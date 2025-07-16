Beim Kauf von Tokens wählen die meisten Menschen in der Regel Tokens von Projekten, mit denen sie vertraut sind, oder solche, die ihnen von Freunden empfohlen wurden. Doch selbst bei empfohlenen TokenBeim Kauf von Tokens wählen die meisten Menschen in der Regel Tokens von Projekten, mit denen sie vertraut sind, oder solche, die ihnen von Freunden empfohlen wurden. Doch selbst bei empfohlenen Token
Lernen/Einstiegsanleitungen/Spot/Grundlegend...C verstehen

Grundlegende Token-Informationen auf MEXC verstehen

16. Juli 2025MEXC
0m
#Grundlagen#Neueinsteiger
TokenFi
TOKEN$0.007143+1.54%
Visa
VON$335.45+0.34%
Wormhole
W$0.06508+3.12%
Eclipse
ES$0.10306-0.99%
SynFutures
F$0.011668+5.78%

Beim Kauf von Tokens wählen die meisten Menschen in der Regel Tokens von Projekten, mit denen sie vertraut sind, oder solche, die ihnen von Freunden empfohlen wurden. Doch selbst bei empfohlenen Tokens ist es wichtig, sich nach dem Kauf ein grundlegendes Verständnis über den Token anzueignen.

Auf der MEXC-Plattform sind die für den Handel aufgelisteten Tokens in der Regel mit entsprechenden Einführungen versehen, sodass Sie sich bequem über diese Tokens informieren können. Lassen Sie uns das MX Token als Beispiel verwenden, um dies zu veranschaulichen.

Website


Melden Sie sich auf der offiziellen MEXC-Website an und rufen Sie die Handelsoberfläche auf. Wählen Sie [Info] oberhalb des K-Linien-Diagramms. Dort finden Sie Informationen über MX Token, einschließlich Einführung, Name, Ausgabepreis, Ausgabedatum, maximaler Umlaufmenge und zugehöriger Links. Wie im untenstehenden Bild gezeigt, können Sie die grundlegenden Informationen über MX Token schnell über diese Zusammenfassung abrufen.


App


In der App können Sie unterhalb des K-Linien-Diagramms [Info] auswählen, um auf grundlegende Informationen über die betreffende Kryptowährung zuzugreifen, einschließlich Ausgabedatum, maximaler Umlaufmenge, zirkulierender Umlaufmenge, Ausgabepreis, Einführung und offiziellen Links. Diese Informationen stimmen mit der Web-Version überein.


Wählen Sie [Handelsdaten], um aktuelle Diagramm-Analysen zu Kryptowährungshandelsdaten einzusehen, darunter „Kapitalflussanalyse“, „Nettozufluss großer Aufträge der letzten 5 Tage“ und „24H Netto-Kapitalzufluss.“

Im Diagramm „Kapitalflussanalyse“ werden die ausgeführten Kaufaufträge auf der Seite des Market-Takers als Kaufaufträge betrachtet, während die ausgeführten Kaufaufträge auf der Seite des Market-Makers als Verkaufsaufträge gelten. Die Schwellenwerte für große, mittlere und kleine Aufträge werden basierend auf dem durchschnittlichen Transaktionsbetrag über einen bestimmten Zeitraum für das Handelspaar festgelegt. Sie können verschiedene Zeitrahmen auswählen, um Veränderungen im Kapitalfluss zu beobachten.

Diese drei Diagramme, „Kapitalflussanalyse“, „Nettozufluss großer Aufträge der letzten 5 Tage“ und „24H Netto-Kapitalzufluss“, zeigen hauptsächlich Veränderungen im Kapitalfluss innerhalb verschiedener Zeiträume an. Sie können basierend auf diesen Diagrammen eigene Einschätzungen über Markttrends vornehmen. Zudem unterstützen alle Diagramme die Freigabefunktion.


MEXC stellt die grundlegendsten Token-Informationen und Datenindikatoren für die aufgelisteten Tokens bereit, sodass Sie die grundlegenden Informationen zu dem Token, das Sie handeln möchten, schnell erfassen können.

Wenn Sie ein umfassenderes Verständnis des Tokens wünschen, können Sie Informationen über das Token auf der offiziellen Website des Projekts oder auf spezialisierten Drittanbieter-Datenwebsites abrufen. Dies kann Ihnen bei Ihrer endgültigen Kaufentscheidung helfen.


Beliebte Artikel

Beherrschen Sie die wichtigsten Funktionen auf der MEXC-Futures-Handelsseite für ein reibungsloseres Erlebnis

Beherrschen Sie die wichtigsten Funktionen auf der MEXC-Futures-Handelsseite für ein reibungsloseres Erlebnis

Im Kryptowährungsmarkt ist der Futures-Handel dank seiner Merkmale wie hohem Hebel und Zwei-Wege-Handel für viele Investoren zu einem wichtigen Werkzeug geworden, um die Kapitaleffizienz zu verbessern

FAQ - Liquidation beim Futures-Handel

FAQ - Liquidation beim Futures-Handel

1. Was ist Liquidation?Liquidation, auch als Zwangsschließung oder Margin Call bezeichnet, tritt auf, wenn die Plattform die Position eines Benutzers automatisch schließt. Auf MEXC ist die Maintenance

Verwendung von MEXC Limit-Konvertierung

Verwendung von MEXC Limit-Konvertierung

Die Funktion Limit-Konvertierung ermöglicht es Benutzern, Vermögenswerte zu einem vorab festgelegten Preis zu tauschen. Wenn der Marktpreis Ihren festgelegten Grenzwert erreicht oder übersteigt, führt

Häufig gestellte Fragen(FAQs) zu allgemeinen Kontoinformationen

Häufig gestellte Fragen(FAQs) zu allgemeinen Kontoinformationen

1. Anmeldung1.1 Wie melde ich mich an, wenn weder meine Handynummer noch meine E-Mail zugänglich sind?Falls Sie Ihr Konto-Anmeldepasswort kennen:Im Web: Gehen Sie auf die offizielle Anmeldeseite, gebe

Verwandte Artikel

Häufig gestellte Fragen(FAQs) zu allgemeinen Kontoinformationen

Häufig gestellte Fragen(FAQs) zu allgemeinen Kontoinformationen

1. Anmeldung1.1 Wie melde ich mich an, wenn weder meine Handynummer noch meine E-Mail zugänglich sind?Falls Sie Ihr Konto-Anmeldepasswort kennen:Im Web: Gehen Sie auf die offizielle Anmeldeseite, gebe

Was ist eine Zwangsliquidation?

Was ist eine Zwangsliquidation?

1. Was ist eine Zwangsliquidation?Eine Zwangsliquidation tritt ein, wenn Ihre Margin das Niveau der Erhaltungsmarge erreicht und Ihre Position liquidiert werden muss, was zum Verlust der gesamten Erha

Wie man mit MEXC Kredite leiht und zurückzahlt

Wie man mit MEXC Kredite leiht und zurückzahlt

MEXC Kredite ist eine von MEXC eingeführte Lösung für Kryptowährungsdarlehen. Sie ermöglicht es Benutzern, einen ihrer Krypto-Vermögenswerte als Sicherheit zu hinterlegen, um einen anderen zu leihen.

Was sind Prognose-Futures? Eine einfache und zugängliche Methode des Futures-Handels

Was sind Prognose-Futures? Eine einfache und zugängliche Methode des Futures-Handels

Der Handel mit Kryptowährungs-Futures zieht unzählige Investoren durch seinen hohen Hebel und die Möglichkeit an, sowohl in steigenden als auch in fallenden Märkten Gewinne zu erzielen. Allerdings sch

Bei MEXC registrieren
Registrieren und bis zu 10,000 USDT an Boni erhalten