MEXC DEX+ Rewards – Häufig gestellte Fragen (FAQ)

1. Ich habe bereits ein MEXC-Konto. Wie verknüpfe ich es mit der Wallet-Adresse, die über „Wallet verbinden“ erstellt wurde?


Wenn Sie sich über „Wallet verbinden“ anmelden, wählen Sie einfach die E-Mail-Adresse, die Sie auch für Ihr bestehendes MEXC-Konto verwendet haben, um die Kontoverknüpfung abzuschließen.

2. Warum habe ich den On-Chain-Airdrop nicht erhalten?


Bitte überprüfen Sie die folgenden drei Voraussetzungen:
1）Stellen Sie sicher, dass Ihre Wallet mit dem Solana-Netzwerk verbunden ist.
2）Bestätigen Sie, dass Sie Transaktionen über Ihre Wallet auf pump.fun oder anderen Solana-basierten dApps durchgeführt haben.
3）Vergewissern Sie sich, dass Ihr gesamtes Handelsvolumen auf Solana im Zeitraum vom 1. Oktober 2024 bis zum 31. Januar 2025 über 10 SOL liegt.

3. Was ist das Benutzerlevel?


Das Benutzerlevel ist ein Stufensystem auf der MEXC DEX+ Plattform, das auf der Anzahl Ihrer qualifizierten vermittelten neuen Benutzer basiert. Je höher Ihr Level, desto mehr Benutzer haben Sie erfolgreich vermittelt – und desto höher fällt Ihr Punkte-Multiplikator beim Abschließen von Aufgaben aus. Die Levelstruktur und zugehörigen Regeln sind in der nachfolgenden Tabelle dargestellt:
Level
Qualifizierte vermittelte Benutzer
Punkte-Multiplikator
Holz
<10
1x
Stein
≥10
2x
Eisen
≥30
2.5x
Bronze
≥50
3x
Silber
≥100
3.5x
Gold
≥200
4x
Platin
≥500
4.5x
Diamant
≥1000
5x
Da die Plattform am 18. März 2025 gestartet ist, zählen alle Vermittlungen, die den Kriterien für eine gültige Vermittlung entsprechen, zur Hochstufung Ihres Benutzerlevels.

4. Gibt es eine bestimmte Reihenfolge für das Vermitteln von Freunden und das Abschließen von Punkteaufgaben?


Nein, es gibt keine vorgeschriebene Reihenfolge. Selbst wenn Sie zunächst Punkteaufgaben erledigen und erst später Freunde vermitteln, werden Ihre Punkte aus wiederkehrenden Aufgaben rückwirkend mit dem höheren Multiplikator berechnet, sobald Sie die Voraussetzungen für ein höheres Benutzerlevel erfüllen.

Beispiel: Wenn Ihr aktuelles Benutzerlevel Wood ist und Sie durch wiederkehrende Aufgaben 300 Punkte gesammelt haben, anschließend aber 10 qualifizierte Benutzer vermitteln, wird Ihr Level auf Stone hochgestuft. Ihre Punkte aus den wiederkehrenden Aufgaben werden dann rückwirkend mit dem Multiplikator 2 berechnet, also 300 × 2 = 600 Punkte. Das gilt ebenso für alle höheren Level.

5. Muss ich meine Punkte manuell beanspruchen?


Ja. Punkte müssen manuell vom Benutzer beansprucht werden. Es gibt keine zeitliche Begrenzung – Sie können Ihre Punkte jederzeit nach Abschluss einer Aufgabe beanspruchen. Die beanspruchten Punkte werden Ihrem persönlichen DEX+ Punkte-Konto gutgeschrieben.

6. Werden Punkte in Echtzeit vergeben?


Für die meisten Aufgabentypen erfolgt die Punktevergabe in Echtzeit. Social-Media-Aufgaben hingegen erfordern eine manuelle Überprüfung, bevor Punkte ausgegeben werden.

7. Wie wird das Handelsvolumen für DEX+ Punkteaufgaben berechnet?


Es wird ausschließlich das Kaufvolumen für die Berechnung des gültigen Handelsvolumens berücksichtigt. Verkäufe (Sell-Side-Volumen) werden nicht mit eingerechnet.

8. Warum ist mein Punktestand gesunken?


Wenn das Risikokontrollsystem von MEXC DEX+ Verstöße oder böswilliges Verhalten erkennt – z. B. künstlich erzeugtes Handelsvolumen – werden die entsprechenden Punkte aberkannt.

9. Warum stimmen die Punkte aus dem ersten Airdrop nicht mit meinem Handelsvolumen überein?


Möglicherweise wurde ein Teil Ihres Handelsvolumens im Zeitraum vom 18. März bis 23. Mai vom Risikokontrollsystem ausgeschlossen, da es Auffälligkeiten aufwies – und somit nicht als gültiges Volumen für die Punkteberechnung gewertet wurde.

Haftungsausschluss: Die in diesem Material bereitgestellten Informationen stellen keine Beratung in Bezug auf Investitionen, Steuern, Recht, Finanzen, Buchhaltung oder andere damit verbundene Dienstleistungen dar. Sie sind auch keine Empfehlung zum Kauf, Verkauf oder Halt von Vermögenswerten. MEXC Learn stellt diese Informationen ausschließlich zu Referenzzwecken bereit und bietet keine Anlageberatung an. Bitte stellen Sie sicher, dass Sie die damit verbundenen Risiken vollständig verstehen und gehen Sie beim Investieren mit Bedacht vor. MEXC übernimmt keine Verantwortung für die Investitionsentscheidungen der Benutzer.

