Die Beherrschung von Preisliniendiagrammen und Hoch-Tief-Preisliniendiagrammen für erfolgreichen Krypto-Handel

Im Kryptowährungshandel sind Candlestick-Charts ein unverzichtbares Werkzeug für die tägliche Marktanalyse der Händler. Unter diesen sind die Preisliniendiagramme und Hoch-Tief-Preisliniendiagramme grundlegende, aber entscheidende Bestandteile der technischen Analyse. Ihr korrektes Verständnis und ihre richtige Anwendung können Händlern helfen, Markttrends und Kursbewegungen besser zu interpretieren und so fundiertere Handelsentscheidungen zu treffen.

















Die Preislinie bezieht sich im Allgemeinen auf die Markierung des Schlusskurses für den aktuellen Zeitraum im Chart. In einem Kryptowährungs-Candlestick-Chart ergibt das Verbinden der Schlusskurse innerhalb eines bestimmten Zeitraums das bekannte Liniendiagramm.









Die Hoch-Tief-Preislinie bezieht sich auf die Linie, die durch den höchsten und den niedrigsten Preis in einem Candlestick-Chart gebildet wird. Diese Linie zeigt die Preisspanne für jede Handelsperiode und liefert wichtige Informationen zur Kursvolatilität und -spanne.









Wie in der Abbildung unten dargestellt, markiert die Hoch-Tief-Preislinie für BTC-Perpetual-Futures zwischen dem 24. Juli und dem 27. Juli einen Höchstpreis von 119,445.2 USDT und einen Tiefstpreis von 114,672.9 USDT. Dies zeigt die Preisspanne in diesem Zeitraum an. Die grüne Preislinie bei 116,829.8 USDT stellt den aktuellen Marktschlusskurs für BTC-Perpetual-Futures dar.

















Trendanalyse: Ein Liniendiagramm, das durch das Verbinden von Preislinien entsteht, hilft Händlern, den allgemeinen Kurstrend zu analysieren – ob sich der Kurs in einem Aufwärtstrend, Abwärtstrend oder einer Seitwärtsbewegung befindet. In Kombination mit der Bewegung der Hoch-Tief-Preislinie lassen sich Kurstrends und Volatilität zusätzlich bestätigen. Steigt die Preislinie kontinuierlich, deutet dies auf starken Kaufdruck hin; umgekehrt weist ein kontinuierlicher Rückgang auf eine Dominanz der Verkäufer hin.





Erkennen von Unterstützungs- und Widerstandsniveaus: Die Hoch-Tief-Preislinie zeigt die gesamte Preisspanne, was Händlern hilft, wichtige Unterstützungs- und Widerstandsniveaus zu identifizieren. In der technischen Analyse fungieren frühere Hochs oft als Widerstand und frühere Tiefs als Unterstützung. Dies ermöglicht es Händlern, Stop-Loss- und Take-Profit-Niveaus basierend auf der Marktstruktur festzulegen und so das Risiko von Blindtransaktionen zu reduzieren.





Unterstützung bei Handelsentscheidungen: Preislinien und Hoch-Tief-Preislinien helfen bei der Entwicklung von Handelsstrategien und der Bestimmung von Ein- oder Ausstiegspunkten. Wenn die Preislinie über den durch die Hoch-Tief-Preislinie gebildeten Widerstand steigt, weist dies oft auf starken Aufwärtsdruck hin – ein potenzielles Kaufsignal. Fällt die Preislinie hingegen unter die durch die Hoch-Tief-Preislinie gebildete Unterstützung, deutet dies auf ein erhöhtes Abwärtsrisiko hin – ein potenzielles Verkaufssignal.









Klicken Sie auf der MEXC-Futures-Handelsseite mit der rechten Maustaste an eine beliebige Stelle im Basis-Candlestick-Chart. Wählen Sie im angezeigten Schnellzugriffsmenü Preislinie oder Hoch-Tief-Preislinie, um sie sofort einzuzeichnen.









Hinweis: Wenn Sie den Candlestick-Chart horizontal scrollen oder das Zeitintervall ändern (z. B. 1 Minute, 5 Minuten, 1 Stunde usw.), ändert sich der auf dem Chart angezeigte Zeitraum, und die von Ihnen gezeichneten Hoch-Tief-Preislinien passen sich entsprechend an. Die Preislinie zeigt jedoch weiterhin den aktuellsten Schlusskurs an und bleibt unverändert.









Die Preislinie und die Hoch-/Tief-Linien gehören zu den grundlegendsten, aber gleichzeitig sehr praxisnahen Werkzeugen in der Analyse von Candlestick-Charts. Für Einsteiger bieten sie eine schnelle Möglichkeit, ein erstes Verständnis für den Marktrhythmus und die Kursvolatilität aufzubauen. Für erfahrenere Händler dienen sie als wichtiger Referenzpunkt zur Unterstützung strategischer Entscheidungen und helfen, sowohl Ein- als auch Ausstiegspunkte zu optimieren.





Auch wenn Preislinien und Hoch-/Tief-Linien Markttrends visuell darstellen können, lässt sich ihre Genauigkeit steigern, wenn man sie mit anderen gängigen technischen Indikatoren wie dem Parabolic SAR , den Charting-Tools von TradingView oder der Schiff-Pitchfork s kombiniert. Dadurch kann die Stabilität von Handelsstrategien verbessert werden.





Ob im Bullen- oder Bärenmarkt – das Beherrschen und effektive Anwenden dieser grundlegenden Charting-Tools hilft Händlern, emotionale Einflüsse zu minimieren und einen rationaleren, systematischen Ansatz bei der Handelsplanung zu verfolgen. So wird letztlich die wissenschaftliche Genauigkeit und Umsetzung der gesamten Handelsstrategie verbessert.









Warum MEXC Futures auswählen? Erhalten Sie tiefere Einblicke in die Vorteile und einzigartigen Funktionen von MEXC Futures, um im Markt vorne zu bleiben.

MEXC Futures-Handelstutorial (App): Verstehen Sie den gesamten Ablauf des Futures-Handels in der App und legen Sie mühelos los.





Haftungsausschluss: Dieses Material stellt keine Beratung zu Investitionen, Steuern, rechtlichen Angelegenheiten, Finanzen, Buchhaltung, Consulting oder anderen damit verbundenen Dienstleistungen dar und ist keine Empfehlung zum Kauf, Verkauf oder Halten von Vermögenswerten. MEXC Learn stellt Informationen ausschließlich zu Referenzzwecken bereit und stellt keine Anlageberatung dar. Bitte stellen Sie sicher, dass Sie die damit verbundenen Risiken vollständig verstehen und investieren Sie vorsichtig. Alle Anlageentscheidungen und -ergebnisse liegen in der alleinigen Verantwortung des Benutzers.



