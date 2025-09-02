1. So laden Sie die MEXC-App für Android herunter 1.1 Download über den QR-Code der offiziellen Webs Suchen Sie die offizielle MEXC-Webseite auf und loggen Sie sich ein. Bewegen Sie den Mauszeiger in 1. So laden Sie die MEXC-App für Android herunter 1.1 Download über den QR-Code der offiziellen Webs Suchen Sie die offizielle MEXC-Webseite auf und loggen Sie sich ein. Bewegen Sie den Mauszeiger in
Anleitung zum Herunterladen der MEXC App

1. So laden Sie die MEXC-App für Android herunter


1.1 Download über den QR-Code der offiziellen Webs


Suchen Sie die offizielle MEXC-Webseite auf und loggen Sie sich ein. Bewegen Sie den Mauszeiger in die obere rechte Ecke der Webseite – dort erscheint das Symbol „Scannen zum Herunterladen der App“. Scannen Sie den angezeigten QR-Code mit Ihrem Smartphone und folgen Sie den Anweisungen, um die Installation abzuschließen.


Wenn Sie den QR-Code nicht erfolgreich scannen können, klicken Sie auf Weitere Optionen unterhalb des QR-Codes. Sie werden dann zur Download-Seite weitergeleitet, auf der Sie das Installationspaket der MEXC-App für Android auswählen, herunterladen und installieren können.


Während der Installation auf einem Android-Gerät kann eine Sicherheitswarnung erscheinen. Wenn Sie bestätigt haben, dass der Download-Link von der offiziellen MEXC-Webseite stammt oder über den Kundensupport bereitgestellt wurde, tippen Sie bei Erscheinen der Warnung auf Dennoch installieren.


1.2 Download aus dem Google Play Store


Öffnen Sie den Google Play Store auf Ihrem Smartphone, suchen Sie in der Suchleiste nach der MEXC-App und tippen Sie auf Installieren. Nach Abschluss der Installation ist die App einsatzbereit.


2. So laden Sie die MEXC-App für iOS herunter


2.1 Download aus dem Apple App Store


Öffnen Sie den Apple App Store auf Ihrem Smartphone, suchen Sie in der Suchleiste nach der MEXC-App und tippen Sie auf Installieren. Nach Abschluss der Installation ist die App einsatzbereit.


In bestimmten Regionen wird die MEXC-App möglicherweise nicht in den Suchergebnissen des Apple App Store angezeigt. Sollte dieses Problem auftreten, empfehlen wir, zu einer Apple-ID zu wechseln, die in einer anderen Region registriert ist.
Sie können auch die Webversion von MEXC nutzen – zugänglich über den Webbrowser Ihres Handys oder Computers. Offizielle Website-Links:

Wenn während des Download-Vorgangs Probleme auftreten, lesen Sie bitte das Tutorial„MEXC-App-Download: Häufig gestellte Fragen“. Sollte Ihr Problem weiterhin bestehen, wenden Sie sich gerne an unseren Kundendienst für weitere Unterstützung.

Lesen Sie auch „So registrieren Sie ein MEXC-Konto“ und starten Sie ganz einfach Ihre Handelsreise.

Haftungsausschluss: Dieses Material stellt keine Beratung in Bezug auf Investitionen, Steuern, rechtliche, finanzielle oder buchhalterische Angelegenheiten, Consulting oder andere damit zusammenhängende Dienstleistungen dar. Es handelt sich auch nicht um eine Empfehlung zum Kauf, Verkauf oder Halten von Vermögenswerten. MEXC Learn dient ausschließlich zu Informations- und Referenzzwecken und stellt keine Anlageberatung dar. Bitte stellen Sie sicher, dass Sie die damit verbundenen Risiken vollständig verstehen, und investieren Sie mit Vorsicht. Alle Investitionsentscheidungen liegen in der alleinigen Verantwortung des Benutzers.


