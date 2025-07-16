Was ist der Clanker Index (CLX)? Krypto-Asset-Investitionen mit nur einem Klick erleben









Clanker Index (CLX) ist ein dezentraler Krypto-Asset-Index-Token, der auf dem Reserve Protocol basiert. Reserve ermöglicht die Erstellung von DTFs (Decentralized Token Folios), mit denen Benutzer mehrere hochwertige Krypto-Assets über einen einzigen Token halten können.





DTFs sind On-Chain-basierte, dezentrale und selbstverwahrte Token-Indizes, die Portfolioerstellung, automatisches Rebalancing und die Ausführung von Ertragsstrategien unterstützen. Sie stellen die Kerntechnologie hinter CLX dar.





Das Halten von CLX entspricht einer indirekten Investition in die leistungsstärksten Vermögenswerte innerhalb des Clanker-Ökosystems und eignet sich somit für Anleger, die einen einfachen Zugang zu einem diversifizierten Asset-Portfolio suchen.





Vorteile von CLX: Multi-Asset-Exposure mit nur einem Klick, automatisiertes Management, On-Chain-Transparenz, niedrige Einstiegshürden und hohe Liquidität durch erlaubnisfreie Tilgung. Verfügbar auf Plattformen wie Uniswap und MEXC.





CLX ist ideal für Benutzer, die in Krypto-Assets investieren möchten, aber nicht über die Expertise zur Auswahl einzelner Token verfügen. Es eignet sich auch für DeFi-Benutzer, die eine diversifizierte Portfolio-Allokation anstreben.





Mit der rasanten Entwicklung dezentraler Finanzen (DeFi) wächst die Nachfrage von Investoren nach effizienten, transparenten und diversifizierten Anlageinstrumenten. Vor diesem Hintergrund wurde der Clanker Index entwickelt: Als innovatives Krypto-Indexprodukt bietet er Benutzern eine bequeme Möglichkeit zur Investition.









Der Clanker Index ist ein Decentralized Token Folio (kurz DTF), das auf dem Reserve Protocol basiert. CLX wurde entwickelt, um Anlegern über einen einzigen Token Zugang zu den leistungsstärksten Vermögenswerten im Clanker-Ökosystem zu ermöglichen.









One-Click Investing: Durch das Halten von CLX können Anleger direkt mehrere hochwertige Krypto-Assets halten – und so den Investitionsprozess erheblich vereinfachen.

Hohe Liquidität: CLX wird aktiv sowohl auf dezentralen Börsen (wie Uniswap) als auch auf zentralisierten Börsen (wie MEXC) gehandelt, was den Kauf und Verkauf erleichtert. Zudem kann CLX rund um die Uhr erlaubnisfrei gegen die zugrunde liegenden Sicherheiten getilgt werden.

Hohe Transparenz: Die gesamte Portfoliozusammensetzung und alle Handelsaktivitäten werden On-Chain aufgezeichnet, was vollständige Transparenz gewährleistet.









DTFs (Decentralized Token Folios) sind ein innovatives Finanzinstrument, das auf dem Reserve Protocol basiert. Sie ermöglichen es jedem, ein Investment-Portfolio aus mehreren Krypto-Assets zu erstellen, zu verwalten und öffentlich zu handeln. Jeder DTF fungiert als indexartiger Token, der durch Smart Contracts gesteuert und durch einen echten Korb von Krypto-Vermögenswerten gedeckt ist. Das Portfolio wird automatisch gemäß vordefinierten Strategien von erfahrenen DeFi-Risikomanagern wie Re7 Capital, Steakhouse Financial und MEV Capital zugeteilt und regelmäßig neu ausbalanciert.









Transparent und überprüfbar: Sämtliche Asset-Allokationen, Strategieanpassungen und Transaktionsaufzeichnungen sind vollständig On-Chain und öffentlich einsehbar.

Modulares Design: DTFs ermöglichen eine flexible Konfiguration von Asset-Gewichtungen, Verwaltungsgebühren und Portfolioregeln, was individuell anpassbare Strategien erlaubt.

Community-gesteuerte Kuration: Jeder kann sein eigenes DTF-Portfolio erstellen und bewerben. Portfolio-Ersteller können einen Anteil an den Erträgen verdienen, indem sie andere Nutzer zur Investition bewegen.

Erlaubnisfreie Finanzinfrastruktur: Vollständig dezentralisiert – ohne Bankkonto oder Zwischenhändler. Jeder weltweit kann allein mit einer Krypto-Wallet teilnehmen.





CLX veranschaulicht die Leistungsfähigkeit von Decentralized Token Folios (DTFs), indem es diesen innovativen Mechanismus nutzt, um hochwertige Vermögenswerte im Clanker-Ökosystem zu bündeln und zu verwalten. Dieser Ansatz vereinfacht den Investitionsprozess und bietet Anlegern mehr Effizienz und Transparenz.









Als Index-DTF basiert CLX auf folgenden zentralen Mechanismen:





Asset-Portfolio : Der Sicherheitenkorb von CLX besteht aus hochwertigen Vermögenswerten aus dem Clanker-Ökosystem. Diese Assets werden sorgfältig nach Marktkapitalisierung und Liquiditätsvolumen ausgewählt, um Portfolio-Stabilität und Wachstumspotenzial zu gewährleisten.

Smart-Contract-Verwaltung: CLX wird über Smart Contracts betrieben, was eine automatisierte Verwaltung und Allokation der Vermögenswerte ermöglicht. Dadurch steigt die Effizienz und das Risiko menschlicher Fehler oder Manipulation wird reduziert.

Dynamisches Rebalancing: Um sich an Marktschwankungen anzupassen, wird die Asset-Zusammensetzung von CLX monatlich neu justiert. Dieser dynamische Rebalancing-Mechanismus trägt zur Erhaltung eines optimierten Investmentportfolios bei.









Mit Stand Juni 2025 zeigen die Daten von CoinGecko folgende aktuelle Marktentwicklung von CLX:





Preis: ca. $1.15 USDT

Marktkapitalisierung: rund $450,865

Umlaufmenge: etwa 326,419 CLX

24-Stunden-Handelsvolumen: ca. $201,530





Diese Zahlen spiegeln die wachsende Aktivität und die zunehmende Bekanntheit von CLX auf dem Kryptomarkt wider.













Diversifizierte Exponierung: Durch das Halten von CLX erhalten Anleger indirekten Zugang zu mehreren hochwertigen Krypto-Assets. Dies ermöglicht ein breit gestreutes Portfolio und reduziert die Risiken, die mit der Volatilität einzelner Vermögenswerte verbunden sind





Niedrige Einstiegshürden: CLX vereinfacht den Investitionsprozess und macht ihn damit für ein breiteres Publikum zugänglich – auch für Personen mit begrenztem Krypto-Wissen oder geringem Startkapital





Transparenz und Sicherheit: Sämtliche Portfoliodaten und Transaktionsaktivitäten sind öffentlich On-Chain einsehbar, was vollständige Transparenz gewährleistet. Der Einsatz von Smart Contracts erhöht zusätzlich die Sicherheit der Vermögensverwaltung.













Anleger können CLX über folgende Plattformen erwerben:





Dezentrale Börsen (DEXs): Über Plattformen wie Über Plattformen wie Uniswap V3 im Base-Netzwerk kann CLX direkt mit einer Krypto-Wallet gehandelt werden.

Zentralisierte Börsen (CEXs): Beispielsweise bietet MEXC eine einfache Möglichkeit, CLX zu kaufen. So funktioniert es:

1) Öffnen Sie die MEXC-App oder besuchen Sie die offizielle Website und melden Sie sich an.

2) Suchen Sie im Suchfeld nach „CLX“ und wählen Sie den CLX- Spot -Handel aus.

3) Wählen Sie Ihren Ordertyp, geben Sie Menge und Preis ein und schließen Sie den Handel ab.













Nach dem Erwerb von CLX können Anleger:

An DeFi-Aktivitäten teilnehmen: Zum Beispiel Staking, Lending und andere dezentralisierte Finanzdienstleistungen nutzen.

In ein Portfolio integrieren: CLX als Teil einer diversifizierten Anlagestrategie zur Vermögensallokation und Risikosteuerung einsetzen.









Im Vergleich zu traditionellen Anlageprodukten wie ETFs bietet CLX mehrere deutliche Vorteile:

Dezentrales Management: Keine Abhängigkeit von zentralisierten Institutionen, wodurch vertrauensbasierte Risiken reduziert werden.

Transparenz in Echtzeit: Alle Portfoliodaten und Aktivitäten sind On-Chain einsehbar, sodass Anleger ihre Vermögenswerte jederzeit nachverfolgen können.

Globale Zugänglichkeit: Jeder mit Internetzugang kann investieren – ohne geografische oder institutionelle Einschränkungen.









Trotz der zahlreichen Vorteile von CLX sollten Anleger sich folgender Risiken bewusst sein:

Marktvolatilität: Der Kryptomarkt ist äußerst volatil. Investitionen sollten mit Vorsicht getätigt werden.

Smart-Contract-Risiken: Obwohl Smart Contracts die Effizienz steigern, können sie dennoch fehleranfällig oder Ziel von Angriffen sein.

Liquiditätsrisiko: In Phasen extremer Marktvolatilität kann es zu unzureichender Liquidität beim Handel kommen.





Clanker Index (CLX) ist ein innovatives Krypto-Indexprodukt, das eine komfortable und diversifizierte Investitionsmöglichkeit bietet. Angetrieben vom Reserve Index Protocol und den Decentralized Token Folios (DTFs) gewährleistet CLX sowohl Transparenz als auch Sicherheit in der Vermögensverwaltung. Mit der fortschreitenden Entwicklung des DeFi-Ökosystems bieten Produkte wie CLX Anlegern zunehmend einfachere und flexiblere Investitionsmöglichkeiten.



