Was ist eine Heatmap? MEXC Heatmap-Benutzerhandbuch





Die Futures-Heatmap ist ein von MEXC bereitgestelltes visuelles Datenanalysetool. Sie ermöglicht es Benutzern, die Echtzeitleistung der trendigen Handelspaare auf der Plattform anhand intuitiver grafischer Darstellungen schnell zu erfassen. Mit Hilfe der Heatmap können Benutzer die 10 bis 50 aktivsten Handelspaare innerhalb eines ausgewählten Zeitraums einsehen – entweder nach Handelsvolumen oder Kursveränderung sortiert – und so rasch aktive Marktchancen erkennen.





Derzeit unterstützt die MEXC-Heatmap nur Daten aus Futures-Kontrakten. Sie ermöglicht es Benutzern, die Performance von unbefristeten Futures-Kontrakten anhand des Handelsvolumens oder der prozentualen Kursveränderung zu analysieren.





Auf der MEXC Futures-Heatmap wird jedes Futures-Handelspaar durch einen farbigen Block dargestellt. Je größer der Block, desto höher das Handelsvolumen. Je tiefer oder kräftiger die Farbe, desto größer die Kursveränderung in den letzten 24 Stunden. Durch die Beobachtung dieser visuellen Indikatoren können Benutzer leicht erkennen, welche Kontrakte erhebliche Marktaufmerksamkeit auf sich ziehen und eine starke Volatilität aufweisen.









Wie im obigen Bild gezeigt, erscheint der BTCUSDT Perpetual Futures auf der Heatmap als großer roter Block, während PENGUUSDT durch einen kleinen grünen Block dargestellt wird. Dies zeigt, dass der BTCUSDT-Kontrakt zwar in den letzten 24 Stunden einen deutlichen Kursrückgang verzeichnete, jedoch ein hohes Handelsvolumen beibehielt – wahrscheinlich im Zusammenhang mit der Korrektur, nachdem BTC die Marke von 120,000 $ überschritten hatte. Im Gegensatz dazu verzeichnete der PENGU -Kontrakt einen leichten Kursanstieg, jedoch bei geringem Handelsvolumen. Durch den Vergleich der beiden könnten Händler in Erwägung ziehen, Strategien im Zusammenhang mit BTC zu priorisieren.













Die Heatmap visualisiert Handelsvolumen und Kursbewegungen und ermöglicht es Benutzern, die am aktivsten gehandelten Kontrakte am Markt schnell zu erkennen. Ein großer roter Block stellt beispielsweise in der Regel einen Kontrakt mit hohem Volumen und deutlicher Kursabwertung dar, was auf starken bärischen Druck hinweist. Ein großer grün gefärbter Block hingegen kann auf einen Kontrakt mit hohem Volumen und spürbarem Kursanstieg hindeuten, was auf bullische Aktivität schließen lässt.





Die Heatmap ermöglicht das Filtern nach Handelsvolumen oder 24-Stunden-Kursänderung und ist somit ein nützliches Instrument zur Entwicklung von Trendfolge- oder Umkehrstrategien. In Kombination mit technischen Analysetools wie TradingView oder Candlestick-Mustern kann diese Filterfunktion die Genauigkeit von Handelsentscheidungen erheblich verbessern.





Im Vergleich zu herkömmlichen Datentabellen bietet die Heatmap eine intuitivere Benutzeroberfläche. Durch den Einsatz von Farben und Blockgrößen werden wichtige Handelssignale sofort sichtbar, ohne dass komplexe Berechnungen erforderlich sind.









In der Heatmap stehen größere Blöcke für ein höheres Handelsvolumen, was auch auf eine gesteigerte Marktstimmung und stärkere Kursvolatilität hindeuten kann. Dies lässt sich zusätzlich durch den Vergleich der 24H-Kursänderungsdaten bestätigen. Indem man sich auf Kontrakte konzentriert, die durch größere Blöcke dargestellt werden, können Händler schnell die am aktivsten gehandelten Instrumente identifizieren. Hier einige typische Beispiele:





Ein Kontrakt erscheint als größter Block auf der Heatmap in tiefroter Farbe. Dies deutet darauf hin, dass der Token in den letzten 24 Stunden einen erheblichen Kursrückgang und eine starke Handelsaktivität verzeichnet hat.









Ein großer, tiefgrün gefärbter Block deutet darauf hin, dass der Token bei einem starken Kursanstieg aktiv gehandelt wird.









Ein kleiner, aber dunkel gefärbter Block kann einen Kontrakt darstellen, der sich in den frühen Phasen eines Ausbruchs befindet oder durch konzentriertes Kapital beeinflusst wird. Solche Kontrakte können sich für kurzfristige Spekulationen durch risikofreudige Händler eignen.





Risikowarnung: Die Heatmap spiegelt ausschließlich historische Daten wider, und die Marktstimmung kann sich schnell ändern. Aufgrund der begrenzten Datenbasis wird dringend empfohlen, die Heatmap mit anderen technischen Indikatoren und Analysetools zu kombinieren, um genauere Handelsentscheidungen zu treffen.









Derzeit unterstützt die MEXC-Heatmap ausschließlich Futures-Daten.









Besuchen Sie die offizielle MEXC-Website und melden Sie sich an. Klicken Sie in der oberen Navigationsleiste auf Märkte und wählen Sie anschließend auf der Märkte-Seite die Heatmap, um die Darstellung aufzurufen.













Sie können die Heatmap nach Volumen oder 24H-Veränderung filtern und sich bis zu den Top 50 Krypto anzeigen lassen. Wenn Sie eine bestimmte Zeitzone bevorzugen, können Sie diese ganz rechts in der Heatmap einstellen.





Verschiedene Farben stellen unterschiedliche Bereiche der Kursveränderung dar. Fahren Sie mit der Maus über die Farbskala auf der rechten Seite, um die genaue Prozentspanne jeder Farbe zu sehen. Wenn Sie den Mauszeiger über einen bestimmten Block bewegen, werden der Name des Handelspaares, das Handelsvolumen und die 24H-Kursveränderung angezeigt. Ein Klick auf den Block führt Sie direkt zur entsprechenden Handelsseite, wo Sie mit dem Handel des ausgewählten Futures-Paares beginnen können.













Öffnen Sie die MEXC-App, tippen Sie auf der Startseite auf Mehr, gehen Sie zu Futures, dann zu Marktdaten und tippen Sie auf Heatmap, um die Futures-Heatmap aufzurufen.













Auf der Heatmap-Seite tippen Sie oben links auf Filter. Dort können Sie auswählen, ob nach Volumen oder 24H-Veränderung gefiltert wird, mit Unterstützung für bis zu die Top 50 Krypto.





Wenn Sie eine bestimmte Zeitzone bevorzugen, können Sie diese im selben Filtermenü einstellen. Verschiedene Farben stellen unterschiedliche Stufen der Kursveränderung dar. Tippen Sie auf die graue Schaltfläche Kursänderungs-Anmerkungen, um die entsprechenden Prozentbereiche jeder Farbe einzusehen.





Wenn Sie auf einen bestimmten Block tippen, werden das Handelspaar, das Handelsvolumen und die 24H-Kursveränderung angezeigt. Tippen Sie auf Jetzt handeln, um direkt zur relevanten Handelsseite zu gelangen und den Handel mit dem ausgewählten Futures-Paar zu beginnen.









Im Vergleich zur Web-Version bietet die App-Version zusätzlich eine Sharing-Funktion. Auf der Heatmap-Seite können Sie oben rechts auf das runde Teilen-Symbol tippen, um die Sharing-Oberfläche zu öffnen. Unten wählen Sie entweder Herunterladen oder Teilen, um die gewünschte Aktion auszuführen.

















Die MEXC Futures-Heatmap ist ein wertvolles Tool zur Steigerung der Handelseffizienz. Im Vergleich zu herkömmlichen Datentabellen bietet die visualisierte Heatmap eine klarere und intuitivere Darstellung des Handelsvolumens und der 24-Stunden-Kursänderungen über verschiedene Futures-Handelspaare hinweg und ist damit besonders nützlich, um Markthotspots schnell zu identifizieren.





Durch die visuelle Darstellung von Volumen und Kursbewegungen können Benutzer aktiv gehandelte Paare effizient filtern und logischere Einstiegs- und Ausstiegsstrategien entwickeln. Es ist jedoch wichtig zu beachten, dass die Heatmap ein unterstützendes Werkzeug ist – kein einzelner Indikator kann eine umfassende Marktanalyse ersetzen.





Wir empfehlen, die Futures-Heatmap in Kombination mit anderen Handelsindikatoren und geeigneten Risikomanagement-Tools zu verwenden, um fundierte Entscheidungen zu treffen und die Marktvolatilität besser zu bewältigen.





Haftungsausschluss: Dieses Material stellt keine Beratung zu Investitionen, Steuern, Rechtsfragen, Finanzen, Buchhaltung, Consulting oder anderen verwandten Dienstleistungen dar und ist auch keine Empfehlung zum Kauf, Verkauf oder Halten von Vermögenswerten. MEXC Learn stellt Informationen ausschließlich zu Referenzzwecken bereit und bietet keine Anlageberatung. Bitte stellen Sie sicher, dass Sie die damit verbundenen Risiken vollständig verstehen, und investieren Sie vorsichtig. Alle Anlageentscheidungen und -ergebnisse liegen in der alleinigen Verantwortung des Benutzers.



