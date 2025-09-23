1. MEXC DEX+ Übersicht 1.1 Was ist MEXC DEX+? MEXC DEX+ ist ein dezentraler Exchange-Aggregator (DEX Aggregator), der mehrere DEXs integriert, um Benutzern die optimalen Handelsrouten bereitzustellen,1. MEXC DEX+ Übersicht 1.1 Was ist MEXC DEX+? MEXC DEX+ ist ein dezentraler Exchange-Aggregator (DEX Aggregator), der mehrere DEXs integriert, um Benutzern die optimalen Handelsrouten bereitzustellen,
MEXC DEX+ Funktionsübersicht

1. MEXC DEX+ Übersicht


1.1 Was ist MEXC DEX+?


MEXC DEX+ ist ein dezentraler Exchange-Aggregator (DEX Aggregator), der mehrere DEXs integriert, um Benutzern die optimalen Handelsrouten bereitzustellen, Slippage zu minimieren und Handelskosten zu optimieren. Als MEXCs neueste dezentrale Handelslösung unterstützt DEX+ den Handel mit über 10.000 On-Chain-Assets und stellt sicher, dass Benutzer immer den besten Preis und ein reibungsloses DEX-Handelserlebnis erhalten.

1.2 Welche Vorteile bietet die Nutzung von MEXC DEX+?


1) Keine Einrichtung erforderlich: Keine komplizierte Registrierung oder KYC notwendig. Einfach Wallet verbinden und mit dem On-Chain-Handel starten.

2) Verifizierbare Sicherheit und On-Chain-Transparenz: Alle Transaktionsaufzeichnungen werden dauerhaft auf der Blockchain gespeichert, sind öffentlich zugänglich und vollständig nachvollziehbar.

3) Präzise Einblicke und intelligentes Tracking: Integriert Smart Money Monitoring und X-Community-Trendanalyse und bietet mehrdimensionale Markteinblicke, die Ihnen helfen, potenzielle Projekte frühzeitig zu erkennen.

2. Smart Money Tracker


2.1 Was ist Smart Money?


Smart Money bezieht sich auf die On-Chain-Wallets von leistungsstarken Walen und professionellen Händlern. Sie erkennen Marktchancen oft frühzeitig, und ihre Handelsaktivitäten dienen als Schlüsselsignal zur Bewertung des Potenzials eines Tokens.


2.2 Welche Funktionen bietet der Smart Money Tracker?


1) Echtzeit-Wal-Tracking: Überwachen Sie die neuesten Trades von leistungsstarken Adressen, einschließlich Handelshistorie, Portfoliostruktur, Handelsfrequenz und PNL-Daten.
2) Tiefgehende Analyse der Kapitalströme: Ermitteln Sie, welche Token Wale und professionelle Händler aktiv akkumulieren oder abstoßen, um unterbewertete Chancen oder potenzielle Risiken zu erkennen.
3) Mehrdimensionale Markteinblicke: Signal hebt die jüngsten Wal-Aktivitäten hervor, während FOMO sich auf kurzfristige explosive Trends konzentriert und Ihnen hilft, Handelschancen zu nutzen.

2.3 Wie nutze ich den Smart Money Tracker für Entscheidungen?


Wenn Sie beobachten, dass mehrere leistungsstarke Adressen gleichzeitig einen Token akkumulieren, ist dies ein starkes Signal, das Beachtung verdient. Bedenken Sie jedoch, dass erfolgreicher Handel eine mehrdimensionale Analyse erfordert. Wir empfehlen, Smart-Money-Trends mit Community-Stimmung und technischer Analyse zu kombinieren, um sich ein eigenes Urteil zu bilden und stabilere Gewinne im On-Chain-Handel zu erzielen.

3. Signal


3.1 Was zeigt die Signal-Seite?


Signal zeigt typischerweise die jüngsten Wal-Handelsaktivitäten, einschließlich:
  • Kürzlich große Kauf-/Verkaufsaufzeichnungen
  • Aktive Handelsaktivitäten bestimmter Token
  • Kapitalflüsse zwischen Walen


3.2 Wie sollte ich Signal nutzen?


Anfänger können beobachten, welche Token in letzter Zeit häufig gehandelt wurden, als Referenz dafür, worauf sich der Markt derzeit konzentriert.

4. FOMO Call


4.1 Was bedeutet FOMO?


FOMO (Fear of Missing Out) beschreibt die Angst, Chancen zu verpassen. Die FOMO-Call-Seite verfolgt speziell On-Chain-Hot-Token, die gerade explodieren (mit stark steigenden Handelsvolumen, schnellen Preissprüngen und überhitzter Marktstimmung), und hilft Ihnen dabei, kurzfristige Pump-Möglichkeiten frühzeitig zu erkennen.


4.2 Wie kann mir FOMO Call helfen?


FOMO Call macht Sie darauf aufmerksam, welche Token sich gerade schnell aufheizen – ideal für Benutzer, die kurzfristige Markthypes verfolgen möchten.

4.3 Welche Risiken birgt die Nutzung von FOMO Call?


1) Dem Hoch hinterherlaufen: Token, die durch FOMO getrieben sind, haben oft schon erheblich zugelegt. Ein Einstieg in dieser Phase kann dazu führen, dass Sie als letzter Käufer einsteigen und mit starken Kurskorrekturen konfrontiert werden.

2) Blasen-Kollaps-Falle: Viele FOMO-Token sind lediglich kurzfristige Spekulationen ohne wirklichen Nutzen oder Wert. Sobald der Hype abklingt, können sie schnell auf null fallen.

3) Risikomanagement: Setzen Sie stets strikte Stop-Loss-Level und begrenzen Sie jede Position auf einen kontrollierten Prozentsatz Ihres Gesamtvermögens, wenn Sie FOMO-Token handeln.

5. X Tracker


5.1 What is X Tracker?


X Tracker überwacht Diskussionstrends zu Krypto-Token auf X und hilft Benutzern, schnell zu erkennen, welche Token in der Community Aufmerksamkeit gewinnen.


5.2 Was finde ich mit X Tracker?


  • Token, über die aktuell am meisten gesprochen wird.
  • Beiträge zu trendenden Projekten.
  • Potenziell neue Token, die in der Community für Gesprächsstoff sorgen.

5.3 Bedeutet X-Hype automatisch eine Investitionschance?


Nicht unbedingt. Community-Hype bedeutet oft höhere Volatilität. Das kann Chancen schaffen, bringt aber auch das Risiko von Spekulation oder starken kurzfristigen Kursschwankungen mit sich.

6. Tide


6.1 Was zeigt die Tide-Seite?


Tide ist ein Tool für erfahrene On-Chain-Spieler, um Token-Aktivitäten auf führenden Launch-Plattformen wie pump.fun und LetsBONK.fun zu überwachen. Auf dieser Seite können Sie sehen:
  • Neu erstellte Token auf pump.fun.
  • Token, die kurz davorstehen, ihr Cap auf pump.fun zu erreichen.
  • Token, die bereits auf pump.fun gestartet sind.


6.2 HWie sollte ich Tide nutzen?


Anfänger können die Tide-Seite verwenden, um schnell Token zu finden, die sie interessieren, und dann über die Kauf-Funktion mit nur einem Klick Token erwerben.


7. Sicherheit & Risiken


7.1 Worauf sollte ich beim Handel auf DEX+ achten?


  • Überprüfen Sie die Kontraktadresse des Tokens, um Fälschungen oder Scam-Token zu vermeiden.
  • Legen Sie ein vernünftiges Slippage fest, um ungewöhnliche Trades aufgrund geringer Liquidität zu verhindern.
  • Verwalten Sie die Größe Ihrer Position. Vermeiden Sie es insbesondere während FOMO, zu viel Kapital in einen einzigen Trade zu investieren.

7.2 Wie verbinde ich ein Wallet mit DEX+?


Sie können gängige Web3-Wallets (wie MetaMask) verwenden. Nach dem Klick auf „Wallet verbinden“ zahlen Sie Assets in DEX+ ein, um Ihre On-Chain-Handelsreise zu starten.

Weitere Details zum Verbinden eines externen Wallets mit MEXC DEX+ finden Sie im Leitfaden: „Wie Sie ein externes Wallet mit Ihrem MEXC DEX+ Konto verbinden und verknüpfen.


8. Tipps für Anfänger


8.1 Ich bin kompletter Anfänger. Wie sollte ich anfangen?


Bereiten Sie ein Krypto-Wallet vor und zahlen Sie eine kleine Menge an Mainstream-Token ein.
1) Öffnen Sie MEXC DEX+ und verbinden Sie Ihr Wallet.
2) Erkunden Sie Smart Money/X Tracker, um Markttrends zu beobachten.
3) Beginnen Sie mit kleinen Trades, um sich mit dem Ablauf vertraut zu machen.
4) Entwickeln Sie ein Bewusstsein für Risikomanagement und vermeiden Sie es, zu viel Kapital auf einmal einzusetzen.

8.2 Woran erkenne ich, ob ein Token beachtenswert ist?


Berücksichtigen Sie die folgenden Faktoren:
1) Wird er von Walen (Smart Money) kontinuierlich akkumuliert?
2) Hat er eine starke Präsenz in der X-Community (X Tracker)?
3) Hat das Projekt selbst reale Anwendungsfälle oder technische Highlights?
4) Sind Handelsvolumen und Liquidität ausreichend?

Empfohlene Lektüre:


Haftungsausschluss: Die in diesem Material bereitgestellten Informationen stellen keine Beratung in Bezug auf Investitionen, Steuern, Recht, Finanzen, Buchhaltung oder andere damit verbundene Dienstleistungen dar. Sie sind auch keine Empfehlung zum Kauf, Verkauf oder Halt von Vermögenswerten. MEXC Learn stellt diese Informationen ausschließlich zu Referenzzwecken bereit und bietet keine Anlageberatung an. Bitte stellen Sie sicher, dass Sie die damit verbundenen Risiken vollständig verstehen und gehen Sie beim Investieren mit Bedacht vor. MEXC übernimmt keine Verantwortung für die Investitionsentscheidungen der Benutzer.

