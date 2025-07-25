So nutzen Sie die Kontodaten-Exportfunktion von MEXC





Um Benutzern zu helfen, ihre persönlichen Handels- und Finanzierungshistorien schnell zu exportieren, hat MEXC eine Selbstbedienungsfunktion für den Kontodatenexport eingeführt. Diese ermöglicht es den Benutzern, Daten der letzten 540 Tage einfach zu exportieren.









One-Stop-Lösung: Alle Datenexportaufgaben sind auf einer einheitlichen Seite verfügbar, was den Selbstbedienungsprozess einfach und bequem macht.

Flexible Auswahl: Unterstützt den Export von Daten für bis zu 540 Tage mit anpassbaren Filteroptionen.

Schneller Zugriff: Manuelles Herunterladen oder Versand der Daten an die verknüpfte E-Mail für jederzeitigen Zugriff.









Hilfecenter. Besuchen Sie die offizielle Website von MEXC und melden Sie sich an. Scrollen Sie auf der Startseite nach unten und klicken Sie auf









Klicken Sie im Hilfecenter auf „Kontodatenexport“ unter Selbstbedienung.









Wählen Sie auf der Seite „Kontodatenexport“ den Exportgrund aus und klicken Sie auf „Weiter“.









Wählen Sie den Datentyp aus, den Sie exportieren möchten: Futures, Spot, Finanzierungsverlauf, Fiat oder Earn. Im folgenden Beispiel wird gezeigt, wie Sie Futures-Daten exportieren.

1）Wählen Sie die Futures-Daten aus, die Sie exportieren möchten – darunter Positionsverlauf, Auftragsverlauf, Handelsverlauf, Kapitalfluss, Futures-Abrechnung und Verlauf der Copy-Trade-Aufträge. 2）Legen Sie den Zeitraum für den Datenexport fest. Jeder Bericht unterstützt Daten der letzten 540 Tage (bis zum Vortag). 3）Wählen Sie das Exportformat, entweder Excel oder PDF, je nach Ihrem spezifischen Anwendungsfall. Hinweis: Das Excel-Format unterstützt Dateiverschlüsselung.

„Per E-Mail senden, sobald erstellt“, um die exportierten Daten an die mit Ihrem Konto verknüpfte E-Mail-Adresse zu erhalten. Falls nicht ausgewählt oder keine E-Mail verknüpft ist, können die Daten über die Seite „Exportverlauf“ heruntergeladen werden. 4）Aktivieren Sie, um die exportierten Daten an die mit Ihrem Konto verknüpfte E-Mail-Adresse zu erhalten. Falls nicht ausgewählt oder keine E-Mail verknüpft ist, können die Daten über die Seiteheruntergeladen werden.

5）Klicken Sie auf „Exportieren“, nachdem Sie alle erforderlichen Informationen eingegeben haben. Sie können bis zu 10 Exporte pro Kalendermonat für Spot, Futures und Finanzierungsverlauf durchführen.









Nach dem Export sendet MEXC eine Benachrichtigung per E-Mail oder SMS. Der Downloadlink ist 7 Tage lang gültig, stellen Sie daher sicher, dass Sie ihn innerhalb dieses Zeitraums abrufen.









Die Kontodaten-Exportfunktion von MEXC ermöglicht es Ihnen, Handels- und Finanzierungshistorien effizient zu exportieren. Falls Sie spezifischere Daten wie bestimmte Handelspaare oder Ordertypen exportieren möchten, können Sie dies direkt auf den Seiten Spot-Aufträge, Futures-Aufträge oder Finanzierungshistorie tun.









3.1 Was soll ich tun, wenn der Datensatz nicht generiert werden kann?

Versuchen Sie, die Seite zu aktualisieren und den Export erneut durchzuführen. Alternativ können Sie den Kundendienst kontaktieren, um Unterstützung für einen manuellen Export zu erhalten.





3.2 Wo kann ich die exportierte Datei herunterladen?

Navigieren Sie zu Hilfecenter → Kontodatenexport → Exportverlauf. Der Link ist 7 Tage gültig.





3.3 Wie kann ich einen Export für Daten anfordern, die nicht verfügbar sind?

Für spezialisierte Datenexport-Anfragen wenden Sie sich bitte an unser Kundendienst-Team. MEXC schätzt Ihr Feedback und freut sich über Vorschläge zur Verbesserung unserer Dienstleistungen.



3.4 Was ist, wenn ich Daten über 540 Tage hinaus exportieren muss? Wir verstehen sehr gut, wie wichtig der Zugriff auf Ihre historischen Handelsdaten ist. Derzeit unterstützt die Plattform den Export von Aufzeichnungen der letzten 540 Tage. Daten außerhalb dieses Zeitraums sind aktuell nicht verfügbar. Wir empfehlen Ihnen daher, Ihre Aufzeichnungen regelmäßig zu sichern, um weiterhin Zugriff auf Ihre vollständige Handelshistorie zu gewährleisten.



