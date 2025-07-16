So verbinden und verknüpfen Sie eine externe Wallet mit Ihrem MEXC-DEX+-Konto





MEXC DEX+ ist ein dezentraler Börsenaggregator (DEX Aggregator), der mehrere DEXs integriert, um Benutzern die optimalsten Handelsrouten zu bieten – mit minimalem Slippage und optimierten Handelskosten.





Derzeit unterstützt MEXC DEX+ die Registrierung und Verbindung über externe Wallets. Dieser Artikel zeigt die konkreten Schritte anhand der Webversion. Der Ablauf in der App ist ähnlich.









Web: Bitte installieren Sie vorab die Wallet-Erweiterung in Ihrem Browser. Falls noch nicht installiert, laden Sie sie im Bitte installieren Sie vorab die Wallet-Erweiterung in Ihrem Browser. Falls noch nicht installiert, laden Sie sie im Chrome Web Store herunter und installieren Sie sie. (Hinweis: Google Chrome wird empfohlen.)





App: Bitte installieren Sie vorab die Wallet-App auf Ihrem Mobilgerät. Falls noch nicht installiert, laden Sie sie aus dem App Store oder von Google Play herunter.





Die unterstützten Wallet-Typen können sich zwischen der Web- und der App-Version unterscheiden. Bitte beachten Sie die auf der jeweiligen Benutzeroberfläche angezeigten unterstützten Wallets.









Öffnen Sie die MEXC-DEX+ -Seite und klicken Sie auf „Wallet verbinden“. Wählen Sie dann Ihre installierte Wallet-Erweiterung aus, z. B. MetaMask.









Klicken Sie auf „Verbinden“.









Klicken Sie auf „Bestätigen“.









Nach erfolgreicher Signatur klicken Sie auf „Bestehendes Konto verknüpfen“.









Nachdem Sie auf „Bestehendes Konto verknüpfen“ geklickt haben, erscheint ein Login-Popup. Geben Sie die Zugangsdaten Ihres bestehenden MEXC-Kontos ein und klicken Sie auf „Anmelden“. Schließen Sie anschließend die 2FA-Verifizierung ab, um Ihr Konto erfolgreich mit der Wallet zu verknüpfen.













Öffnen Sie die MEXC-DEX+ -Seite, klicken Sie auf „Wallet verbinden“ und wählen Sie die Wallet-Erweiterung aus, die Sie bereits installiert haben, z. B. MetaMask.









Klicken Sie auf „Wallet verbinden“.









Klicken Sie auf „Bestätigen“.









Nach erfolgreicher Signatur klicken Sie auf „Neues Konto erstellen“.









Nachdem Sie auf „Neues Konto erstellen“ geklickt haben, weist Ihnen das System eine UID und eine Wallet-Adresse zu. Sobald Sie die entsprechende Kryptowährung in diese Wallet einzahlen, können Sie mit dem On-Chain-Handel beginnen.













Bewegen Sie den Mauszeiger über das Wallet-Symbol in der Navigationsleiste oben auf der MEXC-DEX+-Seite. Dort wird Ihnen die Kontoadresse angezeigt, die dem aktuell verbundenen Netzwerk entspricht.









Sie können auch auf „Vermögenswerte“ klicken, um zur Übersichtsseite zu gelangen. Dort klicken Sie auf „Empfangen“ und können zwischen verschiedenen Netzwerken wechseln, um die jeweilige Kontoadresse anzuzeigen.









Weiterführende Lektüre:



