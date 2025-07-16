So verwenden Sie die TP/SL-Funktion für Limit-Orders





Spot-Limit-Aufträge sind eine Art von Auftrag, den Sie auf dem MEXC-Spot-Handelsmarkt erteilen, um eine bestimmte Menge an Vermögenswerten zu einem festgelegten oder besseren Preis zu kaufen oder zu verkaufen. Das Festlegen von Stop-Loss- (SL) und Take-Profit- (TP) Punkten bedeutet, dass gleichzeitig zwei Preis-Auslösebedingungen beim Erteilen eines solchen Auftrags gesetzt werden. Diese Bedingungen stellen sicher, dass entsprechende Handelsoperationen automatisch ausgeführt werden, sobald ein bestimmter Gewinn erreicht oder übermäßige Verluste verhindert werden.









Die Limit-Order-TP/SL-Funktion ermöglicht das gleichzeitige Festlegen eines TP-Preises und/oder eines SL-Preises beim Platzieren einer Limit-Auftrag (d. h. beim Kauf oder Verkauf zu einem bestimmten Preis). Diese beiden Preise sind vorab festgelegte Niveaus, die das Handelssystem automatisch auslösen, um bestimmte Operationen auszuführen, sobald sie erreicht werden.













1）Die TP/SL-Funktion des Limit-Auftrags kann erst ausgelöst werden, nachdem der Limit-Kaufauftrag vollständig ausgeführt wurde.

2）Sie können die TP/SL-Funktion für Verkaufsaufträge gleichzeitig beim Erteilen des Limit-Auftrags festlegen.

3）Innerhalb Ihrer TP/SL-Funktion wird nur ein Verkaufsauftrag ausgelöst, während der andere Verkaufsauftrag storniert wird.









1）Die TP/SL-Funktion des Limit-Auftrags kann erst ausgelöst werden, nachdem der Limit-Verkaufsauftrag vollständig ausgeführt wurde.

2）Sie können die TP/SL-Funktion für Kaufaufträge gleichzeitig beim Erteilen des Limit-Auftrags festlegen.

3）Innerhalb Ihrer TP/SL-Funktion wird nur ein Kaufauftrag ausgelöst, während der andere Kaufauftrag storniert wird.













Wenn der aktuelle Preis des MX-Tokens bei 2,75 USDT/MX liegt und Sie ihn zu einem niedrigeren Preis kaufen möchten, setzen Sie den Kaufpreis für Ihren Limit-Auftrag auf 2 USDT/MX sowie die gewünschte Kaufmenge. Zusätzlich, wenn Sie erwarten, dass der MX-Token auf 3.5 USDT/MX steigt, möchten Sie an diesem Punkt Ihre Gewinne sichern.









Legen Sie Ihren gewünschten Kaufpreis und die Kaufmenge fest, z. B. 2 USDT/MX und 100 MX-Token.

Nach Abschluss der Einrichtung wird der Limit-Kaufauftrag zur Ausführung bereitstehen.









An diesem Punkt müssen Sie einen TP-Preis festlegen:

TP (Verkaufsauftrag) Trigger-Preis: Wenn der MX-Token im Aufwärtstrend liegt, wird dieser Preis (B) ausgelöst. In diesem Szenario können Sie ihn auf 3.5 USDT/MX setzen.









Falls Sie befürchten, dass MX nicht auf 3.5 USDT/MX steigt und stattdessen ein Abwärtstrend einsetzt, möchten Sie möglicherweise bei 1.5 USDT/MX aussteigen.





An diesem Punkt müssen Sie einen SL-Preis festlegen:

SL (Verkaufsauftrag) Trigger-Preis: Wenn der MX-Token in einen Abwärtstrend gerät, wird dieser Preis (B1) ausgelöst. In diesem Szenario können Sie ihn auf 1.5 USDT/MX festlegen.









Erwarteter Gewinn:

= 3,5 USDT/MX x 100 - 2 USDT/MX x 100 = 350 USDT - 200 USDT = 150 USDT





Erwarteter Verlust:

= 2 USDT/MX x 100 - 1,5 USDT/MX x 100 = 200 USDT - 150 USDT = 50 USDT













Die Limit-Auftrag TP/SL-Funktion umfasst zwei Handelsverhalten: Zuerst kaufen und dann verkaufen oder zuerst verkaufen und dann kaufen.

Stop-Limit-Aufträge beinhalten nur ein Handelsverhalten: kaufen oder verkaufen.









Die Limit-Auftrag TP/SL-Funktion eignet sich für komplexe Handelssysteme: Zum Beispiel können Handelsstrategien wie „hoch verkaufen und niedrig kaufen“ angewendet werden, ähnlich wie beim „Leerverkauf“ von digitalen Assets.

Stop-Limit-Aufträge eignen sich für relativ einfache Handelssysteme: Beispielsweise können Sie diese Funktion verwenden, um einen einzelnen Kauf- oder Verkaufsauftrag auszuführen, der Ihren Vorlieben entspricht.













MEXC-Website. 1）Öffnen Sie die

Spot-Handelsoberfläche. 2）Navigieren Sie zur MEXC

3）Legen Sie die Parameter für [Limit]-Aufträge fest.









4）Legen Sie die TP/SL-Parameter fest.













Die TP/SL-Punkte werden wirksam, wenn der entsprechende Limitauftrag vollständig ausgeführt wurde. Wenn der Limitauftrag nur teilweise ausgeführt wird, werden die TP/SL-Funktionen nicht aktiviert, selbst wenn die festgelegten Triggerpreise für TP/SL erreicht werden.





Wenn ein Limitauftrag (Kaufauftrag) und TP/SL-Punkte festgelegt wurden, verwendet das System die Menge des vollständig ausgeführten Limitauftrags als Auftragsmenge für TP/SL.





Wenn ein Limitauftrag (Verkaufsauftrag) und TP/SL-Punkte festgelegt wurden, verwendet das System die Menge des vollständig ausgeführten Limitauftrags als Auftragsmenge für TP/SL.





Gründe, warum TP/SL-Punkte bei Erreichen der angegebenen Preise möglicherweise nicht wirksam werden:

Unzureichendes Guthaben im Benutzerkonto während der Erstellung der TP/SL-Aufträge führt zu einem Auftragsfehler.

Die vorab generierten TP/SL-Aufträge erfüllen nicht den Mindestauftragsbetrag der Plattform, was zu einem Auftragsfehler führt.





Tutorials und Anleitungen können je nach Betriebssystem variieren. Bitte konsultieren Sie Ihr aktuelles Betriebssystem für die genaue Anleitung.









Die Limitauftrag-TP/SL-Funktion kann Ihnen dabei helfen, Gewinne zu erzielen und Verluste sowohl in den Gebots- als auch in den Ask-Märkten des Spot-Handels zu begrenzen. In der praktischen Anwendung können Sie vordefinierte Preislevels für TP/SL festlegen. Sobald Ihr Limitauftrag ausgeführt wird, werden die TP/SL-Preise basierend auf den Marktbedingungen ausgelöst.





Risikohinweis: Der Vorteil der Festlegung von SL/TP-Punkten für Limitaufträge besteht darin, dass er Anlegern hilft, Risiken zu kontrollieren und den Handel zu automatisieren. Der Nachteil ist jedoch, dass Marktschwankungen dazu führen können, dass bedingte Aufträge nicht wie erwartet ausgeführt werden. Bei der Nutzung dieser Funktion ist es wichtig, die Marktschwankungen und Risiken genau zu beobachten und sicherzustellen, dass Ihre Handelsstrategie mit Ihren Anlagezielen und Ihrer Risikobereitschaft übereinstimmt.



