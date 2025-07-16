MEXC Alpha ist der Qualitäts-Asset-Bereich von MEXC DEX+. Das Expertenteam von MEXC wählt für diese Liste Vermögenswerte mit starkem Marktimpuls und Wachstumspotenzial aus. Diese Projekte haben das PoMEXC Alpha ist der Qualitäts-Asset-Bereich von MEXC DEX+. Das Expertenteam von MEXC wählt für diese Liste Vermögenswerte mit starkem Marktimpuls und Wachstumspotenzial aus. Diese Projekte haben das Po
Lernen/Learn/DEX+/Was ist MEXC Alpha?

Was ist MEXC Alpha?

16. Juli 2025MEXC
0m
#Grundlagen#Neueinsteiger
Stella
ALPHA$0.008016-1.08%
Visa
VON$335.55+0.31%
Wormhole
W$0.06531+3.56%
SynFutures
F$0.011672+6.07%
RWAX
APP$0.0008028+1.98%

MEXC Alpha ist der Qualitäts-Asset-Bereich von MEXC DEX+. Das Expertenteam von MEXC wählt für diese Liste Vermögenswerte mit starkem Marktimpuls und Wachstumspotenzial aus. Diese Projekte haben das Potenzial, künftig im Spot- oder Futures-Markt von MEXC aufgelistet zu werden. Sowohl auf der Website als auch in der App können Benutzer diese sorgfältig kuratierten Token ganz einfach durchsuchen – ausgewählt nach strengen Kriterien wie Community-Engagement, Markttrends und Wachstumsaussichten durch das MEXC-Team.

1. MEXC Alpha Highlights


Hot-Tokenauswahl aus Multi-Chain: Aus über 10,000 beliebten Tokens in Multi-Chain-Ökosystemen wie Solana und BSC wählen wir sorgfältig hochwertige Projekte aus – darunter DeFi, Memecoins und aufstrebende Segmente – mit einem klaren Fokus auf Markttrends und Community-Interesse.

Expertenkuratierte Empfehlungen: Das professionelle Team von MEXC stellt handverlesen Projekte mit hohem Potenzial zusammen, basierend auf fundierten Marktdaten und Branchentrends – damit Sie die nächste große Chance frühzeitig entdecken können.

Frühzeitige Einstiegsgelegenheiten: Sichern Sie sich einen Wettbewerbsvorteil, indem Sie frühzeitig in Tokens einsteigen, die voraussichtlich im Spot- oder Futures-Markt von MEXC aufgelistet werden.

Blitzschneller Handel: Kein Web3-Wallet oder Private-Key-Management nötig – einfach Assets auf Ihr DEX+-Konto übertragen und nahtlos on-chain handeln. Automatische Slippage-Optimierung und MEV-Schutz sorgen für beste Preise und hohe Handelseffizienz.

Plattformübergreifende Nutzung: MEXC Alpha ist sowohl über die App als auch im Web verfügbar – für einfachen Zugang und reibungsloses Order-Placement.

2. So finden Sie MEXC Alpha


Wir zeigen Ihnen den Ablauf am Beispiel der Web-Version. Der Vorgang in der App ist ähnlich wie auf der Website.

Öffnen Sie die offizielle MEXC-Website und loggen Sie sich ein. Klicken Sie in der oberen Navigationsleiste auf die Schaltfläche DEX+, um zur DEX+-Seite zu wechseln. Wählen Sie anschließend Alpha, um die Liste der Projekte aufzurufen.


3. MEXC Alpha FAQ


3.1 Wie werden die Token auf MEXC Alpha ausgewählt?


MEXC Alpha wird vom professionellen MEXC-Team kuratiert – basierend auf Branchenexpertise und neuesten Einblicken. Mithilfe von Marktdaten und Branchentrends wählt das Team hochwertige Token aus, die mit wichtigen Krypto-Trends übereinstimmen, starkes Community-Interesse wecken und wachsende Attraktivität zeigen.

3.2 Hat MEXC Alpha etwas mit Token-Auflisung auf der MEXC Exchange zu tun?


Einige der auf MEXC Alpha aufgelisteten Token könnten möglicherweise auf dem Spot- oder Futures-Markt von MEXC aufgelistet werden – eine Auflistung ist jedoch nicht garantiert.

3.3 Werden die Token auf MEXC Alpha von MEXC offiziell unterstützt?

MEXC spricht keine offizielle Empfehlung für die auf MEXC Alpha aufgelisteten Token aus.

3.4 Kann ich einen Token für MEXC Alpha vorschlagen?

Derzeit akzeptiert MEXC keine von Benutzern vorgeschlagenen Token. Das Team beobachtet jedoch kontinuierlich Markttrends und Community-Feedback, um eine vielfältige Token-Auswahl sicherzustellen.

3.5 Wie häufig werden die Token auf MEXC Alpha aktualisiert?

Die Plattform aktualisiert MEXC Alpha dynamisch basierend auf Markttrends und aktuellen Themen.

3.6 Gibt es einen Zusammenhang zwischen MEXC Alpha und dem „Aufgehender Stern“-Ranking?

Es besteht kein direkter Zusammenhang, jedoch haben Projekte, die auf MEXC Alpha vorgestellt werden, häufig eine höhere Chance, in das „Aufgehender Stern“-Ranking für zusätzliche Promotions aufgenommen zu werden.

3.7 Gibt es eine Begrenzung für die Anzahl der auf MEXC Alpha aufgelisteten Token?

Es gibt keine feste Begrenzung. Die Plattform passt die Anzahl der aufgelisteten Projekte flexibel an – basierend auf Qualität und Marktnachfrage.

3.8 Was soll ich tun, wenn beim Kauf von Token über MEXC Alpha Probleme auftreten?

Wenn Sie beim Kauf von Token über MEXC Alpha auf Probleme stoßen, wenden Sie sich bitte umgehend an den MEXC-Kundendienst und geben Sie alle relevanten Details an. Das Support-Team hilft Ihnen bei der Überprüfung und Lösung des Problems.

MEXC Alpha dient als einzigartiges Gateway für Benutzer, um innovative Projekte zu entdecken, die nicht nur starkes Community-Interesse auf sich ziehen, sondern auch mit wichtigen Web3-Trends übereinstimmen. Benutzer erhalten detaillierte Einblicke in Projekte und können mit nur einem Klick vielversprechende Token erwerben – möglicherweise entdecken Sie so den nächsten großen Durchbruch in der Blockchain-Technologie.

Weitere Informationen zu MEXC DEX+ finden Sie unter „Wie verwende ich MEXC DEX+“ und in den „MEXC DEX+ FAQ“.

Haftungsausschluss: Diese Informationen stellen keine Beratung zu Investitionen, Steuern, Recht, Finanzen, Buchhaltung oder ähnlichen Dienstleistungen dar und sind nicht als Empfehlung zum Kauf, Verkauf oder Halten von Vermögenswerten zu verstehen. MEXC Learn dient ausschließlich zu Informationszwecken und stellt keine Anlageberatung dar. Bitte stellen Sie sicher, dass Sie die Risiken vollständig verstehen, und gehen Sie bei Investitionen mit Vorsicht vor. MEXC übernimmt keine Verantwortung für Investitionsentscheidungen der Benutzer.


Beliebte Artikel

Beherrschen Sie die wichtigsten Funktionen auf der MEXC-Futures-Handelsseite für ein reibungsloseres Erlebnis

Beherrschen Sie die wichtigsten Funktionen auf der MEXC-Futures-Handelsseite für ein reibungsloseres Erlebnis

Im Kryptowährungsmarkt ist der Futures-Handel dank seiner Merkmale wie hohem Hebel und Zwei-Wege-Handel für viele Investoren zu einem wichtigen Werkzeug geworden, um die Kapitaleffizienz zu verbessern

FAQ - Liquidation beim Futures-Handel

FAQ - Liquidation beim Futures-Handel

1. Was ist Liquidation?Liquidation, auch als Zwangsschließung oder Margin Call bezeichnet, tritt auf, wenn die Plattform die Position eines Benutzers automatisch schließt. Auf MEXC ist die Maintenance

Verwendung von MEXC Limit-Konvertierung

Verwendung von MEXC Limit-Konvertierung

Die Funktion Limit-Konvertierung ermöglicht es Benutzern, Vermögenswerte zu einem vorab festgelegten Preis zu tauschen. Wenn der Marktpreis Ihren festgelegten Grenzwert erreicht oder übersteigt, führt

Häufig gestellte Fragen(FAQs) zu allgemeinen Kontoinformationen

Häufig gestellte Fragen(FAQs) zu allgemeinen Kontoinformationen

1. Anmeldung1.1 Wie melde ich mich an, wenn weder meine Handynummer noch meine E-Mail zugänglich sind?Falls Sie Ihr Konto-Anmeldepasswort kennen:Im Web: Gehen Sie auf die offizielle Anmeldeseite, gebe

Verwandte Artikel

Häufig gestellte Fragen(FAQs) zu allgemeinen Kontoinformationen

Häufig gestellte Fragen(FAQs) zu allgemeinen Kontoinformationen

1. Anmeldung1.1 Wie melde ich mich an, wenn weder meine Handynummer noch meine E-Mail zugänglich sind?Falls Sie Ihr Konto-Anmeldepasswort kennen:Im Web: Gehen Sie auf die offizielle Anmeldeseite, gebe

Was ist eine Zwangsliquidation?

Was ist eine Zwangsliquidation?

1. Was ist eine Zwangsliquidation?Eine Zwangsliquidation tritt ein, wenn Ihre Margin das Niveau der Erhaltungsmarge erreicht und Ihre Position liquidiert werden muss, was zum Verlust der gesamten Erha

Wie man mit MEXC Kredite leiht und zurückzahlt

Wie man mit MEXC Kredite leiht und zurückzahlt

MEXC Kredite ist eine von MEXC eingeführte Lösung für Kryptowährungsdarlehen. Sie ermöglicht es Benutzern, einen ihrer Krypto-Vermögenswerte als Sicherheit zu hinterlegen, um einen anderen zu leihen.

Was sind Prognose-Futures? Eine einfache und zugängliche Methode des Futures-Handels

Was sind Prognose-Futures? Eine einfache und zugängliche Methode des Futures-Handels

Der Handel mit Kryptowährungs-Futures zieht unzählige Investoren durch seinen hohen Hebel und die Möglichkeit an, sowohl in steigenden als auch in fallenden Märkten Gewinne zu erzielen. Allerdings sch

Bei MEXC registrieren
Registrieren und bis zu 10,000 USDT an Boni erhalten