So richten Sie Erinnerungen für neue Token-Auflistungen ein





MEXC ist in der Branche renommiert und wird von Benutzern hoch geschätzt als eine Plattform mit den trendigsten Token und äußerst niedrigen Gebühren. Um unser Engagement zu stärken, Kryptowährungen für alle einfach und zugänglich zu machen, haben wir eine neue Funktion zur Erinnerung an Token-Auflistungen eingeführt. Diese Funktion stellt sicher, dass Benutzer keine neuen MEXC-Token-Auflistungen verpassen, sodass sie immer auf dem neuesten Stand bleiben und den Markt besser im Blick behalten können.













Die meisten angesagten Token weltweit“ zu finden. Suchen Sie nach dem Widget „Neueste“, das sich neben „Top Futures“ und unter „Spot-Gewinner“ befindet. Die Liste „Neueste“ zeigt Informationen wie die neuesten Handelspaare und den Countdown bis zu deren Auflistung an. Auf der Startseite der offiziellen MEXC-Website scrollen Sie nach unten, um den Abschnitt „“ zu finden. Suchen Sie nach dem Widget „“, das sich neben „“ und unter „“ befindet. Die Liste „“ zeigt Informationen wie die neuesten Handelspaare und den Countdown bis zu deren Auflistung an.









Klicken Sie oben rechts auf „Mehr“, um eine separate Webseite zu öffnen, die eine vollständige Liste der neuesten Token (unter Neue Auflistungen) sowie deren jüngste Kursentwicklungen und Links zu ihren Handelsseiten enthält. Darüber hinaus bietet diese Seite umfassende Informationen zu allen bevorstehenden Token-Auflistungen.













Auf der Startseite navigieren Sie zum mittleren Abschnitt, wischen nach rechts und klicken auf Neu, um Informationen zu bevorstehenden Token-Launches, einschließlich des Handelspaars und des Countdowns bis zur Auflistung, anzusehen.

















Im Abschnitt Neueste können Sie ein bevorstehendes neues Handelspaar auswählen, um zur entsprechenden Handelsseite weitergeleitet zu werden. Auf der Handelsseite befindet sich in der Mitte ein Countdown-Timer, der die Startzeit angibt, ab wann das Paar für den Handel verfügbar sein wird.





Unterhalb des Countdown-Timers aktivieren Sie den Schalter neben Erinnern Sie mich 30m vor der Auflistung, um die Erinnerung für die neue Token-Auflistung zu aktivieren.









Klicken Sie auf die Schaltfläche > auf der rechten Seite, um die Einstellungen für die Erinnerungsfunktion zur Token-Auflistung anzupassen, wie zum Beispiel den Zeitpunkt der Erinnerung und die gewünschte Benachrichtigungsmethode.





Sie können beispielsweise wählen, ob Sie eine Benachrichtigung 30 Minuten, 10 Minuten oder 3 Minuten vor der Auflistung erhalten möchten, oder eine individuelle Erinnerungszeit gemäß Ihren Vorlieben festlegen.





„So aktivieren Sie MEXC-Desktop-Benachrichtigungen“. Die verfügbaren Benachrichtigungsmethoden umfassen App-Push-Benachrichtigungen, Plattformbenachrichtigungen und Desktop-Benachrichtigungen. Für detaillierte Anweisungen zum Aktivieren von Desktop-Benachrichtigungen lesen Sie bitte den Leitfaden









Bitte beachten Sie, dass Sie keine neue Handelsstart-Erinnerung für dasselbe Handelspaar einstellen können, wenn Sie bereits eine Erinnerung festgelegt haben und diese ausgelöst wurde.









Tippen Sie auf ein beliebiges Token-Paar im Bereich „Neu“, um zur Handelsseite des Tokens weitergeleitet zu werden. Auf der Handelsseite können Sie den Countdown bis zum Handelsstart des Tokens sehen.





Unterhalb des Countdowns können Sie den Schalter neben „Erinnern Sie mich 30m vor der Auflistung“ umlegen, um die Benachrichtigung zu aktivieren. Bitte beachten Sie, dass Sie zuerst die MEXC-Benachrichtigungen auf Ihrem Telefon aktivieren müssen, um diese Erinnerungsfunktion nutzen zu können.

Durch Antippen von „Erinnern Sie mich 30m vor der Auflistung“ können Sie die Handelsbenachrichtigung individuell anpassen.





Sie können die Erinnerung so einstellen, dass sie 30 Minuten, 10 Minuten oder 3 Minuten vor Handelsbeginn erfolgt, oder die Zeit nach Ihren Präferenzen anpassen. Als Benachrichtigungsmethoden stehen derzeit App-Push-Benachrichtigungen, Mitteilungen und Desktop-Benachrichtigungen zur Verfügung. Bitte beachten Sie, dass Desktop-Benachrichtigungen nur in der Webversion verfügbar sind.









Bitte beachten Sie nochmals, dass Sie keine neue Erinnerung für dasselbe Handelspaar einstellen können, wenn Sie bereits eine Handelsstart-Erinnerung für dieses Paar festgelegt haben und diese ausgelöst wurde.



