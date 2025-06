TNK

Trac Core is a versatile tool designed for the Bitcoin ecosystem. It simplifies access to Bitcoin data by fetching updates from the blockchain, sorting them systematically, and providing them for searches and analyses via APIs.In addition to being an indexer, Trac Core serves as an oracle for Bitcoin, establishing a dependable connection to the external world beyond the blockchain. In essence, your Chainlink for the Bitcoin ecosystem.

Krypto-NameTNK

RangNo.1208

Marktkapitalisierung$0.00

Vollständig verwässerte Marktkapitalisierung$0.00

Marktanteil%

Handelsvolumen/Marktkapitalisierung (24H)3.41%

Umlaufangebot21,000,000

Maximales Angebot21,000,000

Gesamtangebot21,000,000

Umlaufrate1%

Ausgabedatum--

Der Preis, zu dem der Vermögenswert erstmals ausgegeben wurde--

Allzeithoch7.911982442698248,2023-12-16

Niedrigster Preis0.002123294088625495,2024-04-14

Öffentliche BlockchainBRC20

