You Held (POV) Tokenomics Få vigtig indsigt i You Held (POV), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

You Held (POV) Information POV is what your life looks like after the bull run. Only the holders who hold out long enough and are diligent reap the big rewards and become the celebrated memecoin millionaires. POV is #1 hashtag on social media and is used by everyone, everywhere. partnerships with crypto millionaires, crypto influencers or even people in the porn industry are conceivable, as they all use POV. POV in itself is universal, it adds the important crypto addition of you held, as only the right holders reap the rewards. Officiel hjemmeside: https://www.povyouheld.fun/ Køb POV nu!

You Held (POV) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for You Held (POV), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 281.97K $ 281.97K $ 281.97K Samlet udbud $ 999.18M $ 999.18M $ 999.18M Cirkulerende forsyning $ 999.18M $ 999.18M $ 999.18M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 281.97K $ 281.97K $ 281.97K Alle tiders Høj: $ 0.00293683 $ 0.00293683 $ 0.00293683 Alle tiders Lav: $ 0 $ 0 $ 0 Nuværende pris: $ 0.00028253 $ 0.00028253 $ 0.00028253 Få mere at vide om You Held (POV) pris

You Held (POV) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for You Held (POV) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal POV tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange POV tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår POV's tokenomics, kan du udforske POV tokens live-pris!

POV Prisprediktion Vil du vide, hvor POV måske er på vej hen? Vores POV prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se POV Tokens prisprediktion nu!

Hvorfor skal du vælge MEXC? MEXC er en af verdens bedste kryptobørser, som millioner af brugere på verdensplan har tillid til. Uanset om du er nybegynder eller professionel, er MEXC din nemmeste vej til krypto. Over 4,000 handelspar på tværs af spot- og futuresmarkeder Hurtigste token-noteringer blandt CEX'er #Likviditet nr. 1 på tværs af branchen Laveste gebyrer, understøttet af 24/7 kundeservice 100%+ gennemsigtighed i tokenreserven for brugermidler Ultra-lave adgangsbarrierer: køb krypto med kun 1 USDT

Køb krypto med kun 1 USDT : Din nemmeste vej til krypto! Køb nu!