Was ist TON?









TON (The Open Network) ist eine dezentrale Layer-1-Blockchain, die mithilfe von Technologien entwickelt wurde, die ursprünglich von der Community für Telegram konzipiert wurden. TON ist bekannt für seine extrem schnellen Transaktionsgeschwindigkeiten, niedrigen Gebühren, benutzerfreundlichen Anwendungen und Umweltfreundlichkeit.





TON wurde als ein verteiltes Supercomputer-Netzwerk entwickelt, auch bekannt als „Super-Server“, das in der Lage ist, Millionen von Transaktionen pro Sekunde (TPS) zu verarbeiten. Ziel ist es, letztlich von Hunderten von Millionen Benutzern weltweit genutzt zu werden.









Im Jahr 2018 initiierten die Telegram-Gründer Pavel und Nikolai Durov das Projekt Telegram Open Network, um eine Blockchain-Lösung zu entwickeln, die für Telegram geeignet ist.





Im selben Jahr sammelte das Telegram Open Network rund 1,7 Milliarden US-Dollar durch ein Initial Coin Offering (ICO), wobei der Token von TON damals den Namen Gram trug. Dies machte es zu einem der größten Kryptowährungsangebote aller Zeiten.





Im Jahr 2019 veröffentlichte das Telegram-Team eine Reihe von Dokumenten, die das Design der TON-Blockchain detailliert beschrieben.





Im Oktober 2019 sah sich Telegram mit Anklagen der SEC wegen illegaler Fundraising-Aktivitäten konfrontiert, was das Team dazu veranlasste, den Start des Mainnets des Telegram Open Network bis zur Klärung der rechtlichen Angelegenheiten auszusetzen.





Im Mai 2020 zahlte das Telegram-Team eine Geldstrafe und erzielte eine Einigung mit der SEC, wobei sie sich verpflichteten, die Entwicklung des Telegram Open Network-Projekts einzustellen. Außerdem kündigten sie die Rückgabe der durch das ICO eingesammelten Mittel an die Investoren an. Das Open-Source-Entwicklungsteam NewTON übernahm daraufhin das Projekt und führte die Entwicklung von TON basierend auf dem ursprünglichen Design aus den TON-Dokumenten fort.





Im Jahr 2021 benannte sich das NewTON-Team in TON Foundation um, und das Projekt erhielt die neue Marke TON (The Open Network).





Im Jahr 2022 wechselte der Konsensmechanismus des TON-Netzwerks von POW (Proof-of-Work) zu POS (Proof-of-Stake).





Im Jahr 2023 führte die Popularität von Telegram Bots wie Unibot und Bananagun zu einem erhöhten Interesse der Nutzer am TON-Ökosystem.





Im August desselben Jahres kündigte das Telegram-Team auf der Token 2049-Konferenz die Einführung einer Kryptowährungs-Wallet basierend auf dem TON-Netzwerk an. Diese Wallet wurde für die Nutzung durch 800 Millionen Telegram-Benutzer freigegeben, was zu einem sprunghaften Anstieg des Token-Preises des TON-Projekts führte.





Im September 2023 gab MEXC Ventures eine strategische Investition in TON bekannt, um gemeinsam die Entwicklung des gesamten Blockchain-Ökosystems voranzutreiben.





Im April 2024 kündigte Tether eine Zusammenarbeit mit TON und die Ausgabe des Stablecoins USDT über das TON-Netzwerk an.





Derzeit ist TON das neuntgrößte Blockchain-Projekt weltweit nach Marktkapitalisierung.









3.1 Hohe TPS und niedrige Gasgebühren.Das TON-Netzwerk strebt an, eine weit verbreitete Blockchain für über hundert Millionen Nutzer zu werden, die in der Lage ist, Millionen von Transaktionen pro Sekunde (TPS) on-chain zu verarbeiten. Damit gehört es zu den derzeit schnellsten öffentlichen Blockchains. Gleichzeitig sind die Gasgebühren des TON-Netzwerks vernachlässigbar gering, was eine benutzerfreundliche Erfahrung bietet.





3.2 Robuste Skalierbarkeit.Das TON-Netzwerk nutzt Sharding-Technologie, die es mehreren Ketten ermöglicht, Transaktionen parallel zu verarbeiten. Dadurch wird eine extrem hohe TPS erreicht, die den Anforderungen groß angelegter Anwendungen gerecht wird.





3.3 Hohe Sicherheit.TON verwendet einen BFT-PoS-Konsensalgorithmus, bei dem Teilnehmer eine bestimmte Menge an Tokens einsetzen müssen, um an der Netzwerkpflege und Validierung teilzunehmen. Validatoren werden zufällig ausgewählt, um neue Blöcke zu erstellen, zu signieren und zu verbreiten. Wenn ein Validator seine Aufgaben nicht erfüllt, verliert er seinen Einsatz und wird aus dem Validator-Pool entfernt.









Toncoin ist der native Token des TON-Netzwerks. Er wird für Transaktionsgebühren, Proof-of-Stake-Staking zur Aufrechterhaltung der Blockchain-Funktionalität, Abstimmungen über Entscheidungen zur Weiterentwicklung des Netzwerks sowie zur Begleichung von Zahlungen verwendet.





Toncoin hat ursprünglich 5 Milliarden Token ausgegeben, von denen 1.45 % vom Team gehalten werden. Die restlichen Token wurden durch einen POW-Mechanismus geschürft. Toncoin weist eine jährliche unendliche Inflationsrate von 0.6 % auf, um Validatoren zu belohnen.





Dank der Weiterentwicklung des TON-Netzwerks und der gestiegenen Marktaufmerksamkeit ist der Preis von Toncoin kontinuierlich gestiegen. Im April 2024 überschritt der Preis die Marke von $7.50 und erreichte ein neues Allzeithoch. Laut Daten von CoinMarketCap belegt Toncoin derzeit den 9. Platz nach Marktkapitalisierung mit einer Marktkapitalisierung von $21.7 Milliarden USD und einem aktuellen Preis von $6.24.









MEXC hat sowohl den Spot- als auch den Futures-Handel für TON-Token aufgelistet, sodass Sie direkt und einfach handeln können.





Öffnen Sie die MEXC-App, klicken Sie auf die [Suchleiste] oben auf der Startseite, geben Sie TON ein und wählen Sie das Handelspaar TON/USDT unter der Kategorie [Spot]. Gehen Sie anschließend zur K-Linien-Seite. Klicken Sie auf [Kaufen], geben Sie im Modus [Markt] entweder den [Gesamtbetrag] oder die [Menge] ein und klicken Sie abschließend auf [TON kaufen], um den Auftrag abzuschließen.





Sie können außerdem verschiedene Auftragtypen wie [Limit], [Stop-Limit] oder [OCO] wählen, um TON im Spot-Markt zu kaufen.









Wenn Sie geschickt darin sind, aus kurzfristigen Marktschwankungen Gewinne zu erzielen, können Sie auf der Plattform auch mit TON/USDT-Perpetual-Futures handeln. Basierend auf Ihren Prognosen zu zukünftigen Markttrends können Sie Positionen eröffnen. Es wird empfohlen, im Voraus TP/SL-Aufträge einzurichten, um Ihr persönliches Vermögen vor übermäßigen Verlusten durch Marktschwankungen zu schützen.





Haftungsausschluss: Diese Informationen stellen weder eine Beratung zu Investitionen, Steuern, rechtlichen, finanziellen, buchhalterischen oder sonstigen verwandten Dienstleistungen dar, noch sind sie eine Empfehlung zum Kauf, Verkauf oder Halten von Vermögenswerten. MEXC Learn stellt Informationen ausschließlich zu Referenzzwecken bereit und gibt keine Anlageberatung. Bitte stellen Sie sicher, dass Sie die damit verbundenen Risiken vollständig verstehen, und gehen Sie bei Investitionen vorsichtig vor. Die Plattform übernimmt keine Verantwortung für die Investitionsentscheidungen der Benutzer.