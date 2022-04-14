Zap (ZAP) Tokenomics Få vigtig indsigt i Zap (ZAP), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

Zap (ZAP) Information Zap’s objective is to be disruptive, driving change in a wide range of global industries, including finance, insurance, real estate, and shipping. Zap will also find applications in dynamic new distributed application protocols, providing new monezation opportunities for individuals and emerging economies. Zap is well-positioned to be the premier provider of data for smart contracts, and stands to potentially monetize any device linked to the Internet of Things (IoT) Zap's core objectives are to: Build a Robust, Source Agnostic Oracle Network Zap is bringing together the existing wealth of global data with the diverse capabilities of distributed applications by ensuring the secure creation of oracles. Incentivize Oracle Creation and Curation Zap is building a global, decentralized data marketplace and populating it with unique incenvization tools, empowering anyone to begin monezing their data. Fuel the Next Generation of Embedded Dapps Zap is supplying a much-needed fundamental piece of the Ethereum ecosystem and the Web 3.0 paradigm, enabling developers to construct Dapps that simply could not function without it. Officiel hjemmeside: https://zap.org/ Køb ZAP nu!

Zap (ZAP) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Zap (ZAP), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 1.21M $ 1.21M $ 1.21M Samlet udbud $ 520.00M $ 520.00M $ 520.00M Cirkulerende forsyning $ 460.00M $ 460.00M $ 460.00M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 1.37M $ 1.37M $ 1.37M Alle tiders Høj: $ 1.16 $ 1.16 $ 1.16 Alle tiders Lav: $ 0 $ 0 $ 0 Nuværende pris: $ 0.00262847 $ 0.00262847 $ 0.00262847 Få mere at vide om Zap (ZAP) pris

Zap (ZAP) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Zap (ZAP) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal ZAP tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange ZAP tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår ZAP's tokenomics, kan du udforske ZAP tokens live-pris!

ZAP Prisprediktion Vil du vide, hvor ZAP måske er på vej hen? Vores ZAP prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se ZAP Tokens prisprediktion nu!

Hvorfor skal du vælge MEXC? MEXC er en af verdens bedste kryptobørser, som millioner af brugere på verdensplan har tillid til. Uanset om du er nybegynder eller professionel, er MEXC din nemmeste vej til krypto. Over 4,000 handelspar på tværs af spot- og futuresmarkeder Hurtigste token-noteringer blandt CEX'er #Likviditet nr. 1 på tværs af branchen Laveste gebyrer, understøttet af 24/7 kundeservice 100%+ gennemsigtighed i tokenreserven for brugermidler Ultra-lave adgangsbarrierer: køb krypto med kun 1 USDT

Køb krypto med kun 1 USDT : Din nemmeste vej til krypto! Køb nu!