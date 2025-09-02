Was ist der Multi-Asset-Modus?









Der Multi-Asset-Mode ist ein Risikomanagement-Mechanismus, der einen gemeinsamen Margin-Pool über mehrere Vermögenswerte hinweg nutzt. Er ermöglicht es Benutzern, unterstützte Token (wie BTC, ETH, USDT usw.) als einheitliches Sicherheitenpaket für das Eröffnen von USDT-marginierten Futures zu verwenden. Durch das Verrechnen von PNL über verschiedene Vermögenswerte hinweg und die Umrechnung des Sicherheitenwerts zwischen Token verbessert dieser Modus die Kapitaleffizienz erheblich und reduziert das Risiko isolierter Liquidationen.









Höhere Kapitaleffizienz: Nicht-Stablecoin-Vermögenswerte (wie BTC und ETH) können direkt als Margin verwendet werden, wodurch häufige Konvertierungen und damit verbundene Kosten vermieden werden.

Risikoh edging: PNL aus mehreren Positionen wird automatisch verrechnet, wodurch die Widerstandsfähigkeit des Kontos gegenüber Volatilität verbessert wird.

Betriebseffizienz: Es entfällt die Notwendigkeit, Margin manuell zu konvertieren oder hinzuzufügen, sodass schneller und wirksamer auf Marktveränderungen reagiert werden kann.









1) Der Multi-Asset-Mode unterstützt USDT-M- und USDC-M-Futures, jedoch keine Coin-M-Futures.

2) Es wird nur Cross Margin unterstützt. Isolierte Margin ist nicht verfügbar. Positions-Airdrops, Aktien-Futures und Prognose-Futures werden im Multi-Asset-Mode nicht unterstützt.

3) Der Multi-Asset-Mode unterstützt kein Copy-Trade und keine Unterkonten.













Futures auf USDT-M-Futures, um zur Handelsseite zu gelangen.



Gehen Sie auf die offizielle MEXC-Website . Klicken Sie in der oberen Navigationsleiste unterauf, um zur Handelsseite zu gelangen.





Klicken Sie auf die Einstellungen-Schaltfläche. Wählen Sie unter Präferenzen den Punkt Kontovermögensmodus aus und wechseln Sie zu Multi-Asset-Margin. Hinweis: Sie können den Kontovermögensmodus nicht wechseln, wenn Sie noch offene Positionen, aktive Aufträge oder ausstehende Verbindlichkeiten haben.









Kehren Sie zur Futures-Handelsseite zurück. Klicken Sie unter Wallet auf Übertragen und übertragen Sie die Vermögenswerte, die Sie als Sicherheiten verwenden möchten, auf Ihr Futures-Konto. Diese dienen dann im Multi-Asset-Mode als gemeinsame Margin.













1) Öffnen Sie die MEXC-App und tippen Sie auf Futures, um zur Handelsseite zu gelangen.

2) Tippen Sie auf das […]-Symbol.

3) Tippen Sie auf Präferenzen.

4) Wählen Sie unter Kontovermögensmodus den Multi-Asset-Mode aus. Hinweis: Sie können den Kontovermögensmodus nicht wechseln, wenn Sie noch offene Positionen, aktive Aufträge oder ausstehende Verbindlichkeiten haben.

5) Kehren Sie zur Futures-Handelsseite zurück und tippen Sie auf die Schaltfläche Übertragen.

6) Übertragen Sie die Vermögenswerte, die Sie als Sicherheiten verwenden möchten, auf Ihr Futures-Konto. Diese Vermögenswerte stehen dann im Multi-Asset-Mode als gemeinsame Margin zur Verfügung.













Die gestufte Sicherheitenrate ist ein Risikokontrollmechanismus innerhalb des Cross-Asset-Margin-Pools. Sie wendet dynamisch unterschiedliche Umrechnungsraten (Sicherheitenraten) an, die auf dem Wertebereich und dem Risikoniveau der hinterlegten Vermögenswerte basieren. Vermögenswerte mit höherem Wert und geringerer Volatilität (wie BTC) erhalten höhere Sicherheitenraten. Bei einem einzelnen Vermögenswerttyp sinkt die Sicherheitenrate, wenn die hinterlegte Menge steigt.





Stablecoins (USDC, USDT): Sicherheitenrate = 100%, ohne Begrenzung der hinterlegbaren Menge.

Nicht-Stablecoin-Vermögenswerte: Verwenden eine gestufte Sicherheitenrate und haben ein maximales Hinterlegungslimit. Jeder Betrag, der dieses Limit überschreitet, wird nicht als gültige Margin angerechnet.

Wenn das Eigenkapital eines Vermögenswertes negativ ist, wird seine Sicherheitenrate bei der Berechnung der effektiven Margin nicht berücksichtigt.





Zum Beispiel:

Token Gestaketer Betrag Sicherheitenrate ETH ≤ 100 90% ≤ 200 80% ≤ 300 70% ≤ 400 60% MX ≤ 10,000 95% ≤ 20,000 80% ≤ 30,000 70%





Wenn ein Benutzer 350 ETH einzahlt und der aktuelle ETH-Preis 4,000 USDT beträgt, dann gilt: Effektive Margin = (100 × 90% + 100 × 80% + 100 × 70% + 50 × 60%) × 4,000

= 270 × 4,000 = 1,080,000 USDT





Detaillierte Informationen zu den Arten der unterstützten Sicherheiten, ihren Hinterlegungslimits und Sicherheitenraten finden Sie auf der Seite Handelsregeln für den Multi-Asset-Mode









Im Multi-Asset-Mode können Benutzer ein Futures-Paar handeln und Positionen halten, selbst wenn sie den Abrechnungsvermögenswert nicht halten oder nicht in ausreichender Menge besitzen. Infolgedessen können Verbindlichkeiten in Situationen wie Handelsgebühren, Finanzierungsgebühren, realisierten Verlusten aus dem Schließen von Positionen oder nicht realisierten Positionsverlusten entstehen. In solchen Fällen sind die Benutzer verpflichtet, ausstehende Verbindlichkeiten zusammen mit den anfallenden Zinsen zurückzuzahlen.





MEXC bietet eine manuelle Rückzahlungsfunktion, wobei der endgültige Rückzahlungspreis durch die aktuellen Marktbedingungen bestimmt wird.









Gehen Sie auf der Futures-Handelsseite zum Bereich Wallets und suchen Sie den Vermögenswert mit ausstehenden Verbindlichkeiten. Klicken Sie auf Rückzahlung.









Wählen Sie den Rückzahlungsvermögenswert aus, prüfen Sie den Rückzahlungsbetrag und klicken Sie auf Bestätigen.









Der Rückzahlungsverlauf kann unter Rückzahlungs- & Zinsabrechnungsverlauf eingesehen werden.









Alternativ können Verbindlichkeiten auch beglichen werden, indem Sie den geschuldeten Vermögenswert direkt auf Ihr Futures-Konto übertragen; dieser wird dann automatisch zur Rückzahlung verwendet.













1) Gehen Sie auf der Futures-Handelsseite zum Bereich Multi-Asset, suchen Sie den Vermögenswert mit ausstehenden Verbindlichkeiten und tippen Sie auf Rückzahlen.

2) Wählen Sie den Rückzahlungsvermögenswert aus, prüfen Sie den Rückzahlungsbetrag und tippen Sie auf Bestätigen.









Wie bei der Web-Version können Sie auch den geschuldeten Vermögenswert auf Ihr Futures-Konto übertragen; dieser wird dann automatisch zur Rückzahlung verwendet.





Haftungsausschluss: Die in diesem Material bereitgestellten Informationen stellen keine Beratung zu Investitionen, Steuern, rechtlichen, finanziellen, buchhalterischen oder anderen damit verbundenen Dienstleistungen dar und dienen auch nicht als Empfehlung zum Kauf, Verkauf oder Halten von Vermögenswerten. MEXC Learn bietet diese Informationen ausschließlich zu Referenzzwecken an und erteilt keine Anlageberatung. Bitte stellen Sie sicher, dass Sie die damit verbundenen Risiken vollständig verstehen und mit Vorsicht investieren. MEXC übernimmt keine Verantwortung für die Investitionsentscheidungen der Benutzer.