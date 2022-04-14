Zus (ZCN) Tokenomics Få vigtig indsigt i Zus (ZCN), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

Zus (ZCN) Information Züs is a leading privacy and secure AI data platform that provides users full ownership and control of their data, with powerful AI agents on Vult.network to accelerate productivity. It is also ideal for on-prem, high speed S3 storage as well as backup and disaster recovery to prevent outage, breach, and ransomware issues. It has an unparalleled data integrity layer on the blockchain and a zero knowledge network, with data and key distributed so that its almost impossible to breach. Another standout feature is that it allows users to share encrypted data easily, even on a public link. Officiel hjemmeside: https://zus.network Hvidbog: https://zus.network/whitepapers/

Zus (ZCN) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Zus (ZCN), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 548.02K $ 548.02K $ 548.02K Samlet udbud $ 400.00M $ 400.00M $ 400.00M Cirkulerende forsyning $ 48.40M $ 48.40M $ 48.40M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 4.53M $ 4.53M $ 4.53M Alle tiders Høj: $ 5.16 $ 5.16 $ 5.16 Alle tiders Lav: $ 0 $ 0 $ 0 Nuværende pris: $ 0.0113226 $ 0.0113226 $ 0.0113226 Få mere at vide om Zus (ZCN) pris

Zus (ZCN) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Zus (ZCN) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal ZCN tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange ZCN tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår ZCN's tokenomics, kan du udforske ZCN tokens live-pris!

ZCN Prisprediktion Vil du vide, hvor ZCN måske er på vej hen? Vores ZCN prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se ZCN Tokens prisprediktion nu!

