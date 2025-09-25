Anfängerkurs: So exportieren Sie Futures-Positionsverlaufsdaten, um die Handelsleistung zu verbessern

Im Futures-Handel ist das Beherrschen und Analysieren Ihrer historischen Handelsdaten der erste Schritt, um ein erfahrenerer Haendler zu werden. Die neu eingeführte Funktion zum Exportieren von Futures-Positionsverlaufsdaten von MEXC bietet Krypto-Haendlern eine effizientere Möglichkeit, vergangene Strategien zu überprüfen und das Risikomanagement zu stärken.













Futures-Positionsverlaufsdaten beziehen sich auf die Aufzeichnungen vergangener Positionen eines Haendlers im Futures-Handel. Dies umfasst in der Regel Informationen wie Handelszeit, durchschnittlicher Einstiegspreis, durchschnittlicher Schlusspreis, Positionsrichtung (Long oder Short), Positionsgröße, Margin-Modus, realisierter PNL und Positionsstatus.













Der Export von Futures-Positionsverlaufsdaten ermöglicht eine vollständige Aufzeichnung des Einstiegspreises, Ausstiegspreises, der Richtung, des PNL und des Zeitstempels jedes Handels, wodurch eine nachvollziehbare Handelshistorie entsteht. Durch die Analyse der Positionsentwicklung unter verschiedenen Marktbedingungen wie Bullenmarkt, Bärenmarkt und Seitwärtsphasen können Haendler genau erkennen, wo Verbesserungen in ihren Strategien nötig sind. Beispielsweise kann sich herausstellen, dass das „Nachkaufen gegen den Trend“ zu größeren Verlusten bei einzelnen Trades geführt hat. So lassen sich Parameter und Einstiegskriterien anpassen, um von erfahrungsbasierten hin zu datengestützten Strategien zu wechseln.









Positionsverlaufsdaten dienen als wichtige Referenz für das Risikomanagement. Durch die Analyse von Kennzahlen wie maximaler Drawdown, Margin-Auslastungsverhältnis und Liquidationswahrscheinlichkeit können Haendler ihre eigene Risikotoleranz quantitativ beurteilen. Beispiel: Zeigt die Analyse, dass 90% der verlustreichen Trades bei einer 5x-Hebelwirkung darauf zurückzuführen sind, dass Verluste nicht rechtzeitig begrenzt wurden, könnten strikte Regeln eingeführt werden – etwa, den Verlust pro Trade auf maximal 2% des Kapitals zu begrenzen oder automatische Stop-Loss-Tools zu nutzen, um emotional getriebene Entscheidungen zu vermeiden, die den Kapitalfluss gefährden. Darüber hinaus kann der Vergleich der historischen Performance unterschiedlicher Margin-Modi (z. B. Cross Margin vs. Isolierte Margin) Haendlern helfen, eine zur Handelsweise passende Risikostrategie zu wählen.









Derzeit unterstützt MEXC den Export von Futures-Positionsverlaufsdaten nur über die Webplattform; diese Funktion ist in der App noch nicht verfügbar.





Gehen Sie auf der offiziellen MEXC-Homepage oben rechts zu Aufträge → Futures-Aufträge → Positionsverlauf. Auf dieser Seite können Sie Daten bis zu 90 Tage zurück anzeigen.









Um die gewünschten Positionsverlaufsdaten präziser zu finden, können Sie nach Handelspaar, Margin-Modus, Richtung, Schließzeit und weiteren Parametern filtern.









Für detailliertere Positionsverlaufsdaten klicken Sie auf die Schaltfläche Positionsverlauf exportieren. Wählen Sie dann Handelspaar, Margin-Modus, Richtung, Schließzeit und bevorzugtes Exportformat. Klicken Sie anschließend auf Exportieren, um den Export abzuschließen.









Hinweis: Wenn Sie bei der Auswahl des Schließzeitraums „Letzte 180 Tage“ oder „Letzte 365 Tage“ wählen, erscheint ein Hinweis, dass der Massenexport von Daten jeden beliebigen 365-Tage-Zeitraum innerhalb der letzten 18 Monate (bis zum Vortag) unterstützt. Jeder Export kann bis zu 100,000 Einträge enthalten, maximal 10 Downloads pro Monat sind möglich.





Wenn Sie PDF als Exportformat auswählen, beachten Sie bitte, dass der Export einige Zeit in Anspruch nehmen kann. Überschreiten die Daten 10,000 Einträge, wechselt das System automatisch in den Massenexportmodus.













Das Wissen, wie man Positionsdaten exportiert, ist eine wesentliche Fähigkeit für jeden Krypto-Futures-Haendler. Mit den detaillierten Exportfunktionen von MEXC können Sie problemlos Handelsanalysen durchführen, PNL auswerten und Strategien prüfen – und so Ihre Handelsleistung kontinuierlich verbessern.





Futures und wählen Sie entweder USDT-M-Futures oder Coin-M-Futures. Überweisen oder hinterlegen Sie anschließend Vermögenswerte auf Ihrem Futures-Konto, legen Sie den Hebel fest und wählen Sie Ihre Positionsrichtung (Long/Short), um einen Handel zu eröffnen. Eine detaillierte Anleitung finden Sie hier: Falls Sie noch nicht mit dem Futures-Handel begonnen haben, loggen Sie sich einfach auf der MEXC-Website oder in der App ein, klicken Sie oben in der Navigation aufund wählen Sie entweder. Überweisen oder hinterlegen Sie anschließend Vermögenswerte auf Ihrem Futures-Konto, legen Sie den Hebel fest und wählen Sie Ihre Positionsrichtung (Long/Short), um einen Handel zu eröffnen. Eine detaillierte Anleitung finden Sie hier: MEXC Futures-Handels-Tutorial (App): So handeln Sie Futures auf MEXC









