Im Kryptowährungsmarkt dienen Limit-Aufträge als ein wesentliches Handelsinstrument, das es Investoren ermöglicht, den Ausführungspreis ihrer Transaktionen präzise zu kontrollieren.
Lernen/Einstiegsanleitungen/Spot/Limit-Auftr...ver handelt

Limit-Aufträge leicht gemacht: Wie man effektiver handelt

29. September 2025MEXC
0m
#Grundlagen#Grundlegene Konzepte
Im Kryptowährungsmarkt dienen Limit-Aufträge als ein wesentliches Handelsinstrument, das es Investoren ermöglicht, den Ausführungspreis ihrer Transaktionen präzise zu kontrollieren.

1. Was ist ein Limit-Auftrag?


1.1 Definition


Ein Limit-Auftrag ermöglicht es Händlern, ihren gewünschten Auftragskurs festzulegen. Der Auftrag wird entweder zum angegebenen Kurs oder zu einem besseren Kurs ausgeführt.

Wenn ein Limit-Auftrag erteilt wird und sich im aktuellen Orderbuch bereits passende Aufträge zum angegebenen Kurs befinden, wird die Transaktion sofort zum bestmöglichen Kurs ausgeführt. Wenn keine passende Gegenposition vorhanden ist, verbleibt der Limit-Auftrag im Orderbuch, bis er entweder ausgeführt oder vom Händler storniert wird.

1.2 Wichtige Konzepte


  • Kaufpreis/Verkaufspreis: Der vom Händler festgelegte Kurs zum Kauf oder Verkauf von Kryptowährung.
  • Kaufmenge/Verkaufsmenge: Die Menge an Kryptowährung, die der Händler kaufen oder verkaufen möchte.
  • Transaktionswert: Der Gesamtwert der an der Transaktion beteiligten Kryptowährung.
  • TP/SL: Händler können beim Erteilen eines Limit-Auftrags TP/SL-Bedingungen voreinstellen. Sobald der Auftrag vollständig ausgeführt wurde, wird das System automatisch entsprechende TP/SL-Aufträge basierend auf dem voreingestellten Kurs und der ausgeführten Menge platzieren.
  • Hinweis: Wenn die ausgelöste Auftragsmenge unter der Mindestanforderung der Plattform liegt, wird die Anweisung als ungültig betrachtet.

2. Unterschied zwischen Limit-Aufträgen und Market-Aufträgen


Im Kryptowährungshandel sind Limit-Aufträge und Markt-Aufträge die beiden am häufigsten verwendeten Auftragstypen. Sie unterscheiden sich erheblich in Bezug auf Ausführungsregeln, Geschwindigkeit und Anwendungsbereiche:

Kategorie
Eingeschränkt?
Geschwindigkeit
Einfach auszuführen?
Geeignet für
Limit-Auftrag
Ja
Langsam
Nicht garantiert
Kontrolle des Preises oder Warten auf das ideale Kursniveau
Market-Auftrag
Nein
Schnell
Garantiert
Priorisierung der Geschwindigkeit, Akzeptieren eines unsicheren Ausführungskurses

Zusammenfassung:
  • Limit-Aufträge eignen sich für Händler, die eine präzise Kontrolle über ihren Einstiegs- oder Ausstiegskurs wünschen. Sie helfen, das Hinterherjagen hoher Kurse oder das Verkaufen zu niedriger Kurse zu vermeiden, bergen jedoch das Risiko, nicht ausgeführt zu werden.
  • Markt-Aufträge garantieren eine sofortige Ausführung und sind daher ideal für zeitkritische Händler oder für diejenigen, die schnell in den Markt ein- oder aussteigen möchten.

3. Vorteile von Limit-Aufträgen


Die Hauptvorteile von Limit-Aufträgen liegen in ihrer Kontrolle und strategischen Flexibilität:

  • Preiskontrolle: Händler können Aufträge innerhalb ihrer gewünschten Preisspanne platzieren und so eine ungünstige Ausführung aufgrund plötzlicher Marktvolatilität vermeiden.
  • Risikomanagement: In Kombination mit Take-Profit- und Stop-Loss-Funktionen ermöglichen Limit-Aufträge den Händlern, Ausstiegspunkte im Voraus festzulegen – dies hilft, Gewinne zu sichern und potenzielle Verluste zu kontrollieren.
  • Wirksam in volatilen Märkten: In Zeiten von Kursschwankungen ermöglichen Limit-Aufträge den Händlern, ideale Kursniveaus zu erreichen und die gesamte Handelseffizienz zu verbessern.

Zusammenfassend sind Limit-Aufträge nicht nur ein unverzichtbares Werkzeug für Einsteiger, die in den Markt eintreten, sondern auch ein entscheidender Mechanismus für fortgeschrittene Händler, die komplexere Handelsstrategien entwickeln.

4. Wie man auf MEXC einen Limit-Auftrag erteilt


Nehmen wir das Handelspaar MX/USDT als Beispiel.

4.1 Im Web


1) Gehen Sie auf die offizielle MEXC-Website, melden Sie sich bei Ihrem Konto an und öffnen Sie die Spot-Handelsseite.

2) Wählen Sie die Option Limit-Auftrag aus.


3) Geben Sie Ihren gewünschten Preis und die Menge an MX ein, die Sie kaufen möchten.

4) Falls gewünscht, können Sie auch TP/SL einstellen, um Ihr Risiko automatisch zu verwalten.

5) Klicken Sie auf MX kaufen, um Ihren Auftrag zu erteilen.

6) Ihr Auftrag erscheint im Bereich Offene Aufträge.

7) Sobald der Marktpreis Ihren festgelegten Preis (oder besser) erreicht, wird Ihr Auftrag ausgeführt. Nach der Ausführung sehen Sie Ihre MX-Token im Bereich Offene Positionen.


4.2 In der App


1) Öffnen Sie die MEXC-App, melden Sie sich bei Ihrem Konto an und tippen Sie unten auf „Handeln“, um zur Spot-Handelsseite zu gelangen.

2) Wählen Sie Limit-Auftrag aus.

3) Geben Sie Ihren gewünschten Preis und die Menge ein.

4) (Optional) Aktivieren und setzen Sie TP/SL.

5) Tippen Sie auf MX kaufen, um Ihren Limit-Auftrag zu erteilen.

6) Ihr Auftrag erscheint unter Offene Aufträge.

7) Sobald der Marktpreis Ihren festgelegten Preis (oder besser) erreicht, wird Ihr Auftrag ausgeführt. Nach der Ausführung sehen Sie Ihre MX-Token im Bereich Positionen.



Das Erteilen eines Limit-Verkaufsauftrags funktioniert auf die gleiche Weise wie das Erteilen eines Kaufauftrags. Geben Sie einfach den Preis und die Menge an MX ein, die Sie verkaufen möchten, und klicken Sie dann auf MX verkaufen, um Ihren Auftrag zu erteilen. Ihr Auftrag erscheint im Bereich Offene Aufträge.

Sobald der Marktpreis Ihren angegebenen Preis (oder einen besseren Preis) erreicht, wird Ihr Limit-Auftrag ausgeführt. Nach Abschluss des Handels sehen Sie die entsprechenden USDT-Token in Ihren Positionen.

5. Vorteile und Überlegungen bei der Verwendung von Limit-Aufträgen


5.1 Vorteile


  • Ermöglicht es Benutzern, Preise im Voraus festzulegen und so zu vermeiden, hohen Kursen hinterherzujagen oder in Panik zu niedrigen Kursen zu verkaufen.
  • Hilft dabei, ideale Kauf- oder Verkaufschancen in einem volatilen Markt zu nutzen.
  • In Kombination mit Take-Profit- und Stop-Loss-Einstellungen ermöglicht es ein effektives Risikomanagement und die Sicherung von PNL-Zielen.

5.2 Überlegungen


  • Wenn der Marktpreis Ihr festgelegtes Niveau nicht erreicht, kann der Auftrag über längere Zeit unausgeführt bleiben.
  • Bei geringer Liquidität kann es selbst dann, wenn der Preis erreicht wird, vorkommen, dass der Auftrag nicht vollständig ausgeführt wird.
  • TP/SL-Niveaus sollten sorgfältig festgelegt werden, um Ungültigkeit oder verpasste Chancen in extremen Marktsituationen zu vermeiden.

6. Fazit


Limit-Aufträge gehören zu den am häufigsten verwendeten Auftragstypen im Spot- und Futures-Handel. Durch das Festlegen eines bestimmten Preises können Händler Vermögenswerte auf ihrem idealen Niveau kaufen oder verkaufen und gleichzeitig TP/SL-Tools für das Risikomanagement nutzen. Wenn sie strategisch angewendet und auf individuelle Handelsstile sowie Risikotoleranz abgestimmt werden, befähigen Limit-Aufträge Investoren, den Herausforderungen des Marktes mit mehr Vertrauen zu begegnen – und in stetigen Schritten auf langfristiges Vermögenswachstum hinzuarbeiten.

Empfohlene Lektüre:
MEXC-Handelsplattform-Funktionen Entdecken Sie die wichtigsten Vorteile und einzigartigen Funktionen von MEXC Futures, die Ihnen helfen, sich einen Vorsprung zu verschaffen und Chancen im Futures-Markt zu nutzen.
MEXC Futures-Handelstutorial (App) Erlernen Sie den Schritt-für-Schritt-Prozess des Futures-Handels in der MEXC-App, sodass Ihnen der Einstieg leichtfällt und Sie mit Vertrauen handeln können.

Haftungsausschluss: Die in diesem Material bereitgestellten Informationen stellen keine Beratung in Bezug auf Investitionen, Steuern, rechtliche Angelegenheiten, Finanzen, Buchhaltung, Consulting oder andere damit verbundene Dienstleistungen dar und sind auch keine Empfehlung zum Kauf, Verkauf oder Halten von Vermögenswerten. MEXC Learn stellt diese Informationen lediglich zu Referenzzwecken bereit und bietet keine Anlageberatung. Bitte stellen Sie sicher, dass Sie die damit verbundenen Risiken vollständig verstehen, und investieren Sie mit Vorsicht. Für Investitionsentscheidungen und -ergebnisse sind ausschließlich die Benutzer verantwortlich.

