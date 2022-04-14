ZALPHA (ZALPHA) Tokenomics Få vigtig indsigt i ZALPHA (ZALPHA), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

ZALPHA (ZALPHA) Information ZapAlpha is a platform aimed at enhancing traders' and investors' decision-making with tokens and memecoins. It provides powerful tools and bots that give real-time information about token prices, safety, and trends. Whether you’re tracking whales, avoiding scams, or looking for the next big opportunity, ZapAlpha simplifies everything with advanced analytics and community-driven insights. ZapAlpha combines: Bots that automatically track and analyze tokens for you. A Smart Agent (ZapAgent) to answer your questions and guide you. A Private Club (ZapClub) for premium members to share exclusive tips and strategies. Officiel hjemmeside: https://zapalpha.xyz/ Hvidbog: https://zapalpha.gitbook.io/zapalpha Køb ZALPHA nu!

ZALPHA (ZALPHA) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for ZALPHA (ZALPHA), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 11.19K Samlet udbud $ 991.74M Cirkulerende forsyning $ 991.74M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 11.19K Alle tiders Høj: $ 0 Alle tiders Lav: $ 0 Nuværende pris: $ 0

ZALPHA (ZALPHA) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for ZALPHA (ZALPHA) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal ZALPHA tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange ZALPHA tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår ZALPHA's tokenomics, kan du udforske ZALPHA tokens live-pris!

