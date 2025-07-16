Grundlegende Token-Informationen auf MEXC verstehen





Beim Kauf von Tokens wählen die meisten Menschen in der Regel Tokens von Projekten, mit denen sie vertraut sind, oder solche, die ihnen von Freunden empfohlen wurden. Doch selbst bei empfohlenen Tokens ist es wichtig, sich nach dem Kauf ein grundlegendes Verständnis über den Token anzueignen.





Auf der MEXC-Plattform sind die für den Handel aufgelisteten Tokens in der Regel mit entsprechenden Einführungen versehen, sodass Sie sich bequem über diese Tokens informieren können. Lassen Sie uns das MX Token als Beispiel verwenden, um dies zu veranschaulichen.









Melden Sie sich auf der offiziellen MEXC-Website an und rufen Sie die Handelsoberfläche auf. Wählen Sie [Info] oberhalb des K-Linien-Diagramms. Dort finden Sie Informationen über MX Token, einschließlich Einführung, Name, Ausgabepreis, Ausgabedatum, maximaler Umlaufmenge und zugehöriger Links. Wie im untenstehenden Bild gezeigt, können Sie die grundlegenden Informationen über MX Token schnell über diese Zusammenfassung abrufen.













In der App können Sie unterhalb des K-Linien-Diagramms [Info] auswählen, um auf grundlegende Informationen über die betreffende Kryptowährung zuzugreifen, einschließlich Ausgabedatum, maximaler Umlaufmenge, zirkulierender Umlaufmenge, Ausgabepreis, Einführung und offiziellen Links. Diese Informationen stimmen mit der Web-Version überein.









Wählen Sie [Handelsdaten], um aktuelle Diagramm-Analysen zu Kryptowährungshandelsdaten einzusehen, darunter „Kapitalflussanalyse“, „Nettozufluss großer Aufträge der letzten 5 Tage“ und „24H Netto-Kapitalzufluss.“





Im Diagramm „Kapitalflussanalyse“ werden die ausgeführten Kaufaufträge auf der Seite des Market-Takers als Kaufaufträge betrachtet, während die ausgeführten Kaufaufträge auf der Seite des Market-Makers als Verkaufsaufträge gelten. Die Schwellenwerte für große, mittlere und kleine Aufträge werden basierend auf dem durchschnittlichen Transaktionsbetrag über einen bestimmten Zeitraum für das Handelspaar festgelegt. Sie können verschiedene Zeitrahmen auswählen, um Veränderungen im Kapitalfluss zu beobachten.





Diese drei Diagramme, „Kapitalflussanalyse“, „Nettozufluss großer Aufträge der letzten 5 Tage“ und „24H Netto-Kapitalzufluss“, zeigen hauptsächlich Veränderungen im Kapitalfluss innerhalb verschiedener Zeiträume an. Sie können basierend auf diesen Diagrammen eigene Einschätzungen über Markttrends vornehmen. Zudem unterstützen alle Diagramme die Freigabefunktion.









MEXC stellt die grundlegendsten Token-Informationen und Datenindikatoren für die aufgelisteten Tokens bereit, sodass Sie die grundlegenden Informationen zu dem Token, das Sie handeln möchten, schnell erfassen können.



