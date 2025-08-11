Erklärung der Gewinnbeteiligungsregeln beim MEXC Copy-Trade





Copy-Trading bedeutet, die Handelsaktivitäten anderer Händler vollständig zu übernehmen – inklusive aller ihrer Aufträge.





Wenn Sie ein Standardkonto besitzen und keine Marktchancen verpassen möchten, können Sie professionellen Händlern folgen und deren Handelsaktivitäten automatisch synchronisieren. Um loszulegen, lesen Sie bitte die folgenden Anleitungen: „ MEXC Copy-Trade Tutorial (App) “ und „ MEXC Copy-Trade Tutorial (Website) “.





Wenn Sie über fundierte Handelserfahrung verfügen und selbst ein Copy-Trader werden möchten, lesen Sie den „ Copy-Trade-Leitfaden für Leitende Händler “, um mehr über den Ablauf zu erfahren. Als Händler haben Sie zudem die Möglichkeit, attraktive Gewinnbeteiligungen zu verdienen.













Futures und klicken Sie anschließend auf Copy-Trade, um die Copy-Trading-Seite aufzurufen. Öffnen Sie die offizielle Website von MEXC und loggen Sie sich ein. Gehen Sie zuund klicken Sie anschließend auf, um die Copy-Trading-Seite aufzurufen.









Auf der Copy-Trading-Seite klicken Sie auf das >-Symbol auf der Namenskarte, um zu Meine Leitenden Trades zu gelangen.









Auf der Seite Meine Leitenden Trades klicken Sie auf Gewinnbeteiligung anzeigen, um Ihre gesamte Gewinnbeteiligung, die erwartete Gewinnbeteiligung und das Beteiligungsverhältnis einzusehen. Um eine Änderung Ihres Gewinnbeteiligungsverhältnisses zu beantragen, klicken Sie auf das Stiftsymbol.













1) Öffnen Sie die MEXC-App und loggen Sie sich ein. Tippen Sie auf der Startseite im Schnellzugriffsbereich auf Mehr.





2) Tippen Sie unter der Kategorie Futures auf Copy-Trade.





3) Auf der Copy-Trading-Seite tippen Sie auf Leitendes Copy-Trade-Verwaltung.





4) Auf der Seite Leitendes Copy-Trade-Verwaltung tippen Sie auf Gewinnbeteiligung anzeigen, um Ihre gesamte Gewinnbeteiligung, die erwartete Gewinnbeteiligung und Ihr Beteiligungsverhältnis einzusehen. Um eine Änderung Ihres Gewinnbeteiligungsverhältnisses zu beantragen, tippen Sie auf das Stiftsymbol.













Gesamte Gewinnbeteiligung: Wird täglich um 18:00 Uhr (UTC+2) berechnet, basierend auf den realisierten Gewinnen aller vollständig geschlossenen Copy-Trade-Positionen der letzten 24 Stunden. Der Abrechnungszeitraum läuft jeweils von 16:00 Uhr des Vortags bis 16:00 Uhr des aktuellen Tages (UTC). Die Gewinnbeteiligung wird nur ausgelöst, wenn der Gesamtgewinn des Followers im Abrechnungszeitraum größer als 0 ist. Nach jeder Abrechnung wird die gesamte Gewinnbeteiligung auf 0 zurückgesetzt.





Erwartete Gewinnbeteiligung: Der insgesamt geschätzte, teilbare Gewinn seit der letzten Abrechnung, berechnet auf Grundlage der einbehaltenen Gewinne der Follower. Der tatsächlich ausgeschüttete Betrag hängt vom finalen Abrechnungsergebnis ab.





Gewinnbeteiligungsverhältnis: Der Standardwert beträgt 10 %. Sie können eine Änderung dieses Verhältnisses beantragen – maximal einmal pro Tag. Das Ergebnis Ihres Antrags wird Ihnen per E-Mail, SMS oder In-Site-Benachrichtigung mitgeteilt.









Eine Gewinnbeteiligung erfolgt nur, wenn der gesamte realisierte Gewinn aus allen vollständig geschlossenen Positionen der Follower größer als 0 ist.

Teilweise geschlossene Positionen sind nicht gewinnbeteiligungsfähig.

Wenn ein Follower noch offene Positionen hat, wird die Abrechnung auf den nächsten Abrechnungstag verschoben.

Wenn ein Follower einem Händler nicht mehr folgt, erfolgt die Gewinnbeteiligung sofort.





3.1 Details:





Vorab-Einfrieren: Um die Einnahmen des Händlers zu sichern, wird bei vollständigem Schließen einer Position durch den Follower und einem realisierten Gewinn von über 0 (seit der letzten Abrechnung) ein Teil des Gewinns gemäß dem Gewinnbeteiligungsverhältnis auf einem zwischengeschalteten Systemkonto vorab eingefroren.





Tatsächliche Abrechnung: Die Gewinnbeteiligung wird täglich zwischen 18:00 und 19:00 Uhr (UTC+2) abgerechnet und bezieht sich auf die Ergebnisse des Vortags. Wenn der realisierte Gewinn aller vollständig geschlossenen Positionen seit der letzten Abrechnung größer als 0 ist, wird die Gewinnbeteiligung verarbeitet.





Formel: Tatsächliche Gewinnbeteiligung des Händlers = Gesamter realisierter Gewinn aller Follower-Positionen × Gewinnbeteiligungsverhältnis

Bei mehreren Followern wird dies individuell berechnet und anschließend aufsummiert.





Rückerstattung des vorab eingefrorenen Betrags: Rückerstattung = Vorab eingefrorener Betrag – Tatsächliche Gewinnbeteiligung des Händlers (Jeder verbleibende Betrag nach Abzug des Händler-Anteils wird dem Futures-Konto des Followers in USDT-M zurückerstattet.)





Abrechnungszeit: Die Gewinnbeteiligung wird täglich zwischen 18:00 und 19:00 Uhr (UTC+2) abgerechnet. In der Regel sind alle Abrechnungen bis 19:00 abgeschlossen.



3.2 Beispiel für den Realisierter-PNL-Gewinnverteilungsprozess für Follower:

Angenommen, Benutzer A folgt Händler B mit einer Anfangsinvestition von 1,000 USDT. Händler B hat eine Gewinnbeteiligungsquote von 10%.

Tag 1: Benutzer A erzielt einen Gewinn von 200 USDT durch das Copy-Trading mit Händler B. Gemäß der 10%-Gewinnbeteiligung werden 20 USDT an Händler B abgeführt. Nach der Gewinnverteilung beträgt das Vermögen von Benutzer A 1,180 USDT.

Tag 2: Der Tagesverlust beträgt 150 USDT. Die kumulierte PNL seit der letzten Gewinnverteilung (nach Tag 1) liegt nun bei -150 USDT. Da diese negativ ist, erfolgt keine Gewinnbeteiligung. Das Vermögen von Benutzer A sinkt auf 1,030 USDT.

Tag 3: Ein Gewinn von 100 USDT wird erzielt. Die kumulierte PNL seit dem letzten Gewinnverteilungszeitpunkt beträgt jetzt -50 USDT (-150 + 100). Da sie weiterhin negativ ist, erfolgt keine Gewinnbeteiligung. Das Vermögen von Benutzer A steigt auf 1,130 USDT, liegt jedoch noch unter dem vorherigen Referenzwert von 1,180 USDT.

Tag 4: Wieder wird ein Gewinn von 100 USDT erzielt, wodurch die kumulierte PNL auf +50 USDT steigt. Da dieser Wert nun positiv ist, werden 10 % davon – also 5 USDT – an Händler B verteilt. Vor der Gewinnbeteiligung beträgt das Vermögen von Benutzer A 1,230 USDT; nach Abzug der Beteiligung verbleiben 1,225 USDT.

Ab Tag 5: Eine Gewinnbeteiligung erfolgt nur, wenn das Vermögen von Benutzer A den zuletzt nach der Verteilung festgelegten Referenzwert (derzeit 1,225 USDT) übersteigt – das heißt, die kumulierte PNL seit der letzten Gewinnbeteiligung muss positiv sein.

Der Gewinnverteilungsprozess ist in der folgenden Tabelle dargestellt:

Tägliche Anfangsvermögenswerte (USDT)

Tägliche PNL (USDT)

Vermögenswerte vor Gewinnbeteiligung (USDT) Netto­gewinn?

Kumulative PNL nach Gewinnverteilung (USDT)

10% Gewinnanteil für Händler B (USDT)

Vermögenswerte nach Gewinnverteilung （USDT)

Tag 1 1,000 +200 1,200 ✅ - -20 1,180 Tag 2 1,180 -150 1,030 ❌ -150 0 1,030 Tag 3 1,030 +100 1,130 ❌ -50 0 1,130 Tag 4 1,130 +100 1,230 ✅ +50 -5 1,225

Ergebnis: Vermögenswerte von Benutzer A = 1,000 (Anfangskapital) + 250 (kumulierte realisierte PNL) – 25 (Gewinnbeteiligung) = 1,225 USDT.

Die Gewinnbeteiligung wird nur ausgelöst, wenn die Vermögenswerte des Followers im Vergleich zur letzten Gewinnverteilung gestiegen sind. Anders ausgedrückt: Die kumulierte realisierte PNL seit der letzten Gewinnverteilung muss positiv sein, damit eine neue Gewinnbeteiligung erfolgt. Wenn die Vermögenswerte des Followers in diesem Zeitraum gesunken sind – also die kumulierte realisierte PNL negativ ist –, wird keine Gewinnbeteiligung an den Händler ausgeschüttet.

Hinweise: Die obigen Berechnungen dienen ausschließlich zu Illustrationszwecken. Alle Arten von handelsbezogenen Gebühren wurden ausgeschlossen.

Eine Gewinnbeteiligung erfolgt nur, wenn der Follower zum Zeitpunkt der Verteilung keine offenen Positionen (d. h. alle Positionen vollständig geschlossen) gegenüber dem Händler hält. Die Gewinnbeteiligung wird täglich zwischen 18:00 und 19:00 Uhr (UTC+2) abgerechnet. In der Regel sind alle Abrechnungen bis 19:00 abgeschlossen.









Erwartete Gewinnbeteiligung = Summe der einbehaltenen Gewinne der Follower





Bei Händlern mit mehreren Followern wird der einbehaltene Gewinn jedes Followers einzeln berechnet und anschließend summiert.





Die geschätzte Gewinnbeteiligung wird alle 5 Minuten aktualisiert. Diese dient nur zur Orientierung – der endgültige Abrechnungsbetrag kann von der Schätzung abweichen.





Beispiel:





Händler A (Gewinnbeteiligungsverhältnis: 10 %) hat einen Follower, B. An einem bestimmten Tag eröffnet Händler A zwei Copy-Trade-Positionen, die von Follower B beide übernommen werden. Später schließt Follower B eine der Positionen vollständig, während die andere offen bleibt.





Die geschlossene Position von Follower B erzielt einen realisierten Gewinn von 100 USDT. Einbehaltene Gewinnbeteiligung = 100 × 10 % = 10 USDT





Geschätzte Gewinnbeteiligung von Händler A = 10 USDT



