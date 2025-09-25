Neuordnung der Positionsinformationen für ein reibungsloseres Handelserlebnis

Im Futures-Handel wird eine einmal eröffnete Position unter „Offene Position“ angezeigt. Die Liste „Offene Positionen“ umfasst Handelspaar, Position, durchschnittlicher Einstiegspreis, Fair-Preis, geschätzter Liquidationspreis, Margin-Rate, Margin, nicht realisierte PNL, realisierte PNL, Schnellschließen, TP/SL, Position schließen, Umkehren und viele weitere Datenfelder sowie Aktionsschaltflächen.









Da es eine große Menge an Informationen gibt, können einige Felder möglicherweise nicht vollständig angezeigt werden. Sie müssen nach links oder rechts wischen, um sie anzuzeigen. Um unterschiedlichen Benutzerpräferenzen gerecht zu werden, hat MEXC die Sortierfunktion für offene Positionen eingeführt. Damit können Sie die Anzeigereihenfolge dieser Felder entsprechend Ihren eigenen Nutzungsvorlieben anpassen.





Wenn Sie viele offene Positionen haben, können Sie diese auch nach verschiedenen Filtern wie Position, durchschnittlicher Einstiegspreis, Fair-Preis, geschätzter Liquidationspreis, Margin-Rate, Margin, nicht realisierte PNL und realisierte PNL sortieren. Dadurch wird der Vergleich der Details verschiedener Paare erleichtert.

















Durch die flexible Anpassung der Informationsreihenfolge können Händler die für sie wichtigsten Daten gemäß ihren Handelsgewohnheiten und Fokusbereichen an prominente Stellen setzen. Zum Beispiel können Händler, die die nicht realisierte PNL genau überwachen, dieses Feld nach vorne verschieben. So können sie beim Öffnen der Seite „Positionen“ sofort auf wichtige Gewinn- und Verlustdaten zugreifen und rechtzeitig Entscheidungen treffen.









Wenn mehrere Positionen gehalten werden, hilft die Anpassung der Informationsreihenfolge Händlern, einen umfassenden und systematischen Vergleich durchzuführen. Beispielsweise können Händler, indem sie die Positionen basierend auf der nicht realisierten PNL von der höchsten bis zur niedrigsten sortieren, schnell die am besten und am schlechtesten performenden Positionen identifizieren und ihre Positionsallokation entsprechend anpassen, um Portfolios zu optimieren und Renditen zu maximieren.









Die Möglichkeit, die Informationsreihenfolge in „Offene Positionen“ anzupassen, ermöglicht es Händlern, Daten entsprechend ihren eigenen Vorlieben und einzigartigen Handelsanforderungen anzuordnen.













1) Erste Spalte fixieren





Diese Funktion funktioniert ähnlich wie die „Fenster fixieren“-Funktion in Excel. Neben dem Handelspaar unter „Offene Positionen“ gibt es eine 📌-Pin-Schaltfläche. Nach dem Anklicken wird die Spalte „Handelspaar“ fixiert.





Wenn Sie nach links oder rechts über das Fenster wischen, bleibt die Spalte „Handelspaar“ fixiert und bewegt sich nicht.









2) Benutzerdefinierte Neuanordnung





Wenn Sie Aktionen auf Ihren offenen Positionen wie „Umkehren“ oder „Position schließen“ ausführen möchten, kann es in der Weboberfläche erforderlich sein, nach links oder rechts zu wischen, um die erforderliche Aktionsschaltfläche zu finden.





Mit der benutzerdefinierten Sortierfunktion können Sie häufig verwendete Schaltflächen und Datenfelder nach vorne verschieben, während weniger häufig verwendete weiter hinten platziert werden. Dies hilft Ihnen, beim Handeln Zeit zu sparen.





Wie im untenstehenden Beispiel gezeigt, wird die Aktion „Schnellschließen（Flash Close）“ nach vorne verschoben. Indem Sie auf die Spalte „Alle Markt schließen“ unter „Schnellschließen“ klicken und diese gedrückt halten, können Sie sie nach links neben das Handelspaar ziehen. Durch Loslassen der Maus wird die Bewegung abgeschlossen und die Anzeigereihenfolge aktualisiert.





Hinweis: Die ganz links befindliche Spalte „Handelspaar“ kann nicht verschoben werden und bleibt immer fixiert.









3) Sortierung mehrerer offener Positionen





Wenn Sie mehrere Positionen halten und diese nach einer bestimmten Bedingung von hoch nach niedrig oder niedrig nach hoch sortieren möchten, um den Vergleich zu erleichtern, können Sie die Multi-Positions-Sortierfunktion von MEXC verwenden.





Sie können auf verschiedene Sortierkriterien wie Position, durchschnittlicher Einstiegspreis, Fair-Preis, geschätzter Liquidationspreis, Margin-Rate, Margin, nicht realisierte PNL oder realisierte PNL klicken. Jedes Kriterium unterstützt sowohl aufsteigende als auch absteigende Reihenfolge.





Wie im untenstehenden Beispiel gezeigt, können Sie durch Klicken auf die Schaltfläche „Nicht realisierte PNL“ und Auswahl von ▼ alle Positionen basierend auf ihrer nicht realisierten PNL von hoch nach niedrig sortieren.





















Auf der App-Seite ist dieselbe Positionssortierfunktion verfügbar.





Öffnen Sie die Futures-Seite, tippen Sie auf die Sortierschaltfläche neben „Offene Aufträge“ und wählen Sie ein Sortierkriterium aus. Wählen Sie zum Beispiel unter „Nicht realisierte PNL“ „Höchste bis niedrigste“ und tippen Sie dann auf „Bestätigen“, um die Positionssortierung abzuschließen.













Futures-Handelspaar: Bezieht sich auf das Handelspaar, das Sie im Futures-Handel betrachten. Es ist wichtig, zwischen einem Futures-Handelspaar und der zugrunde liegenden Kryptowährung zu unterscheiden. Zum Beispiel ist BTC eine Kryptowährung, aber das BTCUSDT Perpetual Futures-Handelspaar und das BTCUSD Perpetual Futures-Handelspaar sind zwei verschiedene Handelspaare. Auf MEXC Futures sind sie im Allgemeinen als : Bezieht sich auf das Handelspaar, das Sie im Futures-Handel betrachten. Es ist wichtig, zwischen einem Futures-Handelspaar und der zugrunde liegenden Kryptowährung zu unterscheiden. Zum Beispiel ist BTC eine Kryptowährung, aber das BTCUSDT Perpetual Futures-Handelspaar und das BTCUSD Perpetual Futures-Handelspaar sind zwei verschiedene Handelspaare. Auf MEXC Futures sind sie im Allgemeinen als BTCUSDT und BTCUSD gekennzeichnet.





Positionsgröße: Bezieht sich auf den Wert Ihrer offenen Futures-Position. Auf MEXC Futures kann die Positionsgröße in drei verschiedenen Einheiten angezeigt werden: USDT, Coins oder Cont. und Sie können die Einheit basierend auf Ihrer Präferenz auswählen.

USDT angezeigt wird, wird die Positionsgröße in den USDT-Wert umgerechnet. Zum Beispiel, wenn Sie 1 BTC halten und der Preis von Wenn sie inangezeigt wird, wird die Positionsgröße in den USDT-Wert umgerechnet. Zum Beispiel, wenn Sie 1 BTC halten und der Preis von BTC $120,000 beträgt, wird Ihr BTC-Positionswert mit 120,000 USDT angezeigt.

Wenn sie in Coins angezeigt wird, spiegelt die Positionsgröße die tatsächliche Anzahl der gehaltenen Token wider.

Cont. ist eine spezielle Einheit, die je nach Handelspaar einen anderen Token- oder Fiatwert darstellt. Zum Beispiel entspricht 1 Kontrakt ist eine spezielle Einheit, die je nach Handelspaar einen anderen Token- oder Fiatwert darstellt. Zum Beispiel entspricht 1 Kontrakt BTCUSDT Perpetual Futures 0.0001 BTC, während 1 Kontrakt ETHUSDT Perpetual Futures 0.01 ETH entspricht. Bei Coin-Margin-Futures entspricht 1 Kontrakt dem festen USD-Wert. Zum Beispiel entspricht 1 Kontrakt BTCUSD Futures $100 und 1 Kontrakt ETHUSD Futures $10.

Für weitere Details lesen Sie bitte die „ MEXC Futures-Handelsregeln “.





Durchschnittlicher Einstiegspreis: Der durchschnittliche Kostenpreis, wenn der Benutzer eine Position eröffnet. Beispiel: Wenn ein Benutzer 100 Long-Kontrakte von : Der durchschnittliche Kostenpreis, wenn der Benutzer eine Position eröffnet. Beispiel: Wenn ein Benutzer 100 Long-Kontrakte von XRPUSDT Perpetual Futures bei 2 USDT eröffnet und dann weitere 100 Long-Kontrakte desselben Handelspaares bei 2.1 USDT eröffnet, wird der durchschnittliche Einstiegspreis des Benutzers wie folgt berechnet: (2 × 100 + 2.1 × 100) / (100 + 100) = 2.05 USDT





Fair-Preis: Ein Mechanismus, der eingeführt wurde, um zu verhindern, dass Benutzer aufgrund abnormaler Preisschwankungen auf einer einzelnen Plattform Verluste erleiden. Er wird anhand eines gewichteten Durchschnitts von Preisdaten großer Börsen berechnet und bietet eine fairere Abbildung des tatsächlichen Marktpreises. Weitere Informationen zum Fair-Preis finden Sie hier: : Ein Mechanismus, der eingeführt wurde, um zu verhindern, dass Benutzer aufgrund abnormaler Preisschwankungen auf einer einzelnen Plattform Verluste erleiden. Er wird anhand eines gewichteten Durchschnitts von Preisdaten großer Börsen berechnet und bietet eine fairere Abbildung des tatsächlichen Marktpreises. Weitere Informationen zum Fair-Preis finden Sie hier: Indexpreis, Fair-Preis, und Letzter Preis





Geschätzter Liquidationspreis: Wenn der Fair-Preis den geschätzten Liquidationspreis erreicht, wird Ihre Position liquidiert. Weitere Informationen zur Liquidation finden Sie hier: : Wenn der Fair-Preis den geschätzten Liquidationspreis erreicht, wird Ihre Position liquidiert. Weitere Informationen zur Liquidation finden Sie hier: Was ist Liquidation?





Auftragsmenge und Ausführungsmenge: Auftragsmenge bezieht sich auf die erwartete Menge, die der Benutzer bei der Auftragserteilung festlegt. Wenn die Auftragsgröße groß ist, wird sie normalerweise in mehrere kleinere Aufträge aufgeteilt, die nacheinander ausgeführt werden. Ausführungsmenge bezieht sich auf die tatsächlich ausgeführte Menge. Wenn die Auftragsmenge der Ausführungsmenge entspricht, bedeutet dies, dass der Auftrag erfolgreich ausgeführt wurde.





Auftragspreis und durchschnittlicher Ausführungspreis: Auftragspreis bezieht sich auf den erwarteten Preis, den der Benutzer bei der Auftragserteilung eingibt. Wenn der Benutzer einen Limitauftrag wählt, entspricht der Auftragspreis dem von ihm eingegebenen Preis. Wenn der Benutzer einen Marktauftrag wählt, hängt der Auftragspreis von den tatsächlichen Handelsergebnissen ab. Wenn die Auftragsgröße groß ist, wird sie normalerweise in mehrere kleinere Aufträge aufgeteilt, die nacheinander ausgeführt werden. Aufgrund von Marktschwankungen können sich die tatsächlich ausgeführten Preise dieser kleineren Aufträge unterscheiden. Der Durchschnitt dieser Ausführungspreise ist der durchschnittliche Ausführungspreis.





Realisierte PNL: Alle realisierten Gewinne und Verluste aus der Position, einschließlich Handelsgebühren, Finanzierungsgebühren und PNL aus geschlossenen Positionen (ohne den Teil der Gebühren, die mit Gutscheinen oder MX abgezogen wurden). Weitere Erklärungen zur Terminologie im Futures-Handel finden Sie hier: : Alle realisierten Gewinne und Verluste aus der Position, einschließlich Handelsgebühren, Finanzierungsgebühren und PNL aus geschlossenen Positionen (ohne den Teil der Gebühren, die mit Gutscheinen oder MX abgezogen wurden). Weitere Erklärungen zur Terminologie im Futures-Handel finden Sie hier: Erklärung der Terminologie auf der Futures-Handelsseite





Derzeit läuft bei MEXC ein 0-Gebühren-Fest Event. Durch die Teilnahme können Benutzer ihre Handelskosten erheblich senken und das Ziel „mehr sparen, mehr handeln, mehr verdienen“ erreichen. Auf der MEXC-Plattform können Sie nicht nur durch dieses Event kostengünstig handeln, sondern auch Markttrends voraus sein und Chancen mit maximaler Effizienz nutzen. Es ist der ideale Einstiegspunkt, um Ihre Reise zum Vermögenswachstum zu beschleunigen.





Warum MEXC Futures wählen? Gewinnen Sie tiefere Einblicke in die Vorteile und einzigartigen Funktionen von MEXC Futures, um im Markt voraus zu bleiben.

MEXC Futures-Handels-Tutorial (App) ：Verstehen Sie den gesamten Prozess des Futures-Handels in der App und legen Sie mit Leichtigkeit los.



