Wie liest man Preisänderung und Preisspanne? Ein Einsteigerleitfaden zur Volatilität im Krypto-Handel

Im Bereich der Krypto-Investitionen sind Preisänderung und Preisspanne zwei entscheidende Indikatoren. Sie spiegeln nicht nur die Marktdynamik wider, sondern bieten Investoren auch wertvolle Orientierung für fundierte Entscheidungen.













Im Kryptowährungsmarkt gehören Preisänderung und Preisspanne zu den am häufigsten verwendeten Datenindikatoren.









Preisänderung bezeichnet den prozentualen Anstieg oder Rückgang des Preises über einen bestimmten Zeitraum. Sie wird üblicherweise als Prozentsatz angegeben und die Formel lautet: Preisänderung = (Schlusspreis – Eröffnungspreis) / Eröffnungspreis





Investoren verfolgen Preisänderungen oft über verschiedene Zeiträume wie täglich, wöchentlich oder jährlich, um Markttrends besser zu verstehen.









Preisspanne bezeichnet das Ausmaß der Preisschwankungen innerhalb eines bestimmten Zeitraums, meist ausgedrückt als Prozentsatz. Die Formel lautet: Preisspanne = (Höchstpreis – Tiefstpreis) / Aktueller Preis





Die Preisspanne spiegelt den Grad der Marktvolatilität wider: Je größer die Spanne, desto höher die Volatilität. Für Investoren dient die Preisspanne als nützlicher Indikator zur Bewertung des Marktrisikos und unterstützt sie bei der Entwicklung geeigneter Risiko-Management- und Handelsstrategien.









Um Preisänderung und Preisspanne besser zu verstehen, nehmen wir BTC als Beispiel:

Schlusspreis: 113,137.63 USDT

Eröffnungspreis: 112,925.44 USDT

Preisänderung = (Schlusspreis – Eröffnungspreis) / Eröffnungspreis = (113,137.63 – 112,925.44) / 112,925.44 = 0.188%





Höchstpreis: 113,253.68 USDT

Tiefstpreis: 112,925.44 USDT

Aktueller Preis: 113,137.63 USDT

Preisspanne = (Höchstpreis – Tiefstpreis) / Aktueller Preis = (113,253.68 – 112,925.44) / 113,137.63 = 0.2901%





















Preisänderung und Preisspanne sind zentrale Instrumente zur Beurteilung von Markttrends. Durch die Beobachtung der Veränderungen von Preisänderung und Preisspanne über verschiedene Zeiträume können Investoren feststellen, ob sich der Markt in einem Aufwärtstrend, Abwärtstrend oder in einer Konsolidierungsphase befindet. Gleichzeitig spiegelt das Ausmaß der Preisspanne die allgemeine Marktvolatilität wider und hilft Investoren, das Aktivitätsniveau des Marktes einzuschätzen.









Risikomanagement ist im Investitionsprozess unerlässlich. Durch das Verständnis von Marktpreisänderung und Preisspanne können Investoren Volatilitätsrisiken besser bewerten und geeignete Stop-Loss- und Take-Profit-Strategien festlegen. In einem stark volatilen Markt können Investoren beispielsweise breitere Stop-Loss-Level setzen, um zu vermeiden, dass sie aufgrund starker Preisschwankungen vorzeitig ausgestoppt werden. Gleichzeitig können sie höhere Take-Profit-Ziele setzen, um die durch große Schwankungen entstehenden Gewinnmöglichkeiten voll auszuschöpfen.









Preisänderung und Preisspanne spielen auch eine direkte Rolle bei Handelsentscheidungen. In volatilen Märkten können Investoren bei Rücksetzern kaufen oder bei Erholungen verkaufen, um günstigere Einstiegs- und Ausstiegspunkte zu nutzen. Umgekehrt sollten Investoren in Märkten mit übermäßiger Volatilität vorsichtiger agieren, um unnötige Verluste durch impulsive Transaktionen zu vermeiden.









Als führende Kryptowährungs-Handelsplattform bietet MEXC Investoren einen bequemen Zugang zu Preisänderungs- und Preisspannendaten. Der Anzeigeprozess ist für Spot- und Futures-Handel derselbe.





1) Bei MEXC anmelden: Melden Sie sich zuerst bei Ihrem MEXC-Konto an.

2) Spot-Handelsseite aufrufen: Wählen Sie auf der Startseite oder in der Navigationsleiste Spot-Handel.

3) Original-Kerzenchart auswählen: Wählen Sie auf der Handelsseite die Ansicht „Original-Kerzenchart“ für eine klarere Visualisierung der Kursbewegungen.

4) Daten ansehen: Am oberen Rand des Charts sehen Sie die Echtzeitwerte für Preisänderung (%) und Preisspanne (%), die Ihnen helfen, stets über die Marktdynamik informiert zu bleiben.

















Markttrendanalyse: Preisänderung und Preisspanne helfen Investoren, allgemeine Markttrends zu analysieren, festzustellen, ob sich die Preise nach oben oder unten bewegen, und den Grad der Volatilität einzuschätzen.

Risikomanagement: Durch das Verständnis von Preisänderung und Preisspanne können Investoren Risiken besser managen, geeignete Stop-Loss- und Take-Profit-Strategien festlegen, um Verluste zu minimieren und potenzielle Gewinne zu maximieren.

Handelsentscheidungen: Preisänderung und Preisspanne beeinflussen Handelsentscheidungen. Zum Beispiel, um optimale Einstiegs- oder Ausstiegspunkte in volatilen Märkten zu identifizieren oder unnötige Transaktionen in übermäßig volatilen Bedingungen zu vermeiden.









Bedeutet eine große Preisänderung immer garantierten Gewinn?

Nein. Eine große Preisänderung spiegelt lediglich erhebliche kurzfristige Bewegungen wider. Bei schlechtem Einstiegszeitpunkt kann es dennoch zu Verlusten kommen.





Bedeutet eine große Preisspanne automatisch höhere Renditen? Nein. Eine große Preisspanne weist auf stärkere Volatilität hin, die sowohl Chancen als auch Risiken mit sich bringt. Sie kann für Investoren mit höherer Risikobereitschaft attraktiv sein, erfordert jedoch diszipliniertes Risikomanagement.





Sollten Einsteiger mehr auf Preisänderung oder Preisspanne achten? Einsteigern wird geraten, beides zu berücksichtigen:

Preisänderung hilft, den Markttrend zu erkennen.

Preisspanne hilft, das Marktrisiko einzuschätzen.









In der Investmentanalyse ist die Preisänderung ein wichtiger Indikator für die Bewegungsrichtung, während die Preisspanne den Grad der Marktvolatilität widerspiegelt. Zusammen bieten sie Investoren wertvolle Einblicke in die Marktbedingungen. Auf der MEXC-Plattform können diese beiden Kennzahlen bequem abgerufen und klar sowie intuitiv dargestellt werden. Durch die Einbeziehung von Preisänderung und Preisspanne in ihre Handelsstrategien können Investoren ihr gesamtes Risikomanagement stärken. Dies ermöglicht es ihnen, Chancen besser zu nutzen und potenzielle Risiken im heutigen komplexen und schnelllebigen Marktumfeld zu mindern.









