Was ist Launchpad?





MEXC Launchpad ist eine innovative Plattform zur Token-Ausgabe, die Ihnen garantierten Zugang zu hochwertigen Projekten und etablierten Token zu vorteilhaften Preisen bietet. Benutzer können teilnehmen, indem sie bestimmte Aufgaben erfüllen und die Teilnahmebedingungen erfüllen. Teilnehmer abonnieren Launchpad-Pools mit MX, USDT oder unterstützten Token, um vielversprechende Token oder etablierte Vermögenswerte auf faire Weise zu erwerben.

MEXC Launchpad bietet zwei verschiedene Veranstaltungsarten:

Früher Zugang : Erhalten Sie als Erste/r die Möglichkeit, Token vielversprechender Projekte zu vorteilhaften Preisen zu erwerben.

Rabattkauf: Zugang zu Mainstream-Token zu deutlich reduzierten Preisen.









Alle Benutzer, die die KYC-Verifizierung auf der MEXC-Plattform abgeschlossen haben, sind berechtigt, an Launchpad-Events teilzunehmen. Einige Launchpad-Pools können ausschließlich auf neue Benutzer beschränkt sein. Bitte beachten Sie die Eventseite für spezifische Teilnahmevoraussetzungen.





Teilnehmer müssen die erweiterte KYC-Verifizierung vor Ende des Events abschließen, um Token-Belohnungen zu erhalten. Die Belohnungen werden nach Abschluss des Events auf Ihr Spot-Wallet verteilt.





Wichtige Hinweise:

Market Maker, institutionelle Konten sowie Benutzer aus eingeschränkten Ländern oder Regionen sind nicht teilnahmeberechtigt.

Für Launchpad-Events ist in der Regel ein Mindestbetrag für die Token-Subskription erforderlich. Die subskribierten Token werden während des Events vorübergehend gesperrt.

MX-Token, die für Launchpad verwendet werden, können nicht gleichzeitig für Kickstarter eingesetzt werden.









Hier verwenden wir die Webversion als Beispiel, um zu zeigen, wie man an einem Launchpad-Event teilnimmt. Die Schritte in der App sind ähnlich wie auf der Website









Öffnen Sie die offizielle MEXC-Website und melden Sie sich an. Wählen Sie in der oberen Navigationsleiste „Events“ und klicken Sie anschließend auf „Launchpad“, um zur Eventseite zu gelangen.









Scrollen Sie auf der Eventseite nach unten, um alle derzeit aktiven Launchpad-Events anzuzeigen.





Wählen Sie das Event aus, an dem Sie teilnehmen möchten, und klicken Sie auf Jetzt registrieren.





Hinweis: Wenn Sie zum ersten Mal an einem Launchpad-Event teilnehmen, erscheint nach dem Klick auf Jetzt registrieren ein Sicherheitshinweis. Nachdem Sie ihn gelesen haben, klicken Sie auf Registrierung bestätigen, wenn Sie fortfahren möchten.









Nach erfolgreicher Registrierung wählen Sie den Pool aus, an dem Sie teilnehmen möchten, und klicken Sie auf Jetzt abonnieren, um zur Detailseite zu gelangen.





Hinweis: Einige Pools sind exklusiv für neue Benutzer. Bitte beachten Sie die Eventseite für spezifische Teilnahmebedingungen. Als „neue Benutzer“ gelten Benutzer, die sich während des Eventzeitraums registriert haben oder deren Gesamteinzahlungen (einschließlich On-Chain-, Fiat- und P2P-Einzahlungen) vor dem Event weniger als $100 betragen haben.









Auf der Detailseite können Sie die spezifischen Teilnahmebedingungen für jeden Pool einsehen. Wenn Sie die Anforderungen noch nicht erfüllt haben, schließen Sie bitte zuerst die entsprechenden Handels- oder Einzahlungsaufgaben ab. Sobald die Kriterien erfüllt sind, können Sie am Event teilnehmen.









Wenn Sie die Teilnahmebedingungen erfüllt haben, klicken Sie auf Jetzt abonnieren, geben Sie den Betrag ein, den Sie einsetzen möchten, und klicken Sie auf Bestätigen, um Ihre Teilnahme abzuschließen.





Hinweis: Für jeden Benutzer gilt ein maximales Abonnementlimit. Bitte beachten Sie die Eventseite für das konkrete Limit.









Zusätzlich können Sie Belohnungen verdienen, indem Sie Freunde zur Teilnahme an Launchpad-Events einladen.





Bitte beachten Sie, dass Launchpad-Vermittlungsbelohnungen nicht mit Airdrop+-Vermittlungsbelohnungen kombiniert werden können. Vermittler erhalten Belohnungen basierend auf dem ersten abgeschlossenen Event, an dem ihre eingeladenen Freunde teilnehmen – unabhängig von der tatsächlichen Reihenfolge der Teilnahme. Diese Regel stellt lediglich klar, dass Launchpad- und Airdrop+-Vermittlungsbelohnungen nicht kombinierbar sind, und betrifft nicht die Kombinierbarkeit von Launchpad-Vermittlungsbelohnungen mit anderen Belohnungsarten (z. B. Provisionen oder Rabatten). Die Belohnungen werden strikt basierend auf dem Abschlusszeitpunkt des Events des eingeladenen Freundes verteilt.













Wenn Sie Ihre abonnierten Token einlösen möchten, gehen Sie zur Detailseite des Abonnementpools, an dem Sie teilgenommen haben, und klicken Sie auf Abonnement stornieren. Nach der Stornierung werden die Token sofort auf Ihr Spot-Wallet zurückgebucht.





Bitte beachten Sie, dass die Richtlinien zur Stornierung der Teilnahme je nach Projekt unterschiedlich sind. Einzelheiten entnehmen Sie bitte der jeweiligen Eventseite.













Bewegen Sie auf der offiziellen MEXC-Website den Mauszeiger über „Wallets“ und klicken Sie auf „Event-Belohnungen“.





Wählen Sie auf der Belohnungsübersichtsseite „Spot-Events“ aus und klicken Sie anschließend auf „Launchpad“, um Ihre Launchpad-Belohnungshistorie einzusehen.

















Launchpad-Projekte akzeptieren in der Regel entweder MX,USDT oder andere unterstützte Tokenfür die Subskription. Details zu den unterstützten Token finden Sie auf der jeweiligen Launchpad-Eventseite.





Der Subskriptionspreis in MX, USDT, oder unterstützten Tokenfür jeden neuen Token wird vor Beginn der Subskriptionsphase auf der Launchpad-Eventseite angezeigt.





Ja. Wenn Ihre Subskription erfolgreich ist, werden die entsprechenden Mittel abgezogen. Falls die Subskription fehlschlägt, werden Ihre Mittel wieder freigegeben und innerhalb von 24 Stunden vollständig auf Ihr Spot-Wallet zurückgebucht.





Nicht überzeichnetes Abonnement (d. h. gesamter Abonnementbetrag ≤ gesamte Token-Zuteilung): Die Token werden basierend auf dem vollen von Ihnen abonnierten Betrag verteilt (z. B. 1 USDT = X n eue Token).

Überzeichnetes Abonnement (d. h. gesamter Abonnementbetrag > gesamte Token-Zuteilung): Die Token werden anteilig verteilt. Token-Zuteilung des Benutzers = (Beitrag des Benutzers / Gesamtbeiträge) × Gesamte Token-Zuteilung.





Bei überzeichneten Abonnements erfolgt die Zuteilung anteilig. Wenn der zugewiesene Betrag weniger als 0.00000001 (8 Dezimalstellen) beträgt, kann er als ungültig betrachtet und erstattet werden.





Ja. Ein Fehlschlag kann aus verschiedenen Gründen auftreten, z. B. nicht erfüllte Aufgaben, zu geringe Zuteilung, Projektabbruch oder ungewöhnliches Kontoverhalten. In solchen Fällen wird Ihr Betrag innerhalb von 24 Stunden vollständig auf Ihr Spot-Wallet zurückerstattet.





Bitte beachten Sie die Launchpad-Eventseite für den Verteilungszeitplan der Token. Nach der Verteilung können die Belohnungen unter Wallets → Spot → Spot-Abrechnung → Events/Savings → Launchpad eingesehen werden.









In den meisten Fällen sind die Token sofort handelbar. Bitte beachten Sie die spezifische Projektankündigung, um zu erfahren, ob eine Sperrfrist gilt.





Weitere Informationen finden Sie auf der Launchpad-Eventseite.





Haftungsausschluss: Dieses Material stellt keine Anlage-, Steuer-, Rechts-, Finanz-, Buchhaltungs- oder sonstige professionelle Beratung dar und ist keine Empfehlung zum Kauf, Verkauf oder Halten von Vermögenswerten. MEXC Learn stellt Informationen ausschließlich zu Referenzzwecken bereit und bietet keine Anlageberatung. Bitte stellen Sie sicher, dass Sie die damit verbundenen Risiken vollständig verstehen, und investieren Sie mit Vorsicht. Alle Investitionen erfolgen auf eigenes Risiko und nach eigenem Ermessen.



