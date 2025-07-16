MEXC DEX+ ist ein dezentraler Börsenaggregator (DEX Aggregator), der mehrere DEXs integriert, um Benutzern die optimalsten Handelsrouten zu bieten – mit minimalem Slippage und optimierten HandelskosteMEXC DEX+ ist ein dezentraler Börsenaggregator (DEX Aggregator), der mehrere DEXs integriert, um Benutzern die optimalsten Handelsrouten zu bieten – mit minimalem Slippage und optimierten Handelskoste
Lernen/Learn/DEX+/So verbinde...-DEX+-Konto

So verbinden und verknüpfen Sie eine externe Wallet mit Ihrem MEXC-DEX+-Konto

16. Juli 2025MEXC
0m
#Grundlagen#Neueinsteiger
Ambire Wallet
WALLET$0.01972+3.89%
RWAX
APP$0.0008121+3.05%
Visa
VON$335.69+0.34%
PlaysOut
PLAY$0.02417+2.93%
Wormhole
W$0.06432+2.16%

MEXC DEX+ ist ein dezentraler Börsenaggregator (DEX Aggregator), der mehrere DEXs integriert, um Benutzern die optimalsten Handelsrouten zu bieten – mit minimalem Slippage und optimierten Handelskosten.

Derzeit unterstützt MEXC DEX+ die Registrierung und Verbindung über externe Wallets. Dieser Artikel zeigt die konkreten Schritte anhand der Webversion. Der Ablauf in der App ist ähnlich.

1. Vorbereitung zur Verbindung und Verknüpfung einer externen Wallet mit Ihrem MEXC-DEX+-Konto


Web: Bitte installieren Sie vorab die Wallet-Erweiterung in Ihrem Browser. Falls noch nicht installiert, laden Sie sie im Chrome Web Store herunter und installieren Sie sie. (Hinweis: Google Chrome wird empfohlen.)

App: Bitte installieren Sie vorab die Wallet-App auf Ihrem Mobilgerät. Falls noch nicht installiert, laden Sie sie aus dem App Store oder von Google Play herunter.

Die unterstützten Wallet-Typen können sich zwischen der Web- und der App-Version unterscheiden. Bitte beachten Sie die auf der jeweiligen Benutzeroberfläche angezeigten unterstützten Wallets.

2. Externe Wallet mit MEXC verbinden: Bestehendes Konto verknüpfen oder neues Konto registrieren

2.1 Bestehendes Konto verknüpfen


Öffnen Sie die MEXC-DEX+-Seite und klicken Sie auf „Wallet verbinden“. Wählen Sie dann Ihre installierte Wallet-Erweiterung aus, z. B. MetaMask.


Klicken Sie auf „Verbinden“.


Klicken Sie auf „Bestätigen“.


Nach erfolgreicher Signatur klicken Sie auf „Bestehendes Konto verknüpfen“.


Nachdem Sie auf „Bestehendes Konto verknüpfen“ geklickt haben, erscheint ein Login-Popup. Geben Sie die Zugangsdaten Ihres bestehenden MEXC-Kontos ein und klicken Sie auf „Anmelden“. Schließen Sie anschließend die 2FA-Verifizierung ab, um Ihr Konto erfolgreich mit der Wallet zu verknüpfen.


2.2 Neues Konto erstellen


Öffnen Sie die MEXC-DEX+-Seite, klicken Sie auf „Wallet verbinden“ und wählen Sie die Wallet-Erweiterung aus, die Sie bereits installiert haben, z. B. MetaMask.


Klicken Sie auf „Wallet verbinden“.


Klicken Sie auf „Bestätigen“.


Nach erfolgreicher Signatur klicken Sie auf „Neues Konto erstellen“.


Nachdem Sie auf „Neues Konto erstellen“ geklickt haben, weist Ihnen das System eine UID und eine Wallet-Adresse zu. Sobald Sie die entsprechende Kryptowährung in diese Wallet einzahlen, können Sie mit dem On-Chain-Handel beginnen.


3. So überprüfen Sie Ihre MEXC-DEX+-Kontoadresse


Bewegen Sie den Mauszeiger über das Wallet-Symbol in der Navigationsleiste oben auf der MEXC-DEX+-Seite. Dort wird Ihnen die Kontoadresse angezeigt, die dem aktuell verbundenen Netzwerk entspricht.


Sie können auch auf „Vermögenswerte“ klicken, um zur Übersichtsseite zu gelangen. Dort klicken Sie auf „Empfangen“ und können zwischen verschiedenen Netzwerken wechseln, um die jeweilige Kontoadresse anzuzeigen.


Weiterführende Lektüre:

Haftungsausschluss: Diese Informationen stellen keine Beratung in Bezug auf Investitionen, Steuern, rechtliche, finanzielle, buchhalterische oder sonstige Angelegenheiten dar und stellen auch keine Empfehlung zum Kauf, Verkauf oder Halten von Vermögenswerten dar. MEXC Learn dient ausschließlich zu Informationszwecken und stellt keine Anlageberatung dar. Bitte stellen Sie sicher, dass Sie die damit verbundenen Risiken vollständig verstehen, und gehen Sie beim Investieren mit Vorsicht vor. MEXC übernimmt keine Verantwortung für die Investitionsentscheidungen der Benutzer.

Beliebte Artikel

Beherrschen Sie die wichtigsten Funktionen auf der MEXC-Futures-Handelsseite für ein reibungsloseres Erlebnis

Beherrschen Sie die wichtigsten Funktionen auf der MEXC-Futures-Handelsseite für ein reibungsloseres Erlebnis

Im Kryptowährungsmarkt ist der Futures-Handel dank seiner Merkmale wie hohem Hebel und Zwei-Wege-Handel für viele Investoren zu einem wichtigen Werkzeug geworden, um die Kapitaleffizienz zu verbessern

FAQ - Liquidation beim Futures-Handel

FAQ - Liquidation beim Futures-Handel

1. Was ist Liquidation?Liquidation, auch als Zwangsschließung oder Margin Call bezeichnet, tritt auf, wenn die Plattform die Position eines Benutzers automatisch schließt. Auf MEXC ist die Maintenance

Verwendung von MEXC Limit-Konvertierung

Verwendung von MEXC Limit-Konvertierung

Die Funktion Limit-Konvertierung ermöglicht es Benutzern, Vermögenswerte zu einem vorab festgelegten Preis zu tauschen. Wenn der Marktpreis Ihren festgelegten Grenzwert erreicht oder übersteigt, führt

Häufig gestellte Fragen(FAQs) zu allgemeinen Kontoinformationen

Häufig gestellte Fragen(FAQs) zu allgemeinen Kontoinformationen

1. Anmeldung1.1 Wie melde ich mich an, wenn weder meine Handynummer noch meine E-Mail zugänglich sind?Falls Sie Ihr Konto-Anmeldepasswort kennen:Im Web: Gehen Sie auf die offizielle Anmeldeseite, gebe

Verwandte Artikel

Häufig gestellte Fragen(FAQs) zu allgemeinen Kontoinformationen

Häufig gestellte Fragen(FAQs) zu allgemeinen Kontoinformationen

1. Anmeldung1.1 Wie melde ich mich an, wenn weder meine Handynummer noch meine E-Mail zugänglich sind?Falls Sie Ihr Konto-Anmeldepasswort kennen:Im Web: Gehen Sie auf die offizielle Anmeldeseite, gebe

Was ist eine Zwangsliquidation?

Was ist eine Zwangsliquidation?

1. Was ist eine Zwangsliquidation?Eine Zwangsliquidation tritt ein, wenn Ihre Margin das Niveau der Erhaltungsmarge erreicht und Ihre Position liquidiert werden muss, was zum Verlust der gesamten Erha

Wie man mit MEXC Kredite leiht und zurückzahlt

Wie man mit MEXC Kredite leiht und zurückzahlt

MEXC Kredite ist eine von MEXC eingeführte Lösung für Kryptowährungsdarlehen. Sie ermöglicht es Benutzern, einen ihrer Krypto-Vermögenswerte als Sicherheit zu hinterlegen, um einen anderen zu leihen.

Was sind Prognose-Futures? Eine einfache und zugängliche Methode des Futures-Handels

Was sind Prognose-Futures? Eine einfache und zugängliche Methode des Futures-Handels

Der Handel mit Kryptowährungs-Futures zieht unzählige Investoren durch seinen hohen Hebel und die Möglichkeit an, sowohl in steigenden als auch in fallenden Märkten Gewinne zu erzielen. Allerdings sch

Bei MEXC registrieren
Registrieren und bis zu 10,000 USDT an Boni erhalten