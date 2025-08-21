MEXC Copy-Trading Anleitung (App)





Copy Trading ist ein Vorgang, bei dem die Handelsaktivitäten anderer Händler vollständig repliziert werden, einschließlich all ihrer Transaktionen. Im vorherigen Inhalt haben wir ein Tutorial für das Copy Trading auf der Webplattform vorgestellt. In diesem Artikel präsentieren wir eine Anleitung zum Copy Trading in der MEXC App.









1）Öffnen Sie die Startseite der MEXC App und tippen Sie auf [Mehr].





2）Wählen Sie im Abschnitt [Handel] die Option [Copy-Trading], um zur Copy-Trading-Seite zu gelangen.





3）Scrollen Sie auf der Copy-Trading-Seite nach unten, um eine Liste der Top-Händler zu sehen – kategorisiert nach Gesamtbewertung, höchster Rendite (ROI), höchstem Gewinn (PNL) usw. Sie können auch auf [Alle Händler] tippen, um die vollständige Liste aller aktuellen Händler anzuzeigen. Wählen Sie den Händler, der Ihnen gefällt, und tippen Sie auf [Copy Trading], um zur Seite für die Einstellung der Copy-Trading-Parameter zu gelangen.









4）Auf der Seite zur Einstellung der Copy-Trading-Parameter wählen Sie das Handelspaar aus, dem Sie folgen möchten. Sie können [Alle] auswählen, um allen Futures-Paaren zu folgen, oder mindestens ein oder mehrere Futures-Paare individuell auswählen.





5）Scrollen Sie weiter nach unten auf der Seite, und Sie sehen drei Arten von Copy-Trading-Modi, aus denen Sie wählen können: [Smart Ratio], [Fester Betrag] oder [Fester Prozentsatz].

Smart Ratio: Kopieren Sie die Betragszuweisung des Händlers pro Auftrag zur Eröffnung von Positionen.

Fester Betrag: Investieren Sie bei jedem kopierten Trade denselben Margin-Betrag.

Fester Prozentsatz: Die Auftragsmenge für jeden kopierten Trade entspricht einem festen Vielfachen der ausgeführten Auftragsmenge des Händlers.





Wir verwenden Smart Ratio als Beispiel, um zu demonstrieren, wie das Copy Trading funktioniert. Die anderen Copy-Trading-Methoden funktionieren auf ähnliche Weise.





6) Um mit dem Copy Trading fortzufahren, muss Ihr Copy-Trading-Betrag mindestens 30 USDT betragen. Falls Ihr Spot-Konto diesen Betrag nicht aufweist, können Sie auf [Vermögen übertragen] tippen, um Guthaben von Ihrem Futures- oder Fiat-Konto aufzuladen.



Wenn das Gesamtkapital auf Ihrem Copy-Trading-Konto den voreingestellten Kontostopp-Loss-Betrag erreicht, wird Ihr Copy-Trading automatisch beendet. Alle Positionen werden zum Marktpreis geschlossen, und die verbleibenden Vermögenswerte werden auf Ihr Spot-Konto übertragen. Bitte beachten Sie, dass es aufgrund von Marktschwankungen zu leichten Abweichungen zwischen dem tatsächlichen Gesamtkapital zum Zeitpunkt der Beendigung und dem von Ihnen voreingestellten Wert kommen kann.



Unter „Liquidationseinstellungen des Händlers“ können Sie entweder [Beim Schließen folgen] oder [Nicht folgen] auswählen. Diese Option bestimmt, ob Ihre Copy-Trading-Position geschlossen wird, wenn die Position des Händlers liquidiert wird.





Im Abschnitt „Weitere Einstellungen“ können Sie die „Risikokontrolle“, „Margin-Einstellungen“ sowie „Hebel- & Slippage-Einstellungen“ individuell konfigurieren.





Sobald alle Einstellungen abgeschlossen sind, tippen Sie auf [Nächster Schritt].





7) Überprüfen Sie Ihre Copy-Trading-Einstellungen sorgfältig. Sobald Sie bestätigt haben, dass alle Angaben korrekt sind, tippen Sie auf [Absenden], um den Copy-Trading-Vorgang abzuschließen.













Auf der MEXC Copy Trading Seite [Top-Händler] ist die Händerliste zunächst nach Gesamtrangliste, höchster ROI, höchstem PNL und den meisten Followern kategorisiert. Auf jedem Händlerpanel können Sie verschiedene vergangene Informationen einsehen, darunter 7-Tage-ROI, 7-Tage-PNL, 7-Tage-Gewinnrate, Handelsfrequenz, Gewinnbeteiligungsquote und mehr.





Auf der Seite [Alle Händler] können Sie die Händler nach verschiedenen Kriterien sortieren, wie z. B. 7-Tage-ROI, Gesamt-ROI, Gesamt-Gewinnrate usw., um diejenigen auszuwählen, die Ihnen gefallen.





Nachdem Sie den gewünschten Händler ausgewählt haben, tippen Sie auf dessen Profil, um zur Detailseite des Händlers zu gelangen. Auf dieser Seite finden Sie alle handelsbezogenen Informationen zu dem Händler. Sie können mehr über den von Ihnen gewählten Händler erfahren, indem Sie die Bereiche [Performance], [Lead Trade Statistiken] und [Follower] auf MEXC durchsehen.









Es ist wichtig zu beachten, dass die vergangene Performance eines Händlers keine zukünftigen Gewinne garantiert. Daher empfehlen wir Ihnen, Ihre Copy-Trading-Mittel mit Bedacht einzusetzen und TP/SL-Aufträge einzurichten, um sicherzustellen, dass Ihre persönlichen Vermögenswerte nur innerhalb eines bestimmten Rahmens schwanken.









Tippen Sie auf der Startseite von MEXC Copy Trading auf das Symbol [>] auf der Profilkarte und wählen Sie [Meine Copy Trades]. Auf der Seite "Meine Copy Trades" wählen Sie [Meine Händler], um Ihre aktuellen Copy-Trading-Aktivitäten anzuzeigen. Dort können Sie entweder auf [Nicht mehr folgen] oder [Bearbeiten] tippen.





Wenn Sie auf [Bearbeiten] tippen, gelangen Sie zurück zur Seite für die Einstellung der Copy-Trading-Parameter, auf der Sie die Futures, die Sie kopieren möchten, sowie die Copy-Trading-Methode und weitere Einstellungen neu konfigurieren können. Mit einem Tipp auf [Nicht mehr folgen] beenden Sie das Folgen des aktuellen Händlers.





Tippen Sie auf das Stiftsymbol neben Ihrem Copy-Trading-Betrag, um diesen zu bearbeiten. Sie können den Betrag erhöhen oder verringern, beachten Sie jedoch bitte, dass der Mindestbetrag für Copy Trading 30 USDT beträgt.









