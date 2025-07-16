Sieben Jahre Exzellenz! MEXC feiert sein 7-jähriges Jubiläum: 5 entscheidende Vorteile des Futures-Handels





Während sich der Kryptowährungsmarkt rasant weiterentwickelt, hat sich der Futures-Handel aufgrund seiner Effizienz und Flexibilität zu einem unverzichtbaren Werkzeug für viele Händler entwickelt. Als globaler Vorreiter im Krypto-Handel bietet MEXC seit seiner Gründung im Jahr 2018 professionelle, sichere und effiziente Handelsdienstleistungen für Benutzer weltweit an. Anlässlich des 7-jährigen Jubiläums fasst dieser Artikel die umfassenden Vorteile des Futures-Handels auf MEXC zusammen – und zeigt, warum MEXC die richtige Wahl für Ihre Handelsbedürfnisse ist.









Der Handel mit Perpetual Futures ist eine Form des Derivatehandels, bei der Händler Vermögenswerte zu einem festgelegten Preis in der Zukunft kaufen oder verkaufen können. Im Gegensatz zum Spot-Handel weist der Futures-Handel folgende Merkmale auf:

Keine Lieferung erforderlich: Perpetual Futures haben kein Ablaufdatum – Positionen können unbegrenzt gehalten werden.

Zwei-Wege-Handel: Händler können Long- oder Short-Positionen eingehen und so sowohl von steigenden als auch fallenden Märkten profitieren.

Finanzierungsraten-Mechanismus: Dieser Mechanismus sorgt dafür, dass sich der Futures-Preis eng am Spot-Preis orientiert.

Risikomanagement: Futures-Handel kann zur Absicherung von Risiken im Spot-Markt genutzt werden und hilft, Investitionsportfolios zu schützen.













Im Kryptowährungshandel sind Transaktionsgebühren ein entscheidender Faktor für die Rentabilität von Händlern. MEXC bietet die branchenweit niedrigsten Handelsgebühren – und damit einen klaren Kostenvorteil:

Handelsgebühren für Perpetual Futures: Die Maker-Gebühr beträgt nur 0.01%, die Taker-Gebühr lediglich 0.04% (regionale Abweichungen möglich; Details finden Sie in der MEXC-Gebührenübersicht ).

MX-Tokens im Futures Wallet hinterlegen und 20% Gebührenrabatt erhalten.

Im Vergleich zu anderen Plattformen können Hochfrequenzhändler mit dem MEXC-Gebührenmodell erhebliche Kosten einsparen.

Diese kosteneffiziente Handelsumgebung bietet mehr Flexibilität bei der Strategieumsetzung – und besonders für aktive Händler wirkt sich der Gebührenvorteil direkt auf die Profitabilität aus.









Der Futures-Handel auf MEXC überzeugt durch branchenführende Liquidität und Markttiefe:

Laut Berichten von TokenInsight und der Simplicity Group übersteigt die Markttiefe von MEXC Futures bei den Schwellenwerten von 0.05% und 0.1% jeweils $100 Millionen – und sichert MEXC damit eine Spitzenposition in der Branche.

Eine große Benutzerbasis von über 36 Millionen sorgt für reibungslose Auftragsausführung – selbst unter extremen Marktbedingungen.

Hohe Liquidität bedeutet geringere Slippage und schnellere Ausführung – ein entscheidender Vorteil insbesondere bei großen Transaktionen.

Diese qualitativ hochwertige Liquidität reduziert nicht nur das Handelsrisiko, sondern sorgt auch für ein nahtloses Handelserlebnis – eine wesentliche Grundlage dafür, dass MEXC einen Hebel von bis zu 400x unterstützen kann.









Das Handelssystem von MEXC basiert auf einer mehrschichtigen Multi-Cluster-Architektur und setzt auf sicherheitstechnische Standards auf Bankniveau:

Die Hochleistungs-Handelsengine verarbeitet bis zu 1.4 Millionen Transaktionen pro Sekunde und gewährleistet damit eine blitzschnelle Auftragsausführung.

Umfassende Sicherheitsmaßnahmen wie KYC, Zwei-Faktor-Authentifizierung und Anti-Phishing-Codes schützen die Vermögenswerte der Benutzer zuverlässig.

Die Server sind unabhängig in mehreren Ländern gehostet, was zusätzliche Systemstabilität und Sicherheit garantiert.

Seit der Gründung verzeichnet MEXC eine makellose Sicherheitsbilanz ohne schwerwiegende Vorfälle.

Durch den hohen Sicherheitsfokus schafft MEXC ein vertrauenswürdiges Handelsumfeld, in dem sich Benutzer ganz auf Marktanalysen und die Umsetzung ihrer Handelsstrategien konzentrieren können.









Der Futures-Handel auf MEXC bietet äußerst flexible Funktionen, die auf die Bedürfnisse unterschiedlichster Händler zugeschnitten sind:

Anpassbare Hebelwirkung von 1x bis 400x: Bei USDT-M-Futures sind bis zu 400x, bei Coin-M-Futures bis zu 200x Hebel möglich.

Verschiedene Auftragsarten: Unterstützt werden Limit-, Market-, Trigger-, Trailing-Stop- und Post-Only-Aufträge – ideal für unterschiedlichste Handelsszenarien.

Hedge-Modus: Ermöglicht das gleichzeitige Halten von Long- und Short-Positionen im selben Kontrakt – mit unabhängigem Hebel in beide Richtungen.

Diese Flexibilität erlaubt es Händlern, ihre Strategien schnell an Marktveränderungen anzupassen – geeignet sowohl für vorsichtige als auch für risikofreudige Handelsstile.









MEXC Futures bietet eine breite Palette an handelbaren Kryptowährungen:

Umfasst unter anderem USDT-M, Metaverse, Layer-2, NFT, Meme- und DeFi-Tokens.

Schnelles Auflisten neuer Tokens ermöglicht es Benutzern, schon frühzeitig am Futures-Handel mit aufstrebenden Projekten teilzunehmen.

Vielfältige Futures-Kontrakte decken die Anforderungen unterschiedlichster Händlertypen ab.

Durch diese Vielfalt können Händler all ihre Futures-Handelsbedürfnisse bequem auf einer einzigen Plattform abwickeln – und profitieren gleichzeitig von einer deutlich gesteigerten Effizienz.









MEXC bietet zwei Haupttypen von Perpetual-Kontrakten an:

USDT-Margined Futures: Diese Kontrakte werden in USDT bewertet und abgerechnet – ideal für Händler, die ihre Renditen in Stablecoins kalkulieren möchten.

Coin-Margined Futures: Diese Kontrakte verwenden eine spezifische Kryptowährung als Sicherheit sowie zur Gewinn- und Verlustberechnung – und eignen sich besonders für professionelle Händler.





One-Way- und Hedge-Modus: Händler können entweder eine einzelne Handelsrichtung wählen oder gleichzeitig Long- und Short-Positionen auf denselben Kontrakt halten – je nach Strategie.

Isolierter Margin- und Cross-Margin-Modus: Beim isolierten Margin ist das Verlustrisiko auf eine einzelne Position begrenzt, während Cross Margin eine flexiblere Nutzung des Kapitals über alle Positionen hinweg ermöglicht.

Diese flexiblen Handelsmodi machen MEXC anpassungsfähig an unterschiedliche Risikoprofile und Handelsstrategien.









Erfahrene Händler schätzen insbesondere die folgenden Aspekte:

Professionelle Handelstools: MEXC bietet eine Vielzahl technischer Analysewerkzeuge und Indikatoren zur Unterstützung komplexer Handelsstrategien.

Risikomanagement-Mechanismen: MEXC verfügt über ein umfassendes Liquidationssystem und ausgeklügelte Risikokontrollen, die Händlern helfen, Risiken effektiv zu steuern.

Branchenführender Service: Rund um die Uhr steht ein professioneller Kundensupport zur Verfügung, um bei Fragen oder Problemen während des Handels zu unterstützen.









Zur Feier des 7-jährigen Jubiläums startet MEXC die Eventreihe „Feiern Sie mit MEXC“ mit spannenden Aktionen:

Eventzeitraum: 13. April 2025, 18:00 Uhr (UTC+2) – 4. Mai 2025, 17:59 Uhr (UTC+2)

Großzügige Belohnungen: Darunter Preise für das Team-Ranking nach PNL-Rate, Einzelplatzierungen nach Handelsvolumen und viele weitere Gewinnmöglichkeiten.

Teilnahmeregeln: Benutzer mit einem Futures Wallet-Guthaben von mindestens 100 USDT können sich anmelden. Der Teammodus sorgt zusätzlich für ein unterhaltsames Handelserlebnis.

Durch die Teilnahme an diesen Events entdecken Benutzer nicht nur die Vorteile des MEXC Futures-Handels , sondern erhalten auch die Chance auf attraktive Belohnungen.









Mit den niedrigsten Gebühren, ausgezeichneter Liquidität, einem sicheren und stabilen System, flexiblen Handelsmodi sowie einer großen Auswahl an Kryptowährungen ist der MEXC Futures-Handel zur bevorzugten Plattform von Millionen Händlern weltweit geworden. Anlässlich des 7-jährigen Jubiläums wird MEXC das Futures-Handelserlebnis weiter optimieren und Benutzern noch professionellere, sicherere und effizientere Handelsdienstleistungen bieten.





Feiern Sie mit uns das MEXC Jubiläum und entdecken Sie die vollständigen Vorteile des Futures-Handels – für ein neues Kapitel im Krypto-Handel.



