerte entspricht. Ein entsprechender Betrag an USDe wird ausgegeben und an den Vermittler gesendet, der ihn anschließend an den Benutzer überträgt, wodurch der Mintingprozess abgeschlossen wird.





Einlösung: Benutzer stellen eine Einlösungsanforderung an den Vermittler. Nach Erhalt des USDe des Benutzers leitet der Vermittler die Einlösungsanforderung an das Ethena-Protokoll weiter. Das Protokoll schließt dann die entsprechende Short-Position basierend auf dem erhaltenen USDe. Die entsprechenden Sicherheiten werden dann an den Vermittler gesendet, der sie an den Benutzer überträgt, wodurch der Einlösungsprozess abgeschlossen wird.





Der Kernstabilitätsmechanismus von USDe basiert auf einer Delta-Hedging-Strategie. Diese Strategie mildert die Preisvolatilität auf dem Kryptomarkt, indem sie ausgleichende Positionen in Derivatemärkten beibehält, die den Ether-Sicherheiten entsprechen. Die automatisierte Anpassung der Hedge-Positionen gewährleistet eine Echtzeitreaktion auf Marktschwankungen und erhält die Stabilität des USDe-Pegs zum US-Dollar.













Stabilitätsmechanismus: USDe hält eine 1:1 Bindung an den US-Dollar durch eine Delta-Hedging-Strategie und ein Mint- und Rücknahme-Mechanismus aufrecht, was die Preisstabilität auch bei Marktschwankungen gewährleistet und das Risiko für die Benutzer verringert.





Dezentralisierung: USDe funktioniert auf einer dezentralen Plattform, bei der keine einzelne Entität die Ausgabe oder den Rücknahmeprozess kontrolliert. Dies beseitigt die Abhängigkeit von zentralisierten Emittenten, erhöht die Sicherheit und verringert das Risiko von Zensur oder Eingriffen.





Ertragsgenerierung: Benutzer können zusätzliches Einkommen verdienen, indem sie USDe sperren, wobei Erträge aus Ether-Staking und Arbitrage-Möglichkeiten im Derivatemarkt erzielt werden, was es für Benutzer attraktiver macht.





Skalierbarkeit: USDe ist auf dem Ethereum-Netzwerk aufgebaut und nutzt bestehende DeFi-Protokolle und Infrastruktur, um hohe Skalierbarkeit und Effizienz zu erreichen, was eine breitere Akzeptanz und nahtlose Multi-Plattform-Integration erleichtert.





Transparenz & Überprüfbarkeit: Benutzer können Sicherheiten und Transaktionsaufzeichnungen jederzeit on-chain verifizieren. Diese Transparenz stärkt das Vertrauen in USDe und gewährleistet die Authentizität der Vermögenswerte, die seine Deckung bilden.









Regulatorische Herausforderungen: Wie viele DeFi-Projekte unterliegt Ethena der regulatorischen Überprüfung, und die Ausgabe synthetischer Stablecoins kann in verschiedenen Rechtsordnungen rechtlichen und Compliance-Hürden begegnen.





Verwahrungsrisiken: Obwohl die Vermögenswerte von Ethena von Drittverwahrern verwaltet werden, führt die Abhängigkeit von Off-Exchange Settlement (OES)-Mechanismen zu potenziellen Kontrahentenrisiken.





Risiken der Finanzierungsraten: Wenn die Finanzierungsraten für Perpetual Futures negativ werden, können die Erträge der Benutzer sinken, was möglicherweise zu Verlusten für USDe-Inhaber führen kann.









