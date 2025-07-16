Der Unterschied zwischen Limit-Aufträgen und Stop-Limit-Aufträgen im Spot-Handel









Ein Limit-Auftrag ist ein Auftrag, den ein Benutzer erteilt, um einen Vermögenswert zu einem festgelegten Preis zu kaufen oder zu verkaufen. Ein Benutzer kann einen Kauf-Limit-Auftrag erteilen, um den Vermögenswert zu einem Preis zu kaufen, der nicht höher ist als der festgelegte Preis, oder einen Verkaufs-Limit-Auftrag erteilen, um den Vermögenswert zu einem Preis zu verkaufen, der nicht niedriger ist als der festgelegte Preis.









Wie in der folgenden Abbildung gezeigt, wenn Sie MX-Token zu einem Preis von 3 USDT kaufen möchten, können Sie einen Limit-Auftrag erteilen, indem Sie den Kaufpreis von 3 USDT und die Kaufmenge von 10 MX eingeben und dann auf [MX kaufen] klicken, um den Limit-Auftrag zu erteilen. Wenn der Marktpreis von MX auf 3 USDT schwankt, wird Ihr Auftrag ausgeführt.













Ähnlich verhält es sich, wenn Sie MX-Token zu einem Preis von 4 USDT verkaufen möchten. Sie können einen Limit-Auftrag erteilen, indem Sie den Verkaufspreis von 4 USDT und die Verkaufsmenge von 5 MX eingeben und dann auf [MX verkaufen] klicken, um den Limit-Auftrag zu erteilen. Wenn der Marktpreis von MX auf 4 USDT schwankt, wird Ihr Auftrag ausgeführt.













Ein Stop-Limit-Auftrag ist ein vordefinierter Auftrag, bei dem der Benutzer einen Trigger-Preis, Kauf-/Verkaufspreis und Kauf-/Verkaufsmenge im Voraus festlegt. Wenn der zuletzt ausgeführte Preis den Trigger-Preis erreicht, wird das System automatisch einen Auftrag zum Limitpreis erteilen.









Angenommen, der aktuelle Marktpreis von MX liegt bei 3.8 USDT und Sie glauben, dass der Preis von MX, wenn er die 4 USDT überschreitet, einen Aufwärtstrend anzeigen wird. Sie können einen Kauf-Stop-Limit-Auftrag erteilen, um auf den steigenden Trend zu reagieren. Wie im folgenden Bild gezeigt, können Sie den Trigger-Preis und den Kaufpreis auf 4 USDT bzw. 4.1 USDT festlegen.





Wenn der Preis von MX 4 USDT erreicht, wird das System sofort einen Kauf-Limit-Auftrag zu 4.1 USDT erteilen. Der Auftrag kann zu 4.1 USDT oder zu einem niedrigeren Preis ausgeführt werden. Wenn der Preis schnell 4.1 USDT überschreitet, wird der Auftrag möglicherweise nicht ausgeführt.













Angenommen, Sie haben MX-Token zum Marktpreis von 3.8 USDT gekauft, und nun ist der Preis auf 4.5 USDT gestiegen. Um Verluste zu vermeiden, entscheiden Sie sich, die MX-Token mit einem Stop-Limit-Auftrag zu verkaufen, wenn der Preis wieder auf den Einstiegspreis fällt. Wie im folgenden Bild gezeigt, können Sie den Trigger-Preis und den Verkaufs-Preis auf 4.3 USDT bzw. 3.8 USDT festlegen.





Wenn der Preis von MX auf 4.3 USDT fällt, wird das System sofort einen Verkaufs-Limit-Auftrag zu 3.8 USDT erteilen. Der Auftrag kann zu 3.8 USDT oder zu einem höheren Preis ausgeführt werden. Wenn der Preis schnell unter 3.8 USDT fällt, wird der Auftrag möglicherweise nicht ausgeführt.

















Limit-Aufträge werden hauptsächlich verwendet, um den Handelspreis zu kontrollieren, während Stop-Limit-Aufträge den Anlegern helfen, Risiken und Gewinne zu verwalten und übermäßige Verluste oder verpasste Gewinnmöglichkeiten zu vermeiden.









Limit-Aufträge haben nur eine Preisbedingung, nämlich den Kauf-/Verkaufspreis. Der Limit-Auftrag wird nur ausgeführt, wenn der Marktpreis den festgelegten Kauf-/Verkaufspreis erreicht oder überschreitet.





Stop-Limit-Aufträge enthalten zwei Preisbedingungen: den Trigger-Preis und den Kauf-/Verkaufspreis. Wenn der Marktpreis den Trigger-Preis erreicht, wird der Auftrag in einen Limit-Auftrag umgewandelt und die Ausführung beginnt. Dies hilft, den Handelspreis zu kontrollieren und kann verwendet werden, um Take-Profit- und Stop-Loss-Niveaus festzulegen.



